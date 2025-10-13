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обитания журавлей и аистов, почти все из которых занесены в красную книгу. Также там много интересных растений, в том числе лекарственных и краснокнижных. Данил все показал и подробно рассказал. Вообще, Данил прекрасный рассказчик, не просто гид, а исследователь и большой фанат своего дела, автор книг и отличный фотограф. Прекрасное фото лотосов - это его фото. Я, к сожалению, свой телефон в машине забыла). Надо сказать, парк держится чисто на энтузиазме небольшой группы учёных, любящих свой край и заботящихся о сохранении его природы, Данил в их числе. Кроме того он изучает и прекрасно знает историю своего края, поэтому мое ознакомление с Амурским краем получилось всесторонним.

На территории парка установлено специальное профессиональное оборудование для наблюдения за птицами. Тропинки выложены деревянным настилом. Так что пройдут и дети и пожилые люди. Очень комфортная поездка была. Я бы ещё вернулась, там много чего есть интересного для изучения. Благодарю за такую возможность всех организаторов данной экскурсии!