Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода, прогуляетесь по колоритной главной улице и посетите неприступный Нижегородский кремль.
Программа тура по дням
Город над Волгой и Окой
09:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после экскурсионной программы.
11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию (Время уточняется при встрече).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Монастырь был основан в 1328 году.
Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.
Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.
Колокольня монастыря – это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).
Эта дорога примечательна по многим причинам.
Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) – длиной около 800 метров.
Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.
В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.
Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Дополнительно по желанию: экскурсия «Город огней» (1200 руб. /чел.). Продолжительность: 3 часа (2 часа на автобусе + пешеходная экскурсия по улице Большая Покровская. Окончание программы на улице Большая Покровская), начало в 19:00. Заказывается и оплачивается при бронировании тура
Владимир - Боголюбово
07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Переезд в Боголюбово Вас ждет осмотр ансамбля Рождественского монастыря – памятников архитектуры XII века – белокаменного дворца князя Андрея Боголюбского, собора Рождества Богородицы, которые внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пешеходная прогулка (1,5 км) и осмотр церкви Покрова-на-Нерли, особенностью которой является то, что она стоит посреди заливного луга, при впадении реки Нерли в Клязьму.
Весной эта церковь со всех сторон бывает окружена водой, и добраться до нее можно только на лодке.
Это белокаменная церковь 1165 года, одно из самых лирических творений древнерусских зодчих.
Прибытие во Владимир.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Владимиру.
Осмотр Золотых Ворот – главных, самых нарядных и торжественных ворот столицы Северо-Восточной Руси.
Сейчас от Золотых Ворот остались только две белокаменные стены.
Но история жива!
Помимо оборонительной цели Золотые Ворота имели также назначение триумфальной арки.
Под сводами ворот проходили княжеские дружины, уходившие и возвращавшиеся из походов.
Здесь встречали иностранных послов и именитых гостей, здесь отмечали торжественный въезд на великое княжение Александра Невского и Дмитрия Донского.
Осмотр Дмитриевского собора.
Дмитриевский собор, хоть и невелик размерами, поражает своим величием и монументальностью.
Отличительная особенность и ценность собора – богатейшая белокаменная резьба.
Его стены украшают около 600 рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных.
Осмотр Успенского собора – всемирно известного памятника архитектуры, главного действующего храма Владимиро-Суздальской епархии.
Удивительна история Успенского собора.
В 1238 году, во время татарского нашествия татары, захватив город, подожгли собор, в котором укрылись многие горожане, в том числе княжеская семья.
Собор пострадал от пожара, но не разрушился, и спас таким образом людей.
Огромную ценность представляют сохранившиеся в соборе фрески Андрея Рублева – гениального русского иконописца XV века.
Свободное время для питания.
20:00 Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород.
Муром
Завтрак в гостинице.
07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard» Экскурсия в Муром Обзорная экскурсия по городу Мурому Центр Мурома по-прежнему манит тихими улочками, восхищает узорочьем храмов и радует колокольными звонами.
Вы сможете полюбоваться панорамой заокских далей, побродить по тихим улочкам провинциального городка, оценить удивительную архитектуру и восхититься узорочьем Муромских храмов и монастырей.
Троицкий женский монастырь (XVII-XIXвв.) основан в 1643 г. на средства Муромского купца Тарасия Борисовича Цветного.
Здесь Вы можете приложиться к святым мощам покровителей семьи и брака св. праведных Петра и Февроньи.
Архитектурный ансамбль включает: Троицкий собор, надвратную Казанскую церковь, колокольню, настоятельный корпус, деревянную церковь Сергия Радонежского.
Благовещенский мужской монастырь (XVI-XIX вв.) основан в 1553 г. царем Иваном Васильевичем Грозным на месте храма во имя Благовещения, поставленного по преданию, родоначальником Муромских князей Ярославом Святославовичем.
Архитектурный ансамбль включает: Благовещенский собор, церковь св. Стефания, трапезную, стены и башни.
Спасский мужской монастырь (XVI-XIX вв.) – один из самых древних в северо- восточной Руси, основан в XI в. на месте дворца князя Глеба, сына Владимира Святого, там, где стоял первый в городе храм.
Архитектурный ансамбль включает: Спасо- Преображенский собор, Покровскую церковь, настоятельский корпус, стены и башни Свободное время для питания Посещение села Карачарово.
По преданию, в этом селе родился прославленный богатырь, герой русских былин, Илья Муромец.
Посещение святого источника, возможность испить из него живой водицы и набраться силушки богатырской.
19:00 Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород.
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»
Завтрак в гостинице.
09:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
10:10 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).
Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду Большая Покровская улица — главная улица Нижнего Новгорода.
Расположена в историческом центре города.
Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
Оформилась как главная улица города к концу XVIII века.
До 1917 года считалась дворянской.
После революции улица была переименована и стала носить имя революционера Я. М. Свердлова и в народе именовалась просто «Свердловкой».
До 1980-х годов улица была проезжей и в начале 80-х её сделали пешеходной.
После распада Советского Союза улице было возвращено имя Большой Покровской.
В 2004 году улица была полностью реконструирована.
Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.
Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.
Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.
По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.
Основная достопримечательность улицы — Рождественская церковь.
Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.
Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
13:00 Экскурсия заканчивается на ул. Рождественская – свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Нижнем Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Рэдди 3*
|51 000
|38 800
|35 900
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|63 500
|50 500
|46 100
Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.
Варианты проживания
Гостиница «Рэдди»
Гостиница находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности.
Комфортабельные номера оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором и всей необходимой мебелью. На территории действует сеть Wi-Fi.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Рядом набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр»
Отель «Courtyard by Marriott Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
- Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Тур проводится в формате сборных экскурсий. В случае недобора группы на какую-то экскурсионную программу вам будет предложена альтернативная экскурсия по вашему согласованию. Если альтернативный вариант дешевле по стоимости, будет предложен частичный возврат денежных средств. В крайнем случае – полный возврат денежных средств за несостоявшуюся экскурсию.