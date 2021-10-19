Экскурсии в Болгаре

К Катерина 5

Ездили семьёй с 5тилетним ребёнком. Все очень вежливо, удобно, пунктуально. Не было бесконечного количества ненужных остановок, задержек. Весь маршрут продуман, чтоб было все оптимально. Гид Александр прекрасный рассказчик, весь путь туда и обратно увлекал историями, отвечал на вопросы. На обеде нам организовали отдельный стол, чтоб с ребёнком было удобнее. В самой Болгаре местный гид, с ним ходите по музею и окрестностям. Радиогиды очень упрощают передвижение в группе и делают экскурсию намного комфортнее. Водителю отдельная благодарность. Очень мягкая с ним дорога, все пожелания старается учитывать. Не смотря на то, что Болгара находилась на момент нашей поездки в активных ремонтных работах, впечатления от поездки, общения, организации самые положительные.