Что может поднять нам настроение в любой трудный для нас день?

Конечно же, шоколад!

Но не все знают о том, как его готовят, поэтому мы с вами посетим студию шоколада, узнаем об истории лакомства и научимся разбираться в качестве и составе продукта.

А также попробуем себя в профессии шоколатье, сделав набор шоколадных конфет своими руками!

Далее нас ждет прогулка по вечернему городу в приятной компании и винная дегустация уникальном месте.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

мастер-класс.

Туристы оплачивают самостоятельно: