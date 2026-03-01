Программа тура по дням
Экскурсия в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу
Прибытие в Нижний Новгород.
08:00 Встреча в фойе гостиницы Рэдди 3* (для прибывающих значительно раньше начала экскурсионной программы или накануне тура).
08:20 начало посадки на пл. Ленина (800 метров от вокзала и для проживающих в гостинице Маринс Парк отель 4*).
Заселение в гостиницу после экскурсионной программы.
08:30 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину.
Переезд в Макарьево.
Ориентировочное время в пути 1.5 часа (97 км).
Путевая экскурсия в дороге.
08:35 посадка на железнодорожном вокзале.
Место встречи с представителем туроператора у Царского павильона (этот красивый особняк находится справа от вокзала, если смотрим на него).
Посадка в автобус. Вещи в таком случае можно взять с собой.
10:00 Экскурсия по Макарьевскому монастырю.
Достопримечательности обители: Свято-Троицкий собор. Главный храм монастыря, строительство которого было завершено в далеком 1652 г.
В нем находятся мощи преподобного Макария Желтоводского.
Храм Успения Пресвятой Богородицы.
Находящийся к западу от Свято-Троицкого собора, этот каменный пятиглавый собор был построен в период с 1651 по 1654 гг. на месте деревянного храма, возведенного в 1626 г. и реконструированного в 1882 г.
Церковь Макария Желтоводского, также известная как церковь преподобного Макария Унженского.
Церковь Архангела Михаила.
Она была построена в 17 веке, являясь одним из самых старых зданий монастыря.
Покои настоятеля.
Они представляют собой бывшую резиденцию настоятелей монастыря и были построены в 18 веке.
В настоящее время Макарьевская обитель это действующий женский монастырь.
На его территории проживает примерно сто монахинь.
Кроме того, монастырь является важным местом паломничества и туристического интереса.
Экскурсия предполагает посещение основных местных достопримечательностей и ознакомление с историей и современной жизнью монастыря.
13:00 Переезд в г. Бор (79 км).
14:00 Обед в кафе города (за дополнительную плату 600 рублей с человека).
По пути предусмотрена остановка у Моховых гор.
Здесь находится памятник Максиму Горькому и Федору Шаляпину.
Этот памятный знак был установлен на территории дачного посёлка на Моховых горах.
Именно здесь находилась дача Малиновских, где часто собиралось нижегородское интеллектуальное общество.
Также неподалеку располагалась дача Максима Горького.
Сюда приезжал в гости Федор Шаляпин.
15:30 Прибытие в Сергиевскую слободу (г. Бор).
“Сергиевская слобода” – религиозный и образовательный центр в городе Бор.
Он был открыт в 2014 году в честь 700-летнего юбилея преподобного Сергия Радонежского и располагается на землях бывших Знаменского и Сергиевского храмов (которые до революции составляли Преображенский храм).
В его состав входят православная гимназия, названная в честь святого князя Дмитрия Донского, музей, посвященный Сергию Радонежскому, православный детский сад, детская игровая площадка и памятник преподобному Сергию.
16:00 Отъезд в Нижний Новгород.
17:00 Прибытие в Нижний Новгород на пл. Ленина.
Трансфер в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду
Завтрак в отеле.
Сдача номеров.
Вещи в камеру хранения отеля.
Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Посадка с 11:20
11:30 Выезд на экскурсионную программу от пл. Ленина.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.
Место слияния называется Стрелкой.
Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.
В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
13:30 Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.
В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане-фронту".
14:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Свободное время.
Самостоятельно добираются туристы до ж/д вокзала.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Трехместное размещение
Редди 3* (Бывший Ибис) или аналогичная
|15 600
|19 000
|14 000
Маринс Парк отель 4* или аналогичная
|18 600
|23 000
|17 000
Варианты проживания
Гостиница «Рэдди»
Гостиница находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности.
Комфортабельные номера оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором и всей необходимой мебелью. На территории действует сеть Wi-Fi.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Рядом набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.
Конгресс-отель «Marins Park Hotel Нижний Новгород»
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены, махровые халаты и фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории 1 ночь
- Экскурсионное обслуживание
- Питание: 1 завтрак (в гостинице по системе шведский стол)
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Экскурсия по территории Макарьевского монастыря, посещение парка «Моховые горы»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание: завтрак в первый день, обед в Макарьево (600 рублей с человека), ужины
- Личные расходы
- Трансфер на железнодорожный вокзал во второй экскурсионный день
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные детали тура?
- смс-информирование осуществляется в мессенджере WatsApp за 1-2 дня до начала тура, если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования;
- в автобусе предварительное распределение мест;
- в случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.