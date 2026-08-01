Экскурсии в Болгаре

Музеи бывшей столицы одного из государств Древнего Востока хранят множество материальных ценностей той эпохи и включены в список всемирного наследия Юнеско. В распоряжение любителей антропологии, истории и исламской архитектуры предоставлены отлично сохранившиеся строения: от бани до ханского дворца. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, посетите целебный источник. Почитатели ислама смогут прикоснуться к святым местам. Все достопримечательности располагаются на берегу Волги: сходите на прогулку, и перед вами откроются панорамные виды разливов реки

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