Уникальность этой экскурсии состоит в том, что мы посетим интереснейшие объекты, расположенные близ села Хотылево.

Одно из них — развалины храма Преображения Господня. Впечатляющие развалины с интересной историей, которые прекрасно смотрятся в Инстаграм, все так любят фотографии с ним.

Мы посетим так называемые Графские развалины — усадьбу Тенишевых и великолепный парк! Любителям истории очень понравится!

Пройдемся до моста, которому более 400 лет, посетим ещё один мост — подвесной, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Доберемся до археологических раскопок Палеолита. Посмотрим быт археологов, сфотографируемся на троне.

Увидим невероятно живописный обрывистый берег, с которого открываются завораживающие виды! Под нашими ногами расстилается ковер из луговых трав, река, березовые рощи с золотом листвы, а чистый воздух взбодрит нас.

Посетим источник Святого Пантейлемона и еще один подвесной мост уже в Сельцо.

Ну и конечно же, наш знаменитый имбирный чай согреет вас в любой, даже непогожий день!

Важно знать

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: