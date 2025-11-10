Мои заказы

Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней

На тур действуют скидки от 3 500 до 10000 рублей! Количество мест по акции ограничено. Подробности смотрите в разделе Проживание.

Насыщенная программа в самом сердце Южного Урала, с посещением красивейших заповедников, знакомством с колоритной Башкирией и самыми разными видами активного отдыха. Вас ждут живописные пещеры, скалы и реки этого чудесного уголка нашей страны!
Ближайшие даты:
30
апр5
мая28
мая4
июн11
июн18
июн25
июн

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей, дегустация

Самостоятельный заезд на турбазу (с. Кага): с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

Также возможны трансферы за доп. плату:

  1. Встреча в г. Уфе: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфе, центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
  2. Встреча в г. Белорецке (авто и ж/д вокзал): в день заезда с 04:00 до 06:00. Групповой трансфер до с. Кага (80 км). Завтрак.

Раннее заселение в номер возможно при наличии свободных мест. Также возможен заезд накануне дня начала тура с 20:00 до 22:00 (при условии оплаты группового трансфера и доп. ночи на турбазе).

Размещение на турбазе.

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

«За чашкой чая…» — дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Ужин.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей, дегустация
2 день

Конно-верховая прогулка

Завтрак.

Инструктаж по соблюдению техники безопасности на маршруте. Подготовка к маршруту, ознакомление с упряжью. Обучение навыкам управления лошадью.

Конный выезд (~5 часов) вдоль границы Башкирского государственного заповедника.

Маршрут проходит шагом по живописной местности с обзором хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Выезд рассчитан ~ на 5 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе, поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды и обуви.

Поздний обед.

Отдых на базе.

Ужин.

Конно-верховая прогулка
3 день

Водная часть

Завтрак.

Водная часть: сплав на катамаранах или, для желающих, на байдарках (~5 часов).

Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением, на выбор — катамаран или байдарка).

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Трансфер к месту начала сплава.

Спокойное течение реки, зеленые берега и живописные скалы.

Во время сплава предполагается остановка для отдыха и обеда в полевых условиях и купания.

Снятие с маршрута и трансфер до базы.

Отдых на базе.

Ужин.

Водная часть
4 день

Башкирский государственный заповедник

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) — самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал-Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты о них и сделаете памятные фото.

Прогулка по историко-экологической тропе «Башхарт»: пеший маршрут протяжённостью 0,5 км от въезда в заповедник (дорога «Бешаке-Саргая») к вершине горного перевала «Башхарт» с обзорной вышкой.

Возвращение на турбазу.

Обед. Отдых на базе.

Ужин.

Башкирский государственный заповедник
5 день

Заповедник «Шульган-Таш»

Завтрак.

Переезд до заповедника Шульган-Таш (автопереезд 100 км).

Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества — башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита — пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки — изображения животных. Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями.

Мастер-класс по игре на курае или по стрельбе из лука.

Возвращение на турбазу (автопереезд 100 км).

Ужин.

Заповедник «Шульган-Таш»
6 день

Треккинг (пешеходная прогулка) до горы Благодать

Завтрак. Освобождение номеров до 12.00.

Треккинг (пешеходная прогулка) до горы Благодать (~10 км).

Путь пройдет через сосновый лес до смотровой точки.

Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года — обзор хребта Баштау.

Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне Уральских гор.

Обед.

Групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31).

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

Треккинг (пешеходная прогулка) до горы Благодать
Проживание

Тур предусматривает проживание на туристической базе. Стандартное 2-местное размещение в комнате, удобства в номере.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ЗаездыСтоимость без акцииСтоимость по акцииНаличие мест по акции (уточняйте при бронировании)
14.08-19.0875 00065 0001 жен. место
75 00071 5007 мест
21.08-26.0875 00065 0006 мест
28.08-02.0975 00065 0006 мест
04.09-09.0975 00065 0007 мест
11.09-16.0975 00065 0006 мест
18.09-23.0975 00065 0005 мест

Возможно одноместное размещение (в номере Twin или DBL) – при наличии возможностей за доп. плату.

На тур действуют следующие скидки:

  • 3-й человек в заявке – 15 % (при проживании на доп. месте).

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

5 ночей

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные комфортные корпуса.

На территории – отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: место в двухместном номере в модульном корпусе – стандартный уровень комфорта (санузел в номере).

Оснащение номера: 2 односпальные или одна двуспальная кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.

Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Доп. место (при необходимости) – диван.

Турбаза «Тенгри»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазе (2-местное размещение)
  • 3-разовое питание (кроме: завтрак - в первый день, ужин - в последний день)
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Экосборы
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Групповой трансфер в зависимости от варианта начала тура: г. Уфа - с. Кага - г. Уфа - 5 500 РУБ.Г. Белорецк - с. Кага - г. Белорецк (при доплате тура с началом в городе Белорецк в стоимость доплаты включен завтрак в 1 день тура)
  • Г. Уфа - с. Кага - г. Уфа - 5 500 руб
  • Г. Белорецк - с. Кага - г. Белорецк (при доплате тура с началом в городе Белорецк в стоимость доплаты включен завтрак в 1 день тура)
  • Индивидуальное или специальное питание
  • Дополнительные сервисы на турбазах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии, не включенные в программу (в Т.Ч. активности, бани)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа, Белорецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от загара, солнечные очки, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядки для техники/powerhank.

Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли ограничения для конной прогулки?

На конно-верховые прогулки допускаются туристы весом не более 120 кг.

Для детей конная часть маршрута проходит в телеге.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  2. При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
  3. Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.
  4. Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
  5. Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
  6. Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
Как мы будем питаться?

На турбазе – питание комплексное, трёхразовое, на базе еду готовит повар.

На активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай.

В программе есть обед в полевых условиях: ланч-боксы/термоса + чай на костре.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Какое снаряжение предоставляется?
Весла и катамараны (2-, 4-местные), спасжилеты (по желанию), упряжь для лошадей.
Возможны ли изменения в программе?

Маршрут или график движения по маршруту (очередность программы в туре) может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.

Какая погода ожидается в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какие скидки действуют на тур?

На тур действуют следующие скидки:

  • 3-й человек в заявке – 15 % (при проживании на доп. месте);
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

