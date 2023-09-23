Благовещенск — колоритный пограничный город, основанный в середине 19 века. От китайского соседа Хэйхэ его отделяет только Амур. Я расскажу, чем знаменит Благовещенск, какое влияние близость Китая оказывает на его повседневную жизнь, какие великие люди здесь бывали и какие важные события происходили. Покажу все знаковые места и поделюсь их удивительной историей.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Благовещенске

Я построила маршрут в соответствии с исторической перспективой: от места высадки первых казаков до современного моста между Китаем и Россией. Вы оцените памятники казакам-первопроходцам и амурозавру. Увидите первый дом Благовещенска и архитектурный ансамбль площади Дружба. Сфотографируетесь на фоне Триумфальной арки и посмотрите на огни китайского города Хэйхэ.

Путешествие сквозь века

Вы погрузитесь в разные эпохи жизни города. Я расскажу о золотой амурской лихорадке, монополиях купеческих династий и белом движении. А также о том, как проходила эмиграция местных предпринимателей и промышленников в Харбин после расформирования Дальневосточной республики в 1922 году. Поговорим мы и о том, как развивается Благовещенск сегодня и какие у него планы на будущее.

Организационные детали