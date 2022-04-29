1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске
Вас ждет увлекательное путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске, где можно встретить любимых героев и провести время с семьей
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Пятница — воскресенье
11 июня в 14:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Погрузитесь в историю Брянской Хацуни, мемориального комплекса, ставшего символом стойкости и трагедии русского народа
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
Обзорная экскурсия по Брянску и автомобильный тур в музей-усадьбу Ф.И. Тютчева. Увидите церковь, мельницы, памятник поэту, колодец и липовые аллеи
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
Погрузитесь в историю хрусталя в Брянске и Дятьково! Вас ждут музей, завод и храм с уникальным иконостасом. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Посетите конно-спортивный клуб «Брянские просторы» и получите массу положительных эмоций, наслаждаясь природой и общением с лошадьми
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 апреля 2022Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на
- ВВладимир1 февраля 2022Все хорошо! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Брянску в июне 2024
Сейчас в Брянске в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии по окрестностям Брянска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август