Откройте для себя величие одного из самых священных и исторически значимых мест России — древнего города Болгар. Вы прогуляетесь по улицам, которые помнят Волжскую Булгарию и Золотую Орду. Увидите самый большой Коран в мире и мечеть, которая отражает небо в зеркале воды. А я расскажу о прошлом этих мест.
Описание экскурсии
Вы посетите Музей болгарской цивилизации и узнаете:
- Кто такие волжские булгары и как они жили
- Как возникло и развивалось исламское государство на Волге
- Чем Болгар был важен для Золотой Орды
- Что связывало город с Великим шёлковым путём
Увидите самый большой в мире печатный Коран — не только святыню, но и инженерное чудо. Я расскажу:
- О принятии ислама в 922 году
- Культурной и религиозной терпимости в разные эпохи
- Особенностях болгарской архитектуры
Пройдёте по древним улицам, рассмотрите постройки периода Золотой Орды и прикоснётесь к многовековому наследию там, где сходились культуры и религии.
Заглянете в храм Авраамия Болгарского, первого просветителя края.
Почувствуете атмосферу умиротворения в Белой мечети — символе возрождения исламской культуры в современности.
Остановимся у святого источника и поговорим о духовных традициях и легендах этого места.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музей — 550–700 ₽ за чел.
- Встретим у места вашего проживания на комфортабельном автомобиле в Болгаре, при необходимости помогу организовать трансфер из Казани
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Болгаре
Провёл экскурсии для 78 туристов
Всем доброго времени суток, меня зовут Владислав. Я помогу вам познакомиться с каждым уголком Болгара, так как сам родился и проживаю в этом удивительном месте. Здесь действительно есть что посмотреть! Организую экскурсии по городу и христианским святыням, прогулки на катерах и квадроциклах. Учту ваши интересы и предпочтения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
29 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность Владу за интересную и познавательную экскурсию по Болгару. Гид прекрасно знает историю и культуру города, делилась как историческими фактами, так и любопытными современными деталями. Особо понравился
К
Ксения
23 окт 2025
Потрясающий экскурсовод! Еще до начала экскурсии - на этапе переписки, я поняла, что с этим человеком мы точно найдём общий язык! Всё комфортно, максимально интересно, познавательно. Владислав помог нам и
С
Сабина
28 сен 2025
Владислав в живой и эмоциональной атмосфере провел экскурсию по Болгару и этим усилил впечатление от прекрасного музея и найденных экспонатов в нем. Учел все пожелания клиентов и создал хорошее настроение.
Оксана
21 сен 2025
Супер экскурсия!
Ёмко, интересно, по делу! Владислав постоянно взаимодействует с гостями, шутит, небанально рассказывает.
4 часа экскурсии пролетели незаметно.
Рекомендую!!!
Т
Терентьева
18 сен 2025
Огромная благодарность Владиславу за увлекательную экскурсию! Экскурсия построена грамотно и логично, что позволило нам легко воспринимать информацию и получать удовольствие от каждого момента. Особенности приятно было видеть искреннюю увлеченность самого Владислава своим делом! Мы получили огромное количество новых впечатлений и теперь точно знаем, куда вернуться, чтобы вновь погрузиться в удивительный мир булгар😊
СПАСИБО Владиславу за мастерство и вдохновение
Надежда
8 сен 2025
Владислав, спасибо Вам за наше прекрасное путешествие в историю средних веков и конечно же за чудесные фотки, которые вы любезно сделали нам!!! Рекомендую Владислава всем взыскательным туристам!
Также мы, благодаря Владиславу, дополнительно великолепно прокатились по Волге на моторной лодке в жаркий день. Спасибо!
Оксана
8 сен 2025
Владислав, спасибо за потрясающее путешествие по Болгару! 🌟 Ваш профессионализм, знания и внимание сделали этот день незабываемым. Отличный рассказчик и прекрасный проводник в мир истории и культуры! Спасибо!
А
Антон
23 авг 2025
Спасибо Владиславу за отлично проведенный день. Просто рассказывает о сложном, смог заинтересовать и взрослых и подростка 16 лет - отдельная компетенция:)
Уроженец этих мест, любит свой родной край и с интересом
Р
Рушана
19 авг 2025
Владислав вырос в Брлнарк и знает там каждый камень:) смог заинтересовать нашу группу возрастом от 6 до 50 лет:) обязательно будем будем рекомендовать его экскурсии
Г
Галина
16 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Узнали много нового. Рекомендуем знакомиться с Болгаром в формате такой экскурсии
Т
Татьяна
11 авг 2025
Все было отлично! Экскурсия прошла интересно и увлекательно. Благодарю!
М
Мария
8 авг 2025
Спасибо Владиславу за отличный день! Очень интересно и с юмором нам была рассказана история как зарождения Болгура, так и Ислама(как пришла на эти земли также был подробно разобрано). В общем сама тема религии путешествовала вместе с нами, однако сама экскурсия не оставила впечатления как чисто религиозная! Даже ребёнок 11 лет остался только с положительными впечатлениями.
Irina
2 авг 2025
Бронируя экскурсию "Загадочный Болгар", мы ориентировались с подругами на малое количество отзывов, и только наличие подтверждений от tripster и сертификата гида внушали какую-то уверенность. Если Вы испытываете те же сомнения,
М
Мария
11 июн 2025
Очень насыщенная, увлекательная программа, Владислав подавал информацию интересно, с юмором, очень познавательно. По таймингу тоже отлично организовано, успели всё, что планировали. Остались самые позитивные воспоминания об этом дне)
