Благовещенск — харизматичная столица Амурской области на границе с Китаем. Когда-то здесь жили динозавры — их останки были найдены прямо в черте города. Сегодня строятся вантовые мосты и международные канатные дороги. Вы узнаете о прошлом, настоящем и будущем Благовещенска. Погуляете по набережной, полюбуетесь Амуром, историческими зданиями и арт-объектами. А ещё услышите мои авторские песни!

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Благовещенске

Сергей Ваш гид в Благовещенске

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

Памятник казакам-первопоселенцам на холме с живописным видом на Амур

Триумфальную арку и площадь Победы

Бывшие торговые дома: «Чурин и Ко», «Кунст и Альберс»

Набережную с видом на китайский город Хэйхэ

Современные арт-объекты

Вы узнаете о:

динозаврах, живших на этой территории

развитии торговли в Благовещенске и освоении Амурской области

советском и современном периодах в жизни города

строительстве единственной в мире международной канатной дороги

космодроме и газоперерабатывающем заводе

Кроме того, вас ждут мои авторские песни под гитару о родном крае, небольшой квиз и мини-брошюра с вопросами и ответами в подарок.

Организационные детали

Экскурсия проходит на Nissan Qashqai 2019 г. в.