Экскурсия с полным погружением в светскую жизнь брянского бомонда XX века.
Что вас ждет
Наш экскурсовод проведет вас по знаковым улицам города и поведает интересные истории о самых ярких представителях дворянской элиты.
Когда-то они так же ходили по улицам нашего города и думали о чашечке кофе.
Прогуливаясь по самому центру города, полюбуемся украшенными улицами и историческими зданиями.
Затем поднимемся в кофейню «Щебетун», где нас ожидает мастер-класс по приготовлению кофе и чашечка этого ароматного напитка.
Важно знать:
- На прогулке будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде.