Предлагаем попробовать различные формы передвижения: на конях и на катамаранах, пешком и на автобусе.
Вы увидите пещеры и подниметесь на скалы, познакомитесь с колоритной культурой башкирского народа и отведаете местную кухню и дары природы.
Программа тура по дням
Экскурсия на куророрте Красноусольском, фотосессия в национальных костюмах, кулинарный мастер-класс
10:00 Встреча по местному времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Переезд в с. Красноусольск (150 км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников минеральных вод.
Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях.
Обед.
Трансфер до с. Имендяшево (60 км).
Прибытие на турбазу. Размещение в 2-местных номерах.
Знакомство с башкирской культурой: рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах.
Дегустация кумыса.
Ужин.
Конно-верховая прогулка, посещение конного двора, стрельба из лука, мастер-класс
Завтрак на турбазе.
Инструктаж по соблюдению техники безопасности на маршруте.
Подготовка к маршруту, ознакомление с упряжью. Обучение навыкам управления лошадью.
Радиальная конно-верховая прогулка (3 часа): с посещением скалы Акташ, обзор долины р. Зилим.
Скала Акташ – это белоснежный амфитеатр скалы, растянувшейся на сотни метров вдоль изгиба реки Зилим.
Утес сложен гипсами, которые являются следами древнего моря. Желающие смогут подняться на скалу и пройти на смотровую площадку, откуда открывается красивый вид.
Обед на турбазе.
Экскурсия на конный двор.
Вы узнаете интересные факты о лошадях и в чем особенность башкирской породы, увидите вожака табуна и жеребят, а также вам расскажут секреты приготовления кумыса и (если сезон) продегустируете этот напиток.
Стрельба из лука: почувствуйте себя настоящим батыром и попробуйте свои силы в меткости.
Мастер-класс по приготовлению баурсака – традиционного блюда башкир. Издревле баурсак был не просто выпечкой, он символизировал солнце и счастье. А потому его готовили в торжественные дни, и угощали только самых дорогих и добрых гостей.
Баня.
Ужин.
Прогулка с посещением скалы Уклы-Кая
Завтрак.
Радиальная пешеходная прогулка на обзорную точку для фотосессии: скала Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).
В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора». По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры. Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной. В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.
Обед на турбазе. Освобождение номеров до 12.00.
Автопереезд из западного предгорья в высокогорную часть Южного Урала (250 км).
Размещение на турбазе, расположенной в историческом горнозаводском селе Кага.
Ужин
Экскурсии в селе Кага, Башкирский государственный заповедник
Завтрак.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Посещение музея «Дом заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Возможна замена: мастер-класс «лепка пельменей», посещение частного музея минералов под открытым небом.
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по экотропе к смотровой вышке.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.
Ужин.
Заповедник «Шульган-Таш», знакомство с башкирской культурой, мастер-класс
Завтрак.
Переезд до заповедника Шульган-таш (автопереезд 100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл. У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган- Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Мастер-класс по игре на курае или по стрельбе из лука.
Возвращение на турбазу (автопереезд 100 км).
Ужин.
Конная прогулка вдоль границы Башкирского государственного заповедника
Завтрак.
Инструктаж по соблюдению техники безопасности на маршруте. Подготовка к маршруту, ознакомление с упряжью. Обучение навыкам управления лошадью.
Конный выезд (~5 часов) вдоль границы Башкирского государственного заповедника.
Маршрут проходит шагом по живописной местности с обзором хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Выезд рассчитан ~ на 5 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе, поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды и обуви.
Поздний обед.
Отдых на базе.
Ужин.
Сплав на катамаранах или байдарках
Завтрак.
Водная часть: сплав на катамаранах или, для желающих, на байдарках (~5 часов).
Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением, на выбор – катамаран или байдарка).
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Трансфер к месту начала сплава.
Спокойное течение реки, зеленые берега и живописные скалы.
Во время сплава предполагается остановка для отдыха и обеда в полевых условиях и купания. Снятие с маршрута и трансфер до базы.
Отдых на базе.
Ужин.
Прогулка до горы Благодать, дегустация, отъезд
Завтрак. Освобождение номеров до 12:00
Треккинг (пешеходная прогулка) до горы Благодать (~10 км).
Путь пройдет через сосновый лес до смотровой точки. Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года – обзор хребта Баштау.
Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне уральских гор.
Обед.
«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31).
Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристических базах. Стандартное 2-местное размещение в комнате, удобства в номере или в доме-коттедже (1 санузел на 2 комнаты).
Стоимость тура на 1 человека – 79 000 руб.
Варианты проживания
Турбаза «Табын»
Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим» Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.
Планируется ввод в эксплуатацию обновленного номерного фонда с удобствами в номере к середине лета.
В каждом купольном доме, площадью 3 номера (2-3-местные). Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Турбаза «Тенгри»
Турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома.
На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд. (за доп. оплату)
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное;
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе);
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазах (2-местное размещение)
- 3-разовое питание (кроме: завтрак - в первый день, ужин - в последний день)
- Аренда снаряжения и лошадей
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Экосборы
- Внутримаршрутный транспорт
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Индивидуальное или специальное питание
- Дополнительные сервисы на турбазах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии, не включенные в программу (в Т.Ч. активности, бани)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от загара, солнечные очки, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядки для техники/powerhank.
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничения для конной прогулки?
На конно-верховые прогулки допускаются туристы весом не более 120 кг.
Для детей конная часть маршрута проходит в телеге.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Что еще необходимо знать о туре?
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
Как мы будем питаться?
На турбазе – питание комплексное, трёхразовое, на базе еду готовит повар.
На активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай.
В программе есть обед в полевых условиях: ланч-боксы/термоса + чай на костре.
Какое снаряжение предоставляется?
Возможны ли изменения в программе?
Маршрут или график движения по маршруту (очередность программы в туре) может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
Какая погода ожидается в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.