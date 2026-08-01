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Экскурсии в Болгаре

Найдено 2 экскурсии в Болгаре, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Загадочный Болгар
На машине
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочный Болгар
Погрузиться в историю, веру и самобытность древнего города
11 авг в 15:00
12 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
На автобусе
10 часов
67 отзывов
Групповая
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
Совершить паломничество к Тадж-Махалу Волжской Булгарии на групповой экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3400 ₽ за человека

Что посмотреть в Болгаре на экскурсиях?

Музеи бывшей столицы одного из государств Древнего Востока хранят множество материальных ценностей той эпохи и включены в список всемирного наследия Юнеско. В распоряжение любителей антропологии, истории и исламской архитектуры предоставлены отлично сохранившиеся строения: от бани до ханского дворца. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, посетите целебный источник. Почитатели ислама смогут прикоснуться к святым местам. Все достопримечательности располагаются на берегу Волги: сходите на прогулку, и перед вами откроются панорамные виды разливов реки

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Ответы на вопросы от путешественников по Болгару

Самые популярные экскурсии в Болгаре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Загадочный Болгар;
  2. В Болгар на автобусе: Северная Мекка.
Сколько стоит экскурсия по Болгару в августе 2026
Сейчас в Болгаре можно забронировать 2 экскурсии от 3400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Историческое наследие бывшей столицы Волжской Булгарии хранит множество тайн, а сам Болгар стал святым местом для мусульман Поволжья. Желание прикоснуться к легендам древневосточной страны станет прекрасным поводом купить недорогую и увлекательную экскурсию в Северную Мекку Татарстана. Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов и выберите подходящую дату. Невысокая стоимость будет приятным дополнением к профессионализму наших гидов. Ниже представлены экскурсионные туры, которые вы можете забронировать в 2026 году