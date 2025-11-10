Насыщенная программа в самом сердце Южного Урала, с посещением красивейших заповедников, знакомством с колоритной Башкирией и самыми разными видами активного отдыха. Вас ждут живописные пещеры, скалы и реки этого чудесного уголка нашей страны!
Программа тура по дням
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей, дегустация
Самостоятельный заезд на турбазу (с. Кага): с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
Также возможны трансферы за доп. плату:
- Встреча в г. Уфе: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфе, центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
- Встреча в г. Белорецке (авто и ж/д вокзал): в день заезда с 04:00 до 06:00. Групповой трансфер до с. Кага (80 км). Завтрак.
Раннее заселение в номер возможно при наличии свободных мест. Также возможен заезд накануне дня начала тура с 20:00 до 22:00 (при условии оплаты группового трансфера и доп. ночи на турбазе).
Размещение на турбазе.
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.
«За чашкой чая…» — дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Ужин.
Конно-верховая прогулка
Завтрак.
Инструктаж по соблюдению техники безопасности на маршруте. Подготовка к маршруту, ознакомление с упряжью. Обучение навыкам управления лошадью.
Конный выезд (~5 часов) вдоль границы Башкирского государственного заповедника.
Маршрут проходит шагом по живописной местности с обзором хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Выезд рассчитан ~ на 5 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе, поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды и обуви.
Поздний обед.
Отдых на базе.
Ужин.
Водная часть
Завтрак.
Водная часть: сплав на катамаранах или, для желающих, на байдарках (~5 часов).
Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением, на выбор — катамаран или байдарка).
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Трансфер к месту начала сплава.
Спокойное течение реки, зеленые берега и живописные скалы.
Во время сплава предполагается остановка для отдыха и обеда в полевых условиях и купания.
Снятие с маршрута и трансфер до базы.
Отдых на базе.
Ужин.
Башкирский государственный заповедник
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) — самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал-Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты о них и сделаете памятные фото.
Прогулка по историко-экологической тропе «Башхарт»: пеший маршрут протяжённостью 0,5 км от въезда в заповедник (дорога «Бешаке-Саргая») к вершине горного перевала «Башхарт» с обзорной вышкой.
Возвращение на турбазу.
Обед. Отдых на базе.
Ужин.
Заповедник «Шульган-Таш»
Завтрак.
Переезд до заповедника Шульган-Таш (автопереезд 100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества — башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита — пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки — изображения животных. Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Мастер-класс по игре на курае или по стрельбе из лука.
Возвращение на турбазу (автопереезд 100 км).
Ужин.
Треккинг (пешеходная прогулка) до горы Благодать
Завтрак. Освобождение номеров до 12.00.
Треккинг (пешеходная прогулка) до горы Благодать (~10 км).
Путь пройдет через сосновый лес до смотровой точки.
Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года — обзор хребта Баштау.
Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне Уральских гор.
Обед.
Групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31).
Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристической базе. Стандартное 2-местное размещение в комнате, удобства в номере.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Заезды
|Стоимость без акции
|Стоимость по акции
|Наличие мест по акции (уточняйте при бронировании)
|14.08-19.08
|75 000
|65 000
|1 жен. место
|75 000
|71 500
|7 мест
|21.08-26.08
|75 000
|65 000
|6 мест
|28.08-02.09
|75 000
|65 000
|6 мест
|04.09-09.09
|75 000
|65 000
|7 мест
|11.09-16.09
|75 000
|65 000
|6 мест
|18.09-23.09
|75 000
|65 000
|5 мест
Возможно одноместное размещение (в номере Twin или DBL) – при наличии возможностей за доп. плату.
На тур действуют следующие скидки:
- 3-й человек в заявке – 15 % (при проживании на доп. месте).
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные комфортные корпуса.
На территории – отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение: место в двухместном номере в модульном корпусе – стандартный уровень комфорта (санузел в номере).
Оснащение номера: 2 односпальные или одна двуспальная кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Доп. место (при необходимости) – диван.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе (2-местное размещение)
- 3-разовое питание (кроме: завтрак - в первый день, ужин - в последний день)
- Аренда снаряжения и лошадей
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Экосборы
- Внутримаршрутный транспорт
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Групповой трансфер в зависимости от варианта начала тура: г. Уфа - с. Кага - г. Уфа - 5 500 РУБ.Г. Белорецк - с. Кага - г. Белорецк (при доплате тура с началом в городе Белорецк в стоимость доплаты включен завтрак в 1 день тура)
- Г. Уфа - с. Кага - г. Уфа - 5 500 руб
- Г. Белорецк - с. Кага - г. Белорецк (при доплате тура с началом в городе Белорецк в стоимость доплаты включен завтрак в 1 день тура)
- Индивидуальное или специальное питание
- Дополнительные сервисы на турбазах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии, не включенные в программу (в Т.Ч. активности, бани)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от загара, солнечные очки, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядки для техники/powerhank.
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничения для конной прогулки?
На конно-верховые прогулки допускаются туристы весом не более 120 кг.
Для детей конная часть маршрута проходит в телеге.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Что еще необходимо знать о туре?
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
Как мы будем питаться?
На турбазе – питание комплексное, трёхразовое, на базе еду готовит повар.
На активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай.
В программе есть обед в полевых условиях: ланч-боксы/термоса + чай на костре.
Какое снаряжение предоставляется?
Возможны ли изменения в программе?
Маршрут или график движения по маршруту (очередность программы в туре) может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
Какая погода ожидается в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Какие скидки действуют на тур?
На тур действуют следующие скидки:
- 3-й человек в заявке – 15 % (при проживании на доп. месте);