Авторский двухдневный тур «По древним городам западной России (Брянск - Смоленск)». С посещением основных исторических мест, храмов, памятников города – воинской славы Брянска и города – героя Смоленска. Трассовая информация о п. Сеща (знаменитый военный аэродром), г. Рославль (Спасо-Преображенский мужской монастырь), Флёново (музей-усадьба княгини М. Тенишевой). Посещение Смоленского крепости, Успенского кафедрального собора, памятников войны с Наполеоном 1812 года.