Что может поднять нам настроение в любой трудный для нас день?
Конечно же, шоколад!
Но не все знают о том, как его готовят, поэтому мы с вами посетим студию шоколада, узнаем об истории лакомства и научимся разбираться в качестве и составе продукта.
А также попробуем себя в профессии шоколатье, сделав набор шоколадных конфет своими руками!
Далее нас ждет прогулка по вечернему городу в приятной компании и винная дегустация уникальном месте.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно: