Откройте для себя величие одного из самых священных и исторически значимых мест России — древнего города Болгар. Вы прогуляетесь по улицам, которые помнят Волжскую Булгарию и Золотую Орду. Увидите самый большой Коран в мире и мечеть, которая отражает небо в зеркале воды. А я расскажу о прошлом этих мест.

Описание экскурсии

Вы посетите Музей болгарской цивилизации и узнаете:

Кто такие волжские булгары и как они жили

Как возникло и развивалось исламское государство на Волге

Чем Болгар был важен для Золотой Орды

Что связывало город с Великим шёлковым путём

Увидите самый большой в мире печатный Коран — не только святыню, но и инженерное чудо. Я расскажу:

О принятии ислама в 922 году

Культурной и религиозной терпимости в разные эпохи

Особенностях болгарской архитектуры

Пройдёте по древним улицам, рассмотрите постройки периода Золотой Орды и прикоснётесь к многовековому наследию там, где сходились культуры и религии.

Заглянете в храм Авраамия Болгарского, первого просветителя края.

Почувствуете атмосферу умиротворения в Белой мечети — символе возрождения исламской культуры в современности.

Остановимся у святого источника и поговорим о духовных традициях и легендах этого места.

Организационные детали