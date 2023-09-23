Исследовать главные места старинного города на границе с Китаем в компании профессионального гида
Благовещенск — колоритный пограничный город, основанный в середине 19 века. От китайского соседа Хэйхэ его отделяет только Амур.
Я расскажу, чем знаменит Благовещенск, какое влияние близость Китая оказывает на его повседневную жизнь, какие великие люди здесь бывали и какие важные события происходили. Покажу все знаковые места и поделюсь их удивительной историей.
Я расскажу, чем знаменит Благовещенск, какое влияние близость Китая оказывает на его повседневную жизнь, какие великие люди здесь бывали и какие важные события происходили. Покажу все знаковые места и поделюсь их удивительной историей.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самое-самое в Благовещенске
Я построила маршрут в соответствии с исторической перспективой: от места высадки первых казаков до современного моста между Китаем и Россией. Вы оцените памятники казакам-первопроходцам и амурозавру. Увидите первый дом Благовещенска и архитектурный ансамбль площади Дружба. Сфотографируетесь на фоне Триумфальной арки и посмотрите на огни китайского города Хэйхэ.
Путешествие сквозь века
Вы погрузитесь в разные эпохи жизни города. Я расскажу о золотой амурской лихорадке, монополиях купеческих династий и белом движении. А также о том, как проходила эмиграция местных предпринимателей и промышленников в Харбин после расформирования Дальневосточной республики в 1922 году. Поговорим мы и о том, как развивается Благовещенск сегодня и какие у него планы на будущее.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Qashqai 2021 г. в. Транспорт включён в стоимость.
- По запросу я могу предоставить детское кресло
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Благовещенске
Привет всем! Меня зовут Оксана, я первый аккредитованный гид в Амурской области. Провожу авторские экскурсии, разработанные на основе исторических и краеведческих материалов. С радостью поделюсь с вами своими знаниями.
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Таня
23 сен 2023
Экскурсия хорошая, представление о городе даёт полное. Автомобиль комфортный, экскурсовод отзывчивый.
Рекомендую!
Рекомендую!
Диана
27 авг 2023
Хотим выразить большую благодарность Оксане за прекрасный день в Благовещенске!
Она настоящий профессионал своего дела и чудесный человек! Экскурсия прошла живо, интересно и познавательно! Рекомендуем Оксану всем гостям Благовещенска!
Спасибо и больших успехов!
Диана, Антон, Роман и Юлия (Москва)
Она настоящий профессионал своего дела и чудесный человек! Экскурсия прошла живо, интересно и познавательно! Рекомендуем Оксану всем гостям Благовещенска!
Спасибо и больших успехов!
Диана, Антон, Роман и Юлия (Москва)
Т
Татьяна
12 авг 2023
Экскурсия увлекательная, познавательная. Узнали много интересного о Благовещенске. Оксана с первой минуты увлекла нас своим рассказом, не заметили как прошло время. Мы в восторге. Спасибо)
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