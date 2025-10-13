Индивидуальная
до 4 чел.
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Путешествие по Благовещенску: история, культура и живописные виды. Узнайте о первых поселенцах и развитии Дальнего Востока
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 6667 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
Погрузитесь в атмосферу Благовещенска, гуляя по живописным местам. Получите яркие фотографии, которые сохранят ваши эмоции на долгие годы
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 5350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
15 авг в 13:00
16 авг в 11:00
от 6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
Побывать в заповедном уголке дикой природы и понаблюдать за редкими птицами
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Белогорск
Путешествие в Белогорск откроет вам удивительные уголки Амурской области. Откройте для себя историю и природу, наслаждаясь комфортом и уютом
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
Увлекательное путешествие к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки. Узнайте о первых поселенцах и насладитесь природой Дальнего Востока
Начало: По договорённости
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Албазинский острог: история освоения Приамурья
Увидеть деревянную крепость 17 века в натуральную величину и узнать судьбы казаков - в Благовещенске
22 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 5650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
Путешествие из Благовещенска в Свободный - это уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны. Загадочные места и исторические объекты ждут вас
19 авг в 07:00
22 авг в 07:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища земли Амурской
Нижне-Бурейская ГЭС, музей, лотосы и подвесные мосты на базе «Шамбала-Пинежье» - из Благовещенска
15 авг в 13:00
16 авг в 09:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Благовещенска - к озеру Песчанка
Лёгкая прогулка к смотровым с видом на реку и равнину
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Благовещенск: Восточный Конгломерат и Жемчужина Амура
Начало: Россия, Амурская область, Благовещенск, улица Лени...
Расписание: По вашему выбору
Завтра в 13:00
14 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 9 окт 2025
Все понравилось. Данил очень образованный, грамотный, по уши влюбленный в свой край.
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А
Замечательная, интересная экскурсия. Сергей знающий и любящий свое дело! Экскурсия пролетела на одном дыхании…
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Очень интересная экскурсия с красивыми локациями. Можно увидеть и Амур, и границу с Китаем, и сами столбы. Заехали посмотреть лотосы. Спасибо Данилу, что рассказал про растения и животных.
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Спасибо Данилу за экскурсию. Было очень позновательно. Данил обладает огромным количеством знаний в разных областях и широким кругозором, что делает экскурсии интересными.
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В
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно! Мы остались довольным путешествием в прошлое!
Знаю, кого рекомендовать для знакомства с городом и его историей.
Знаю, кого рекомендовать для знакомства с городом и его историей.
+3
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Е
Прекрасная экскурсия, на комфортной машине по продуманному маршруту. Сергеем с интересного ракурса была представлена история освоения края города Благовещенска и
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А
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
+2
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Э
Очень занимательная и душевная экскурсия получилась. Словно окунулась в иную реальность. Тишина, покой и дикая природа. Муравьевский парк - место
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Нам с дочерью очень понравилась экскурсия с Данилом. Рассказывает всё очень интересно. Дочь сказала что ещё бы раз посетила этот маршрут.
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Ю
Хочу выразить благодарность Данилу, нашему гиду и фотографу по фото прогулке г. Благовещенск. Сразу видно увлечённого своей работой человека. Данил
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Всего 118 отзывов в Благовещенске
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Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску
Самые популярные экскурсии в Благовещенске
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Что посмотреть в Благовещенске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в августе 2026
Сейчас в Благовещенске можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 5000 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Ищете захватывающие экскурсии в Благовещенске? Откройте для себя исторические уголки города, отправьтесь в познавательное путешествие по Амурской области, исследуйте уникальный космодром Восточный и проникнитесь культурой соседнего Китая. Наши экскурсии включают посещение краеведческого музея, знакомство с местными фабриками и многое другое. Забронируйте своё приключение уже сегодня и погрузитесь в атмосферу этого невероятного места!