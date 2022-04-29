🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом Начало: На площади Карла Маркса 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске Вас ждет увлекательное путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске, где можно встретить любимых героев и провести время с семьей Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск» Расписание: Пятница — воскресенье 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни Погрузитесь в историю Брянской Хацуни, мемориального комплекса, ставшего символом стойкости и трагедии русского народа Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск» Расписание: Ежедневно, кроме понедельника 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна» Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск» Расписание: Ежедневно 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг Обзорная экскурсия по Брянску и автомобильный тур в музей-усадьбу Ф.И. Тютчева. Увидите церковь, мельницы, памятник поэту, колодец и липовые аллеи Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск» Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг. 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску Погрузитесь в историю хрусталя в Брянске и Дятьково! Вас ждут музей, завод и храм с уникальным иконостасом. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск» Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково 8 000 ₽ за всё до 4 чел.