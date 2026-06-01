Благовещенск — колоритный приграничный город, основанный в середине 19 века. От китайского города Хэйхэ его отделяет всего 750 метров реки Амур.
Я расскажу, какое влияние оказало основание Благовещенска на историю Российской империи, и как строились приграничные отношения с Китаем. Покажу все знаковые места города и поделюсь их удивительной историей.
Я расскажу, какое влияние оказало основание Благовещенска на историю Российской империи, и как строились приграничные отношения с Китаем. Покажу все знаковые места города и поделюсь их удивительной историей.
Описание экскурсии
Самое-самое в Благовещенске
Я построила маршрут в соответствии с исторической перспективой: от места высадки первых казаков-первопроходцев до современного моста между Китаем и Россией.
- Вы познакомитесь с необычной историей постройки первого дома Благовещенска
- Узнаете секрет успеха молоканской мукомольной монополии и увидите сохранившиеся здания мануфактур начала 20 века
- Сфотографируетесь на фоне Триумфальной арки в честь приезда цесаревича Николая Романова и увидите специально созданную иллюминацию на домах китайского города Хэйхэ
В конце экскурсии мы проедем по новому мосту через р. Зея в район Маньчжурского клина, откуда открывается вид на международный мост Дружбы между Россией и Китаем.
Путешествие сквозь века
Вы погрузитесь в разные эпохи жизни города. Я расскажу о золотой амурской лихорадке, монополиях купеческих династий и белом движении. А также о том, как проходила эмиграция местных предпринимателей и промышленников в Харбин после расформирования Дальневосточной республики в 1922 году.
Поговорим мы и о том, как развивается Благовещенск сегодня и какие у него планы на будущее.
Организационные детали
- Экскурсию можно начать в другое время — уточните пожелания до бронирования
- Поедем на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Условия и стоимость обговариваются индивидуально
- По запросу предоставлю детское кресло бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Благовещенске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 326 туристов
Я активист, краевед и историк, а также первый аккредитованный гид в Амурской области. Провожу авторские экскурсии, созданные на основе исторических и краеведческих материалов. Для меня история — это прежде всего люди.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приезжали в Благовещенск на майские праздники, были здесь впервые, поэтому хотели посмотреть самые знаковые места за короткое время. Выбрали экскурсию с Оксаной и остались очень довольны! Человек буквально горит своим
+2
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Добрый день. Сегодня посетили экскурсию Оксаны - я и мои четверо детей (12, 9, 7, 5 лет). маршрут отличный, информация была подана доступно и интересно. Для нашего состава Оксана организовала комфортный микроавтобус. только положительные эмоции. Оксана, спасибо!
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Было много рассказано про историю основания и развития Благовещенска, а также о его роли в освоении дальнего Востока и налаживании отношений с соседним Китаем. Время поездки показали много исторических зданий и памятников, рассказали о значимых личностях, сыгравших важную роль в истории города, а также о том, чем живёт город сегодня. Одним словом, было интересно! Большое спасибо)
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О
Побывала на экскурсии по Благовещенску вместе с гидом Оксаной. Экскурсия, на мой взгляд, прекрасная! Хайли рекомендед для всех. Оксана не просто гид, она еще и историк по образованию и человек
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А
Огромное спасибо Оксане за великолепную экскурсию по Благовещенску! Мы с мамой специально приехали на сутки и сразу после прибытия на вокзал Оксана нас встретила. В течение 2,5 часов она увлекательно
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И
Экскурсия очень понравилась. Особенно приятно было то, что все рассказы были интересны как взрослым, так и нашей 12-летней внучке.
С первых минут нас увлекли увлекательные рассказы гида о прошлом нашего города. Исторические факты оживали на наших глазах благодаря ярким рассказам и интересным фактам. Оксана сумела соединить события девяти веков в единую картину, важность Благовещенска для укрепления всего Дальнего Востока. Большое спасибо!!!
С первых минут нас увлекли увлекательные рассказы гида о прошлом нашего города. Исторические факты оживали на наших глазах благодаря ярким рассказам и интересным фактам. Оксана сумела соединить события девяти веков в единую картину, важность Благовещенска для укрепления всего Дальнего Востока. Большое спасибо!!!
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