Благовещенск — город удивительный. Государственная граница здесь проходит прямо по реке: на правом берегу Амура кипит китайская жизнь, на левом неспешно идёт русское житьё-бытьё. Вместе мы прогуляемся по одной из самых красивых набережных России. Поговорим о культуре и традициях двух народов, а также людях, внесших огромный вклад в освоение и развитие края.

Описание экскурсии

Наша встреча начнется у старинного маяка на улице Мухина. Затем мы погуляем по набережной Благовещенска: здесь можно прикоснуться и к китайской, и к русской культуре одновременно. Не буду утомлять вас сложными научными терминами и пересказами статей из Википедии. Вас ждёт история города в простой и интересной форме без предвзятого мнения. А также — разнообразные здания с удивительной историей:

Бывшая мужская гимназия , которую постиг великий пожар, уничтоживший множество архивных документов с городскими тайнами

, которую постиг великий пожар, уничтоживший множество архивных документов с городскими тайнами Городские торговые ряды , где побывал сам Антон Павлович Чехов

, где побывал сам Антон Павлович Чехов Лучшее здание Восточной и Западной Сибири 19 века — возведённое по проекту венского архитектора, оно стало самым внушительным по размерам торговым домом Благовещенска

— возведённое по проекту венского архитектора, оно стало самым внушительным по размерам торговым домом Благовещенска Первая городская электростанция с большими арочными окнами, обрамленными наличниками с замковым камнем

с большими арочными окнами, обрамленными наличниками с замковым камнем Торговый Дом «Кунст и Альберс», основанный немцами из Гамбурга

Я не только опытный гид, но и хороший фотограф, поэтому во время экскурсии помогу вам сделать классные снимки и трендовые видео.

Организационные детали