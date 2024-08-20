В Болгар на автобусе: Северная Мекка

Совершить паломничество к Тадж-Махалу Волжской Булгарии на групповой экскурсии
Поездка в Болгар — это встреча с древними руинами, хранящими историю Волжской Булгарии и Золотой Орды.

В группе до 50 человек вы прогуляетесь по архитектурному комплексу с мечетями и мавзолеями, полюбуетесь самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества и поймёте, почему Болгар — святое для поволжских татар место.
4.28
46 отзывов
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Историческое наследие Поволжья

Древний Булгар (ныне Болгар) — первая в истории после Медины столица ислама. Вы узнаете об основании Болгара тюркскими племенами, о принятии здесь ислама в качестве официальной государственной религии, о нападениях Золотой Орды и нашествии Тамерлана. Наше большое путешествие охватывает главные памятники исторического наследия Поволжья. Вы посетите:

  • Монументальную Соборную мечеть, построенную ханом Батыем и напоминающую о величии Золотой Орды;
  • Восточный мавзолей — усыпальницу шатрового типа — и Северный мавзолей, который использовали как погреб для продуктов;
  • Ханскую усыпальницу, где не хоронили ханов, и соседний Малый минарет;
  • Чёрную палату, чьи стены расскажут легенду о болгарской царевне Алтынчеч;
  • Белую мечеть: построенная в 2012 году роскошная святыня напоминает и мечеть Пророка в Медине, и индийский Тадж-Махал.
  • Памятный знак — так называется музей, где вы увидите самый большой в мире печатный Коран.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На 50-местном автобусе (начало и окончание в Казани)
  • Общее время в дороге — 6 часов, время в Болгаре — 5 часов
  • Экскурсия заканчивается у метро Площадь Тукая
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты включены
  • Дополнительные расходы: обед по желанию— 400 руб. /чел.
  • По желанию вы можете приобрести радиогид (200 руб. с человека)

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры2 700 ₽
Дети 7-14 лет2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 46 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Мила)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Мила)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Мила)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Мила)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Мила)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Светлана)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Виктория)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Алексей)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Алексей)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Алексей)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Алексей)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Алексей)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Алексей)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Алексей)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Иван)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Иван)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Иван)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Иван)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Ксения)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Ксения)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Ксения)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Ксения)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Анна)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Анна)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Анна)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Ирина)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Ирина)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Ирина)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Ирина)В Болгар на автобусе: Северная Мекка (Карина)
М
20 авг 2024
Неплохо. Но не отлично. В офисе девушки сказали, что проблематично будет найти точки питания, поэтому оплатите обед заранее у них же. Обед был в 15:20, сбор в 8:30. Проголодались уже
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к 13:00 сильно. При приезде на место увидели несколько кафе, в том числе сетевой «тюбетей», где можно было приобрести еду. Сам обед от оператора проходит в банкетном зале гостиницы на обратном пути и включает салат, первое, второе и десерт с чаем. Приготовлен вкусно,порции нормальные. И цена нормальная для такого набора. Но он проходит поздновато. Кто может выдержать - дождитесь. Экскурсовод Александр с юмором. Не всегда есть ощущение, что владеет в полной мере историческими знаниями. Материалом в рамках экскурсии владеет. В начале экскурсии было слишком много рассказов про местные дороги, развязки. Показалось странным.

Неплохо. Но не отлично. В офисе девушки сказали, что проблематично будет найти точки питания, поэтому оплатитеНеплохо. Но не отлично. В офисе девушки сказали, что проблематично будет найти точки питания, поэтому оплатитеНеплохо. Но не отлично. В офисе девушки сказали, что проблематично будет найти точки питания, поэтому оплатитеНеплохо. Но не отлично. В офисе девушки сказали, что проблематично будет найти точки питания, поэтому оплатитеНеплохо. Но не отлично. В офисе девушки сказали, что проблематично будет найти точки питания, поэтому оплатите
Светлана
6 авг 2024
Добрый день. Первый раз ездили в Раиф и Свияжск, все на отлично. Второй раз заказали экскурсию в Болгары. Очень все понравилось. Сервис на отлично:от заказа экскурсии, оплата и сама поездка.
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Комфортабельные автобусы, хорошие водители и конечно же сами экскурсоводы гиды. В этот раз у нас был Владислав, очень грамотный, вежливый с юморком, так много всего рассказал. Молодец, большое спасибо. Буду думать куда еще съездить. Молодцы ребята, большое спасибо всем за организованный нам отдых!!!!

Добрый день. Первый раз ездили в Раиф и Свияжск, все на отлично. Второй раз заказали экскурсию
В
4 авг 2024
Отличная экскурсия, очень интересно, познавательно. Все организовано очень грамотно, что сил на все хватило. Брали обед также остались довольны, просто, но вкусно, если давать всем свободное время на обед, то тогда не возможно успеть посмотреть самое важное в Болгаре либо время экскурсии увеличиться, а хочет еще погулять в Казани.
Отличная экскурсия, очень интересно, познавательно. Все организовано очень грамотно, что сил на все хватило. Брали обед
А
15 сен 2023
Были на автобусной экскурсии в Болгар. Наш гид обладает поистину энциклопедичискими знаниями по истории городов Татарстана. Прошлое и настоящее удивительно переплетались в нашей экскурсии. Мы узнали много нового и интересного. Спасибо организаторам этого тура.
Алексей
14 авг 2023
Интересная экскурсия, хоть и длительная по дороге. Организована отлично, по дороге остановки для отдыха и перекура. За доп плату предлагают обед (стоит брать, т. к. кормят вкусно и цена нормальная
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450 руб на человека). История Булгара очень древняя и запутанная, поэтому часть историй немного похожи на древние сказания. По дороге также останавливались у Белой мечети. В целом экскурсия очень понравилась. Стоит брать именно в составе группы, т. к. увидели все что хотели и по стоимости получилось комфортно.

Интересная экскурсия, хоть и длительная по дороге. Организована отлично, по дороге остановки для отдыха и перекура.Интересная экскурсия, хоть и длительная по дороге. Организована отлично, по дороге остановки для отдыха и перекура.Интересная экскурсия, хоть и длительная по дороге. Организована отлично, по дороге остановки для отдыха и перекура.Интересная экскурсия, хоть и длительная по дороге. Организована отлично, по дороге остановки для отдыха и перекура.Интересная экскурсия, хоть и длительная по дороге. Организована отлично, по дороге остановки для отдыха и перекура.Интересная экскурсия, хоть и длительная по дороге. Организована отлично, по дороге остановки для отдыха и перекура.Интересная экскурсия, хоть и длительная по дороге. Организована отлично, по дороге остановки для отдыха и перекура.
Д
3 авг 2023
Плюсы:
- хорошие автобусы
- красивый город
- интересно
Минусы:
- Цена не 3.000, а 3.500
(Навязывают неизбираемый обед за 400р, обосновывая это тем, что это кафе единственное в городе, и если мы не возьмём
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обед "будем голодать". Если что в городе много кафе, быстрых точек питания и даже есть парочка ресторанов. 100 рублей - аудиогид, чтобы лучше слышать гида. Из 3 гидов, только один громко говорил и группе не пришлось брать эту доп опцию, но 2 других гида буквально шептали и обоим полным группам просто пришлось доплатить)
- цена явно сильно завышена
(Везде бегом, классическая группа 50 человек, такая цена обычно на индивидуальные группы, но никак не такую толпу)
- вся экскурсия занимает 4 часа, вместо заявленных 5, при чем дорога 6 часов
- на главную достопримечательность Болгара - белую мечеть уделяют 15 МИНУТ

Е
31 июл 2023
Ездила в Болгар с группой. Гид всю дорогу рассказывала про историю рекламировала на обратном пути другие экскурсии. Это можно ещё вытерпеть 5 часов,но не 11 всю дорогу слушать гида и
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рекламу. Также было оговорено,что нигде нельзя ничего купить покушать,что тоже неправда. Везде были и магазинчики и кафе, перекусить булочку и сендвич можно. Обед комплексный можно и получше было включить за такие деньги. За аудиосистему дополнительно попросили 100 рублей. К экскурсии вопросов нет,но к самой организации и как это построено,то сервис просто отвратительный.

Нина
Нина
Ответ организатора:
Екатерина, здравствуйте!
Программа действительно длительная и перед бронированием мы рекомендуем ознакомиться подробнее с условиями и временем проведения программы. Путевая информация по
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пути в Болгар и по пути в Казань обязательна, так как продолжительность экскурсионной программы 11 часов.
На территории Болгарского заповедника действительно нет пунктов питания, где возможно было бы приобрести комплексный обед, что мы и предлагаем туристам. На территории действительно есть места, где возможно приобрести перекус/напитки/снеки.
Касательно стоимости обеда и радиогидов - информация прописана в описании программы.
Мы рады, что Вы остались довольны экскурсионной программой в Болгарском заповеднике.
Мы учтем Ваши пожелания и постараемся в дальнейшем улучшить работу сервиса.

Н
31 июл 2023
Очень интересная,красивая экскурсия
А
21 июл 2023
Мы под большим впечатлением от посещения жемчужин Татарстана - Болгара.
6 часов в дороге пролетели незаметно благодаря интереснейшему повествованию потрясающего гида Ларисы.
Бескрайние поля, встреча с Камой и Волгой, уникальный музей болгарской цивилизации, самый большой в мире Коран и поэтичная Белая мечеть.
Обязательно рекомендуем к посещению во время пребывания в Казани.
Е
8 июл 2023
Экскурсия очень понравилась. Гид Лариса- лучшая!
Ю
24 июн 2023
Спасибо организаторам за экскурсию, программа сбалансирована, темп позволяет осмотреть максимум достопримечательностей, а смена локаций не даёт скучать. Несмотря на длительность экскурсии, время пролетело незаметно. Много информации об истории, которую не проходят в общешкольной программе, для меня достаточно глубокое погружение в философию ислама, много впечатлений!
Н
21 июн 2023
Всё очень понравилось
И
19 июн 2023
У нас был гид Альбина.
5 из 5.

Я, как истинный поклонник истории, отправился на экскурсию по городу Болгар.

Наш гид профессионал своего дела, сперва меня немного напрягло, что она пришла запыхавшись, несла
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тяжёлую сумку и была немного раздражена, но когда началась экскурсия, включился профессионал.

Мы начали с посещения музея Болгарской цивилизации, где гид рассказала нам подробно об истории Болгар.
Посетили усыпальницы, Черную палату, Свято-Успенский собор и руины крепости.

Организованно пообедали и направились в Белую мечеть, где у нас было свободное время.

Эта экскурсия оставила в моей памяти яркие впечатления. Я узнал много нового о Болгаре и его истории, а также получил удовольствия от прекрасных видов и атмосферы города. Рекомендую всем любителям истории и культуры посетить этот замечательный город и пройти эту экскурсию!

У нас был гид Альбина.У нас был гид Альбина.У нас был гид Альбина.У нас был гид Альбина.
Ксения
18 июн 2023
Очень красивая экскурсия. 💔 Первый раз в жизни мне действительно было интересно слушать гида - Светлану Анатольевну🏆💓. Такой объем информации, что хочется ещё и ещё узнавать. Хотелось чуть больше времени погулять около белой мечети 😊
Очень красивая экскурсия. 💔 Первый раз в жизни мне действительно было интересно слушать гида - СветлануОчень красивая экскурсия. 💔 Первый раз в жизни мне действительно было интересно слушать гида - СветлануОчень красивая экскурсия. 💔 Первый раз в жизни мне действительно было интересно слушать гида - СветлануОчень красивая экскурсия. 💔 Первый раз в жизни мне действительно было интересно слушать гида - Светлану
Е
11 июн 2023
Отличная экскурсия
ХорошоТам