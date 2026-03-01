1 день

Экскурсия в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу

Прибытие в Нижний Новгород.

08:00 Встреча в фойе гостиницы Рэдди 3* (для прибывающих значительно раньше начала экскурсионной программы или накануне тура).

08:20 начало посадки на пл. Ленина (800 метров от вокзала и для проживающих в гостинице Маринс Парк отель 4*).

Заселение в гостиницу после экскурсионной программы.

08:30 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину.

Переезд в Макарьево.

Ориентировочное время в пути 1.5 часа (97 км).

Путевая экскурсия в дороге.

08:35 посадка на железнодорожном вокзале.

Место встречи с представителем туроператора у Царского павильона (этот красивый особняк находится справа от вокзала, если смотрим на него).

Посадка в автобус. Вещи в таком случае можно взять с собой.

10:00 Экскурсия по Макарьевскому монастырю.

Достопримечательности обители: Свято-Троицкий собор. Главный храм монастыря, строительство которого было завершено в далеком 1652 г.

В нем находятся мощи преподобного Макария Желтоводского.

Храм Успения Пресвятой Богородицы.

Находящийся к западу от Свято-Троицкого собора, этот каменный пятиглавый собор был построен в период с 1651 по 1654 гг. на месте деревянного храма, возведенного в 1626 г. и реконструированного в 1882 г.

Церковь Макария Желтоводского, также известная как церковь преподобного Макария Унженского.

Церковь Архангела Михаила.

Она была построена в 17 веке, являясь одним из самых старых зданий монастыря.

Покои настоятеля.

Они представляют собой бывшую резиденцию настоятелей монастыря и были построены в 18 веке.

В настоящее время Макарьевская обитель это действующий женский монастырь.

На его территории проживает примерно сто монахинь.

Кроме того, монастырь является важным местом паломничества и туристического интереса.

Экскурсия предполагает посещение основных местных достопримечательностей и ознакомление с историей и современной жизнью монастыря.

13:00 Переезд в г. Бор (79 км).

14:00 Обед в кафе города (за дополнительную плату 600 рублей с человека).

По пути предусмотрена остановка у Моховых гор.

Здесь находится памятник Максиму Горькому и Федору Шаляпину.

Этот памятный знак был установлен на территории дачного посёлка на Моховых горах.

Именно здесь находилась дача Малиновских, где часто собиралось нижегородское интеллектуальное общество.

Также неподалеку располагалась дача Максима Горького.

Сюда приезжал в гости Федор Шаляпин.

15:30 Прибытие в Сергиевскую слободу (г. Бор).

“Сергиевская слобода” – религиозный и образовательный центр в городе Бор.

Он был открыт в 2014 году в честь 700-летнего юбилея преподобного Сергия Радонежского и располагается на землях бывших Знаменского и Сергиевского храмов (которые до революции составляли Преображенский храм).

В его состав входят православная гимназия, названная в честь святого князя Дмитрия Донского, музей, посвященный Сергию Радонежскому, православный детский сад, детская игровая площадка и памятник преподобному Сергию.

16:00 Отъезд в Нижний Новгород.

17:00 Прибытие в Нижний Новгород на пл. Ленина.

Трансфер в гостиницу.

