1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей, дегустация

Самостоятельный заезд на турбазу (с. Кага): с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

Также возможны трансферы за доп. плату:

Встреча в г. Уфе: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфе, центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Групповой трансфер до с. Кага (300 км). Встреча в г. Белорецке (авто и ж/д вокзал): в день заезда с 04:00 до 06:00. Групповой трансфер до с. Кага (80 км). Завтрак.

Раннее заселение в номер возможно при наличии свободных мест. Также возможен заезд накануне дня начала тура с 20:00 до 22:00 (при условии оплаты группового трансфера и доп. ночи на турбазе).

Размещение на турбазе.

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

«За чашкой чая…» — дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160