Узнать рецепт настоящего шоколада и секреты его приготовления, попробовать себя в роли шоколатье,...

Узнать рецепт настоящего шоколада и секреты его приготовления, попробовать себя в роли шоколатье, сделав целый набор шоколадных конфет.
Дамские радости
Что может поднять нам настроение в любой трудный для нас день?

Конечно же, шоколад!

Но не все знают о том, как его готовят, поэтому мы с вами посетим студию шоколада, узнаем об истории лакомства и научимся разбираться в качестве и составе продукта.
А также попробуем себя в профессии шоколатье, сделав набор шоколадных конфет своими руками!
Далее нас ждет прогулка по вечернему городу в приятной компании и винная дегустация уникальном месте.

Важно знать:

    В стоимость экскурсии включено:

    • мастер-класс.

    Туристы оплачивают самостоятельно:

    • личные расходы.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человек
    Стандартное предложение
    1 800 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • мастер-класс
    Что не входит
    • личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: просп. Ленина, д. 39, Брянск
    Завершение: Винтовке @0901wine.
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    По выбранному вами времени

    Елизавета К.
    Елизавета К.
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