Мои заказы

Экскурсии в Благовещенске

Найдено 13 экскурсий в Благовещенске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
На машине
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Путешествие по Благовещенску: история, культура и живописные виды. Узнайте о первых поселенцах и развитии Дальнего Востока
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 6667 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
На машине
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
Погрузитесь в атмосферу Благовещенска, гуляя по живописным местам. Получите яркие фотографии, которые сохранят ваши эмоции на долгие годы
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 5350 ₽ за всё до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
На машине
2.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
15 авг в 13:00
16 авг в 11:00
от 6700 ₽ за всё до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
На машине
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
Побывать в заповедном уголке дикой природы и понаблюдать за редкими птицами
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
Благовещенск - Белогорск
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Белогорск
Путешествие в Белогорск откроет вам удивительные уголки Амурской области. Откройте для себя историю и природу, наслаждаясь комфортом и уютом
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
Увлекательное путешествие к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки. Узнайте о первых поселенцах и насладитесь природой Дальнего Востока
Начало: По договорённости
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
Албазинский острог: история освоения Приамурья
На машине
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Албазинский острог: история освоения Приамурья
Увидеть деревянную крепость 17 века в натуральную величину и узнать судьбы казаков - в Благовещенске
22 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 5650 ₽ за всё до 4 чел.
Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
Путешествие из Благовещенска в Свободный - это уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны. Загадочные места и исторические объекты ждут вас
19 авг в 07:00
22 авг в 07:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища земли Амурской
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища земли Амурской
Нижне-Бурейская ГЭС, музей, лотосы и подвесные мосты на базе «Шамбала-Пинежье» - из Благовещенска
15 авг в 13:00
16 авг в 09:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Благовещенска - к озеру Песчанка
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Благовещенска - к озеру Песчанка
Лёгкая прогулка к смотровым с видом на реку и равнину
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Благовещенск: Восточный Конгломерат и Жемчужина Амура
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Благовещенск: Восточный Конгломерат и Жемчужина Амура
Начало: Россия, Амурская область, Благовещенск, улица Лени...
Расписание: По вашему выбору
Завтра в 13:00
14 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Дата посещения: 9 окт 2025
Все понравилось. Данил очень образованный, грамотный, по уши влюбленный в свой край.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Благовещенск: прошлое и настоящее
Замечательная, интересная экскурсия. Сергей знающий и любящий свое дело! Экскурсия пролетела на одном дыхании…
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Очень интересная экскурсия с красивыми локациями. Можно увидеть и Амур, и границу с Китаем, и сами столбы. Заехали посмотреть лотосы. Спасибо Данилу, что рассказал про растения и животных.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Спасибо Данилу за экскурсию. Было очень позновательно. Данил обладает огромным количеством знаний в разных областях и широким кругозором, что делает экскурсии интересными.
Вам был полезен этот отзыв?
В
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно! Мы остались довольным путешествием в прошлое!
Знаю, кого рекомендовать для знакомства с городом и его историей.
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!+3
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Благовещенск: прошлое и настоящее
Прекрасная экскурсия, на комфортной машине по продуманному маршруту. Сергеем с интересного ракурса была представлена история освоения края города Благовещенска и
читать дальшеуменьшить

достопримечательностей. Эмоционально окрасили прогулку "Амурский вальс" и авторская песня в исполнении Сергея. Спасибо организаторам и лично Сергею за любовь к истории родного края. Экскурсию рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Албазинский острог: история освоения Приамурья
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.+2
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
Очень занимательная и душевная экскурсия получилась. Словно окунулась в иную реальность. Тишина, покой и дикая природа. Муравьевский парк - место
читать дальшеуменьшить

обитания журавлей и аистов, почти все из которых занесены в красную книгу. Также там много интересных растений, в том числе лекарственных и краснокнижных. Данил все показал и подробно рассказал. Вообще, Данил прекрасный рассказчик, не просто гид, а исследователь и большой фанат своего дела, автор книг и отличный фотограф. Прекрасное фото лотосов - это его фото. Я, к сожалению, свой телефон в машине забыла). Надо сказать, парк держится чисто на энтузиазме небольшой группы учёных, любящих свой край и заботящихся о сохранении его природы, Данил в их числе. Кроме того он изучает и прекрасно знает историю своего края, поэтому мое ознакомление с Амурским краем получилось всесторонним.
На территории парка установлено специальное профессиональное оборудование для наблюдения за птицами. Тропинки выложены деревянным настилом. Так что пройдут и дети и пожилые люди. Очень комфортная поездка была. Я бы ещё вернулась, там много чего есть интересного для изучения. Благодарю за такую возможность всех организаторов данной экскурсии!

Очень занимательная и душевная экскурсия получилась. Словно окунулась в иную реальность. Тишина, покой и дикая природа.
Очень занимательная и душевная экскурсия получилась. Словно окунулась в иную реальность. Тишина, покой и дикая природа.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Нам с дочерью очень понравилась экскурсия с Данилом. Рассказывает всё очень интересно. Дочь сказала что ещё бы раз посетила этот маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Фотопрогулка в Благовещенске
Хочу выразить благодарность Данилу, нашему гиду и фотографу по фото прогулке г. Благовещенск. Сразу видно увлечённого своей работой человека. Данил
читать дальшеуменьшить

очень позитивный, грамотный молодой человек. Много знает и очень интересный собеседник и рассказчик. Молодой, с юмором, позитивный. Так держать, нам очень понравилось. Фотографии замечательные

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 118 отзывов в Благовещенске

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску

Самые популярные экскурсии в Благовещенске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13:
  1. По Благовещенску - от старых улиц до границы миров;
  2. К Михайловским столбам - из Благовещенска;
  3. Фотопрогулка в Благовещенске;
  4. Нихао, Благовещенск;
  5. Благовещенск: прошлое и настоящее.
Что посмотреть в Благовещенске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Триумфальная арка;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в августе 2026
Сейчас в Благовещенске можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 5000 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Ищете захватывающие экскурсии в Благовещенске? Откройте для себя исторические уголки города, отправьтесь в познавательное путешествие по Амурской области, исследуйте уникальный космодром Восточный и проникнитесь культурой соседнего Китая. Наши экскурсии включают посещение краеведческого музея, знакомство с местными фабриками и многое другое. Забронируйте своё приключение уже сегодня и погрузитесь в атмосферу этого невероятного места!