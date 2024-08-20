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к 13:00 сильно. При приезде на место увидели несколько кафе, в том числе сетевой «тюбетей», где можно было приобрести еду. Сам обед от оператора проходит в банкетном зале гостиницы на обратном пути и включает салат, первое, второе и десерт с чаем. Приготовлен вкусно,порции нормальные. И цена нормальная для такого набора. Но он проходит поздновато. Кто может выдержать - дождитесь. Экскурсовод Александр с юмором. Не всегда есть ощущение, что владеет в полной мере историческими знаниями. Материалом в рамках экскурсии владеет. В начале экскурсии было слишком много рассказов про местные дороги, развязки. Показалось странным.