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Авторский тур «По древним городам (Брянск - Смоленск)»

Михаил Л.
Михаил Л. – Гид из Брянска
Авторский тур «По древним городам (Брянск - Смоленск)»
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Авторский тур «По древним городам (Брянск - Смоленск)»
Авторский тур «По древним городам (Брянск - Смоленск)»

Что вы увидите

  • Театральная площадь и площадь Партизан
  • Троицкий кафедральный и Покровский соборы
  • Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы
  • уникальный парк деревянных скульптур в Брянске. Смоленская крепость
  • Успенский кафедральный собор
  • памятники войны с Наполеоном 1812 года
  • Лопатинский парк
  • сквер "Блонье" - в Смоленске.
Авторский двухдневный тур «По древним городам западной России (Брянск - Смоленск)». С посещением основных исторических мест, храмов, памятников города – воинской славы Брянска и города – героя Смоленска. Трассовая информация о п. Сеща (знаменитый военный аэродром), г. Рославль (Спасо-Преображенский мужской монастырь), Флёново (музей-усадьба княгини М. Тенишевой). Посещение Смоленского крепости, Успенского кафедрального собора, памятников войны с Наполеоном 1812 года.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Обед -около 300 руб.
Начало
🚩 г. Брянск, площадь Карла Маркса, д. 5.
Место завершения
🏁 г. Смоленск, площадь Победы, д.3
Авторский тур «По древним городам (Брянск - Смоленск)»
Авторский тур «По древним городам (Брянск - Смоленск)»
Авторский тур «По древним городам (Брянск - Смоленск)»
Авторский тур «По древним городам (Брянск - Смоленск)»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Михаил Л.
Михаил Л.
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