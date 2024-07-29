V Viktoria Нихао, Благовещенск Добрый день! Спасибо Оксане! Прекрасная экскурсия, нам понравилось все! Мы амурчане и многого не знали о Благовещенске и области. Очень познавательная экскурсия с интересным маршрутом. Рекомендую экскурсию и жителям и гостям Амурской области!

А Александра Нихао, Благовещенск Очень понравилась экскурсия по Благовещенску. Узнала много нового о городе. Оксана очень интересно рассказывает, много фотографий. Были в таких местах, куда сами бы не поехали. Буду рекомендовать знакомым