Благовещенск — харизматичная столица Амурской области на границе с Китаем. Когда-то здесь жили динозавры — их останки были найдены прямо в черте города. Сегодня строятся вантовые мосты и международные канатные дороги. Вы узнаете о прошлом, настоящем и будущем Благовещенска. Погуляете по набережной, полюбуетесь Амуром, историческими зданиями и арт-объектами. А ещё услышите мои авторские песни!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Памятник казакам-первопоселенцам на холме с живописным видом на Амур
- Триумфальную арку и площадь Победы
- Бывшие торговые дома: «Чурин и Ко», «Кунст и Альберс»
- Набережную с видом на китайский город Хэйхэ
- Современные арт-объекты
Вы узнаете о:
- динозаврах, живших на этой территории
- развитии торговли в Благовещенске и освоении Амурской области
- советском и современном периодах в жизни города
- строительстве единственной в мире международной канатной дороги
- космодроме и газоперерабатывающем заводе
Кроме того, вас ждут мои авторские песни под гитару о родном крае, небольшой квиз и мини-брошюра с вопросами и ответами в подарок.
Организационные детали
Экскурсия проходит на Nissan Qashqai 2019 г. в.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Благовещенске
Я Сергей, кандидат географических наук и аттестованный гид. Всю жизнь живу в Благовещенске, знаю о нём многое и пишу песни о родном крае. Во время экскурсии вы их обязательно услышите в моем исполнении с гитарой! С радостью покажу все главные места города и расскажу о них в дружеском формате.Задать вопрос
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