1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Познавательная экскурсия по Брянску: Курган Воинской славы, Театральная площадь, уникальные храмы и парки. Узнайте интересные факты о жизни великих поэтов
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина,100-у гостиницы Брянск
Расписание: Ежедневно, с 09:00 до 19:00
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Узнать Брянск за 2 часа: история, культура и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в историю Брянска, посетив главные достопримечательности города. Узнайте о поэтах Брянщины и прогуляйтесь по парку деревянных скульптур
Начало: Брянск, проспект Ленина, д. 100, Гостиница «Брянск...
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске
Вас ждет увлекательное путешествие в парк сказок «Тридевятое царство» в Брянске, где можно встретить любимых героев и провести время с семьей
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Пятница — воскресенье
11 июня в 14:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Брянску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Погрузитесь в историю Брянской Хацуни, мемориального комплекса, ставшего символом стойкости и трагедии русского народа
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
Обзорная экскурсия по Брянску и автомобильный тур в музей-усадьбу Ф.И. Тютчева. Увидите церковь, мельницы, памятник поэту, колодец и липовые аллеи
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
Погрузитесь в историю хрусталя в Брянске и Дятьково! Вас ждут музей, завод и храм с уникальным иконостасом. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Посетите конно-спортивный клуб «Брянские просторы» и получите массу положительных эмоций, наслаждаясь природой и общением с лошадьми
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город-район глазами Императора: индивидуальная экскурсия по Бежицкому району Брянска
Прогуляйтесь по Бежицкому району Брянска, узнайте его историю и легенды. В экскурсию включены услуги гида, трансфер и чай с печеньками
Начало: ТРЦ «Бум Сити» (ул. 3 Интернационала)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В поисках шоколадного замка: живой квест с волшебством и чаепитием
Подарите детям весёлые приключения на свежем воздухе с головоломками, волшебством и чаепитием в уютном кафе. Курган Бессмертия и парк Соловьи ждут вас
Начало: Курган Бессмертия
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая экскурсия: «Ведьмин лес» в Брянске
Брянск известен своими загадочными историями и таинственными местами. Посетите Ведьмин лес и узнайте о его мистических легендах и аномалиях
Начало: Гипермаркет Линия 1, Брянского Фронта 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей31 мая 2024Михаил знает исторический материал. Согласовали время и стандартный маршрут, но с учетом пожеланий, это удобно. Ответил на важные практические вопросы, что посмотреть в Брянске после экскурсии.
- ССветлана26 мая 2024Экскурсия прошла динамично и интересно
- ССергей6 мая 2024В целом хорошо, ознакомление состоялось. Академически. Ввиду почтенного возраста экскурсовода чувствуешь себя немного не ловко - не можешь перебивать, гдето оспорить, ускориться, переспросить. Немного камерно.
- ИИрина25 апреля 2024Погода была не очень, но мы проехали весь город, прошли значимые объекты города, наш экскурсовод, Михаил, очень подробно нам рассказал
- ААнжелика10 марта 2024Интересная экскурсия про историю города. Посмотрели исторические места.
- ААлексей23 октября 20232, 5 часа. Пролетели на 1 дыхании. Михаил рассказывал информацию нестандартную, которую можно прочитать в любой литературе, а какие-то. Малоизвестные
- ККристина29 августа 2023Очень интересная экскурсия, познакомились с городом намного ближе. Всем рекомендую.
- ЛЛюдмила29 апреля 2022Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на
- ВВладимир1 февраля 2022Все хорошо! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Брянску в июне 2024
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