Экскурсия с полным погружением в светскую жизнь брянского бомонда XX века.

Что вас ждет

Наш экскурсовод проведет вас по знаковым улицам города и поведает интересные истории о самых ярких представителях дворянской элиты.

Когда-то они так же ходили по улицам нашего города и думали о чашечке кофе.

Прогуливаясь по самому центру города, полюбуемся украшенными улицами и историческими зданиями.

Затем поднимемся в кофейню «Щебетун», где нас ожидает мастер-класс по приготовлению кофе и чашечка этого ароматного напитка.

Важно знать: