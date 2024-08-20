Поездка в Болгар — это встреча с древними руинами, хранящими историю Волжской Булгарии и Золотой Орды.
В группе до 50 человек вы прогуляетесь по архитектурному комплексу с мечетями и мавзолеями, полюбуетесь самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества и поймёте, почему Болгар — святое для поволжских татар место.
В группе до 50 человек вы прогуляетесь по архитектурному комплексу с мечетями и мавзолеями, полюбуетесь самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества и поймёте, почему Болгар — святое для поволжских татар место.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Историческое наследие Поволжья
Древний Булгар (ныне Болгар) — первая в истории после Медины столица ислама. Вы узнаете об основании Болгара тюркскими племенами, о принятии здесь ислама в качестве официальной государственной религии, о нападениях Золотой Орды и нашествии Тамерлана. Наше большое путешествие охватывает главные памятники исторического наследия Поволжья. Вы посетите:
- Монументальную Соборную мечеть, построенную ханом Батыем и напоминающую о величии Золотой Орды;
- Восточный мавзолей — усыпальницу шатрового типа — и Северный мавзолей, который использовали как погреб для продуктов;
- Ханскую усыпальницу, где не хоронили ханов, и соседний Малый минарет;
- Чёрную палату, чьи стены расскажут легенду о болгарской царевне Алтынчеч;
- Белую мечеть: построенная в 2012 году роскошная святыня напоминает и мечеть Пророка в Медине, и индийский Тадж-Махал.
- Памятный знак — так называется музей, где вы увидите самый большой в мире печатный Коран.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На 50-местном автобусе (начало и окончание в Казани)
- Общее время в дороге — 6 часов, время в Болгаре — 5 часов
- Экскурсия заканчивается у метро Площадь Тукая
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Входные билеты включены
- Дополнительные расходы: обед по желанию— 400 руб. /чел.
- По желанию вы можете приобрести радиогид (200 руб. с человека)
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2 700 ₽
|Дети 7-14 лет
|2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Болгаре
Провели экскурсии для 20070 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надежные водители,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 46 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мила
20 авг 2024
Неплохо. Но не отлично. В офисе девушки сказали, что проблематично будет найти точки питания, поэтому оплатите обед заранее у них же. Обед был в 15:20, сбор в 8:30. Проголодались уже
Светлана
6 авг 2024
Добрый день. Первый раз ездили в Раиф и Свияжск, все на отлично. Второй раз заказали экскурсию в Болгары. Очень все понравилось. Сервис на отлично:от заказа экскурсии, оплата и сама поездка.
В
Виктория
4 авг 2024
Отличная экскурсия, очень интересно, познавательно. Все организовано очень грамотно, что сил на все хватило. Брали обед также остались довольны, просто, но вкусно, если давать всем свободное время на обед, то тогда не возможно успеть посмотреть самое важное в Болгаре либо время экскурсии увеличиться, а хочет еще погулять в Казани.
А
Александр
15 сен 2023
Были на автобусной экскурсии в Болгар. Наш гид обладает поистину энциклопедичискими знаниями по истории городов Татарстана. Прошлое и настоящее удивительно переплетались в нашей экскурсии. Мы узнали много нового и интересного. Спасибо организаторам этого тура.
Алексей
14 авг 2023
Интересная экскурсия, хоть и длительная по дороге. Организована отлично, по дороге остановки для отдыха и перекура. За доп плату предлагают обед (стоит брать, т. к. кормят вкусно и цена нормальная
Д
Демченко
3 авг 2023
Плюсы:
- хорошие автобусы
- красивый город
- интересно
Минусы:
- Цена не 3.000, а 3.500
(Навязывают неизбираемый обед за 400р, обосновывая это тем, что это кафе единственное в городе, и если мы не возьмём
- хорошие автобусы
- красивый город
- интересно
Минусы:
- Цена не 3.000, а 3.500
(Навязывают неизбираемый обед за 400р, обосновывая это тем, что это кафе единственное в городе, и если мы не возьмём
Е
Екатерина
31 июл 2023
Ездила в Болгар с группой. Гид всю дорогу рассказывала про историю рекламировала на обратном пути другие экскурсии. Это можно ещё вытерпеть 5 часов,но не 11 всю дорогу слушать гида и
Нина
Ответ организатора:
Екатерина, здравствуйте!
Программа действительно длительная и перед бронированием мы рекомендуем ознакомиться подробнее с условиями и временем проведения программы. Путевая информация по
Программа действительно длительная и перед бронированием мы рекомендуем ознакомиться подробнее с условиями и временем проведения программы. Путевая информация по
Н
Наталья
31 июл 2023
Очень интересная,красивая экскурсия
А
Алина
21 июл 2023
Мы под большим впечатлением от посещения жемчужин Татарстана - Болгара.
6 часов в дороге пролетели незаметно благодаря интереснейшему повествованию потрясающего гида Ларисы.
Бескрайние поля, встреча с Камой и Волгой, уникальный музей болгарской цивилизации, самый большой в мире Коран и поэтичная Белая мечеть.
Обязательно рекомендуем к посещению во время пребывания в Казани.
6 часов в дороге пролетели незаметно благодаря интереснейшему повествованию потрясающего гида Ларисы.
Бескрайние поля, встреча с Камой и Волгой, уникальный музей болгарской цивилизации, самый большой в мире Коран и поэтичная Белая мечеть.
Обязательно рекомендуем к посещению во время пребывания в Казани.
Е
Екатерина
8 июл 2023
Экскурсия очень понравилась. Гид Лариса- лучшая!
Ю
Юля
24 июн 2023
Спасибо организаторам за экскурсию, программа сбалансирована, темп позволяет осмотреть максимум достопримечательностей, а смена локаций не даёт скучать. Несмотря на длительность экскурсии, время пролетело незаметно. Много информации об истории, которую не проходят в общешкольной программе, для меня достаточно глубокое погружение в философию ислама, много впечатлений!
Н
Наталья
21 июн 2023
Всё очень понравилось
И
Иван
19 июн 2023
У нас был гид Альбина.
5 из 5.
Я, как истинный поклонник истории, отправился на экскурсию по городу Болгар.
Наш гид профессионал своего дела, сперва меня немного напрягло, что она пришла запыхавшись, несла
5 из 5.
Я, как истинный поклонник истории, отправился на экскурсию по городу Болгар.
Наш гид профессионал своего дела, сперва меня немного напрягло, что она пришла запыхавшись, несла
Ксения
18 июн 2023
Очень красивая экскурсия. 💔 Первый раз в жизни мне действительно было интересно слушать гида - Светлану Анатольевну🏆💓. Такой объем информации, что хочется ещё и ещё узнавать. Хотелось чуть больше времени погулять около белой мечети 😊
Е
Елена
11 июн 2023
Отличная экскурсия