Хотылево - путешествие в прошлое

Приглашаем вас увидеть подвесные мосты, живописные красоты брянской природы, понаблюдать за бытом...

Приглашаем вас увидеть подвесные мосты, живописные красоты брянской природы, понаблюдать за бытом археологов, прогуляться по святым местам.
Хотылево - путешествие в прошлое
Хотылево - путешествие в прошлое

Что вы увидите 🤩

  • развалины храма Преображения Господня
  • усадьба Тенишевых
  • мосты
  • археологические раскопки
  • источник Святого Пантейлемона.
Уникальность этой экскурсии состоит в том, что мы посетим интереснейшие объекты, расположенные близ села Хотылево.
Одно из них — развалины храма Преображения Господня. Впечатляющие развалины с интересной историей, которые прекрасно смотрятся в Инстаграм, все так любят фотографии с ним.
Мы посетим так называемые Графские развалины — усадьбу Тенишевых и великолепный парк! Любителям истории очень понравится!
Пройдемся до моста, которому более 400 лет, посетим ещё один мост — подвесной, который находится под охраной ЮНЕСКО.
Доберемся до археологических раскопок Палеолита. Посмотрим быт археологов, сфотографируемся на троне.
Увидим невероятно живописный обрывистый берег, с которого открываются завораживающие виды! Под нашими ногами расстилается ковер из луговых трав, река, березовые рощи с золотом листвы, а чистый воздух взбодрит нас.
Посетим источник Святого Пантейлемона и еще один подвесной мост уже в Сельцо.
Ну и конечно же, наш знаменитый имбирный чай согреет вас в любой, даже непогожий день!
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 10-20 человек
Хотылево - путешествие в прошлое
750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Место начала и завершения
ТРЦ «Бум Сити» (ул. 3 Интернационала)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Елизавета К.
Елизавета К.
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