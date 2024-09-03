Благовещенск — город удивительный.
Государственная граница здесь проходит прямо по реке: на правом берегу Амура кипит китайская жизнь, на левом неспешно идёт русское житьё-бытьё. Вместе мы прогуляемся по одной из самых красивых набережных России.
Поговорим о культуре и традициях двух народов, а также людях, внесших огромный вклад в освоение и развитие края.
Государственная граница здесь проходит прямо по реке: на правом берегу Амура кипит китайская жизнь, на левом неспешно идёт русское житьё-бытьё. Вместе мы прогуляемся по одной из самых красивых набережных России.
Поговорим о культуре и традициях двух народов, а также людях, внесших огромный вклад в освоение и развитие края.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Наша встреча начнется у старинного маяка на улице Мухина. Затем мы погуляем по набережной Благовещенска: здесь можно прикоснуться и к китайской, и к русской культуре одновременно. Не буду утомлять вас сложными научными терминами и пересказами статей из Википедии. Вас ждёт история города в простой и интересной форме без предвзятого мнения. А также — разнообразные здания с удивительной историей:
- Бывшая мужская гимназия, которую постиг великий пожар, уничтоживший множество архивных документов с городскими тайнами
- Городские торговые ряды, где побывал сам Антон Павлович Чехов
- Лучшее здание Восточной и Западной Сибири 19 века — возведённое по проекту венского архитектора, оно стало самым внушительным по размерам торговым домом Благовещенска
- Первая городская электростанция с большими арочными окнами, обрамленными наличниками с замковым камнем
- Торговый Дом «Кунст и Альберс», основанный немцами из Гамбурга
Я не только опытный гид, но и хороший фотограф, поэтому во время экскурсии помогу вам сделать классные снимки и трендовые видео.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или моя напарница
- Экскурсия полностью пешеходная и длится более 2 часов: если путешествуете с детьми или пожилыми родственниками, трезво оцените их физические возможности
- За дополнительную плату могу провести экскурсию в автопешеходном формате, на автомобиле премиум-класса (подробности – в личной переписке)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Благовещенске
Я харизматичный и позитивный гид. Благовещенск — мой родной и любимый город. Хочу показать его таким, каким видим его мы, местные жители. Вместе с напарницей мы расскажем вам не только об истории города, но и о его настоящей жизни, этнических особенностях и соседстве с Китаем. Помните, что: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».Задать вопрос
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