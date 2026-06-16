Мы проедем по знаковым местам новой и старой Бугульмы, а заодно проследим, как развивался весь юго-восток Татарстана — от эпохи Волжской Булгарии до открытия нефти в этих краях.
Поговорим о том, как уездный город стал одним из ключевых центров республики, и событиях, навсегда связавших Бугульму с Россией.
Поговорим о том, как уездный город стал одним из ключевых центров республики, и событиях, навсегда связавших Бугульму с Россией.
Описание экскурсии
Исторический центр и монастырь
Осмотрим центральную площадь и Казанско-Богородицкий монастырь. Вы узнаете о Бугульме как уездном городе и важном духовном центре региона.
Железнодорожная Бугульма
Увидим вокзал, памятник бравому солдату Швейку, вагон-теплушку и паровоз Л-1765. Поговорим о том, как железная дорога повлияла на развитие города и всего края.
Нефтяная столица юго-востока Татарстана
Проедем мимо объектов, связанных с деятельностью «Татнефти», и обсудим открытие нефти, развитие отрасли и её значение для региона.
Современный облик города
Посетим мечеть Гаухар — один из символов Бугульмы, где традиции гармонично сочетаются с архитектурой нашего времени.
Истории людей и идей
Вы также услышите о выдающихся просветителях края — Хади Атласи, Ризе Фахретдине и братьях Туйкиных, внёсших большой вклад в развитие татарской культуры и образования.
Организационные детали
- Едем на семиместном минивэне
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети Гаухар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленар — ваша команда гидов в Бугульме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организуем увлекательные экскурсии и автобусные туры по Бугульме и районам — комфортно, интересно и с вдохновляющими впечатлениями. С нами можно отправиться на поиски клада, посмотреть старинные усадьбы и церкви, поучаствовать в велопрогулках и исторических экскурсиях.
от 5500 ₽ за экскурсию