уникальный парк деревянных скульптур в Брянске. Смоленская крепость
Успенский кафедральный собор
памятники войны с Наполеоном 1812 года
Лопатинский парк
сквер "Блонье" - в Смоленске.
Авторский двухдневный тур «По древним городам западной России (Брянск - Смоленск)». С посещением основных исторических мест, храмов, памятников города – воинской славы Брянска и города – героя Смоленска. Трассовая информация о п. Сеща (знаменитый военный аэродром), г. Рославль (Спасо-Преображенский мужской монастырь), Флёново (музей-усадьба княгини М. Тенишевой). Посещение Смоленского крепости, Успенского кафедрального собора, памятников войны с Наполеоном 1812 года.
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Обед -около 300 руб.
Начало
🚩 г. Брянск, площадь Карла Маркса, д. 5.
Место завершения
🏁 г. Смоленск, площадь Победы, д.3
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.