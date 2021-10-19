Все экскурсии в Болгаре
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Болгаре на 2021 год, 13 ⭐ отзывов, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
10ч
1 900₽
за 1 чел.
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
Совершить паломничество к Тадж-Махалу Волжской Булгарии на групповой экскурсии
ежедневно в 09:00
Последние отзывы «Экскурсии Болгара»
- Отзыв на: В Болгар на автобусе: Северная МеккаККатерина19 октября 2021Ездили семьёй с 5тилетним ребёнком. Все очень вежливо, удобно, пунктуально. Не было бесконечного количества ненужных остановок, задержек. Весь маршрут продуман, чтоб было все оптимально. Гид Александр прекрасный рассказчик, весь путь туда и обратно увлекал историями, отвечал на вопросы. На обеде нам организовали отдельный стол, чтоб с ребёнком было удобнее. В самой Болгаре местный гид, с ним ходите по музею и окрестностям. Радиогиды очень упрощают передвижение в группе и делают экскурсию намного комфортнее. Водителю отдельная благодарность. Очень мягкая с ним дорога, все пожелания старается учитывать. Не смотря на то, что Болгара находилась на момент нашей поездки в активных ремонтных работах, впечатления от поездки, общения, организации самые положительные.
- Отзыв на: В Болгар на автобусе: Северная МеккаААльмира3 августа 2021Добрый день. Мы совершили экскурсию в Северную Мекку, в Булгар 26 июля 2021 года. Экскурсия организована на высоком уровне, предусмотрены санитарные остановки, информация продумана и доступна. По пути следования и обратно мы увидели и узнали много интересного о республике и великих людях. Булгар стоит посетить, там проникаешься особой энергетикой, понимаешь связь истории и современности. Природа и виды завораживают. Мы остались очень довольны. Я бы посоветовала туристам брать талоны на обед, который предлагают перед началом экскурсии. Времени и возможности искать кафе самостоятельно нет, график очень плотный. Благодарю всех за организацию экскурсии. С нами работали экскурсовод Ирина и водитель Айдар. В следующий раз хотим посетить другие достопримечательные места Татарстана.