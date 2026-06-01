Благовещенск — колоритный приграничный город, основанный в середине 19 века. От китайского города Хэйхэ его отделяет всего 750 метров реки Амур. Я расскажу, какое влияние оказало основание Благовещенска на историю Российской империи, и как строились приграничные отношения с Китаем. Покажу все знаковые места города и поделюсь их удивительной историей.

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Описание экскурсии

Самое-самое в Благовещенске

Я построила маршрут в соответствии с исторической перспективой: от места высадки первых казаков-первопроходцев до современного моста между Китаем и Россией.

Вы познакомитесь с необычной историей постройки первого дома Благовещенска

Узнаете секрет успеха молоканской мукомольной монополии и увидите сохранившиеся здания мануфактур начала 20 века

Сфотографируетесь на фоне Триумфальной арки в честь приезда цесаревича Николая Романова и увидите специально созданную иллюминацию на домах китайского города Хэйхэ

В конце экскурсии мы проедем по новому мосту через р. Зея в район Маньчжурского клина, откуда открывается вид на международный мост Дружбы между Россией и Китаем.

Путешествие сквозь века

Вы погрузитесь в разные эпохи жизни города. Я расскажу о золотой амурской лихорадке, монополиях купеческих династий и белом движении. А также о том, как проходила эмиграция местных предпринимателей и промышленников в Харбин после расформирования Дальневосточной республики в 1922 году.

Поговорим мы и о том, как развивается Благовещенск сегодня и какие у него планы на будущее.

Организационные детали