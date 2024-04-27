1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Узнать Брянск за 2 часа: история, культура и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в историю Брянска, посетив главные достопримечательности города. Узнайте о поэтах Брянщины и прогуляйтесь по парку деревянных скульптур
Начало: Брянск, проспект Ленина, д. 100, Гостиница «Брянск...
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Готовьте нервы! Паранормальные истории Брянска ждут вас. Узнайте о призраке собаки, меловом источнике и острове Маргарита. Вкусный чай и печенье в дороге
Начало: Ул. Брянского фронта д. 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
900₽ за человека
Групповая
4 часа
Шоколадная экскурсия по мастерским Брянска для гурманов и сладкоежек
Узнайте секреты производства шоколада, сделайте свою плитку и попробуйте лучшие лакомства на нашей увлекательной экскурсии по шоколадным мастерским Брянска
Начало: Ул. Брянского фронта д. 2
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске
Вас ждет увлекательное путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске, где можно встретить любимых героев и провести время с семьей
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Пятница — воскресенье
11 июня в 14:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Начало: у гипермаркета Линия1
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Посетите конно-спортивный клуб «Брянские просторы» и получите массу положительных эмоций, наслаждаясь природой и общением с лошадьми
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город-район глазами Императора: индивидуальная экскурсия по Бежицкому району Брянска
Прогуляйтесь по Бежицкому району Брянска, узнайте его историю и легенды. В экскурсию включены услуги гида, трансфер и чай с печеньками
Начало: ТРЦ «Бум Сити» (ул. 3 Интернационала)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Кофейные истории: экскурсия по Брянску с мастер-классом по кофе
Прогулка по Брянску с рассказами о жизни дворянской элиты XX века. В завершение экскурсии - мастер-класс по приготовлению кофе в уютной кофейне
Начало: Площадь Карла Маркса
14 июня в 14:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Пикантный Брянск: экскурсия по улицам и скверам города
Погрузитесь в сенсационные истории Брянска XIX-XX веков. Улица красных фонарей, голубой скверик и многое другое ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: Сквер Карла Маркса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В поисках шоколадного замка: живой квест с волшебством и чаепитием
Подарите детям весёлые приключения на свежем воздухе с головоломками, волшебством и чаепитием в уютном кафе. Курган Бессмертия и парк Соловьи ждут вас
Начало: Курган Бессмертия
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая экскурсия: «Ведьмин лес» в Брянске
Брянск известен своими загадочными историями и таинственными местами. Посетите Ведьмин лес и узнайте о его мистических легендах и аномалиях
Начало: Гипермаркет Линия 1, Брянского Фронта 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия «Деревянные сказки» в Брянске: легенды и игры
Прогулка по парку Толстого в Брянске с рассказами о деревянных скульптурах, играми и конкурсами. Завершите экскурсию мастер-классом по созданию матрешки
Начало: Вход в Парк имени Толстого
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Дамские радости: шоколадный мастер-класс и винная дегустация в Брянске
Погрузитесь в мир шоколада и вина на экскурсии в Брянске. Узнайте секреты приготовления шоколада и попробуйте себя в роли шоколатье
Начало: Просп. Ленина, д. 39, Брянск
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана27 апреля 2024Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию
- ИИрина25 апреля 2024Погода была не очень, но мы проехали весь город, прошли значимые объекты города, наш экскурсовод, Михаил, очень подробно нам рассказал
- ААлексей23 октября 20232, 5 часа. Пролетели на 1 дыхании. Михаил рассказывал информацию нестандартную, которую можно прочитать в любой литературе, а какие-то. Малоизвестные
- ББрылева18 апреля 2023Все прошло отлично, замечательная экскурсия, ребенок под впечатлением!!!!
- ЕЕлена4 июня 2022Море позитива
- ЕЕкатерина24 апреля 2022Отличная экскурсия. Насыщенная и интересная, с посещением самых мистических мест Советского района гор.. Брянска. Фантастические истории из прошлого и настоящего.
- iiakovlev9 июля 2021Все понравилось, узнали много нового и интересного, а самое главное было очень вкуснр
- ППфаненштиль23 мая 2021Отличная экскурсия! Замечательно рассказывает экскурсовод, есть очень интересные моменты! Много нового и полезного! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Необычные»
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