Мы проедем по знаковым местам новой и старой Бугульмы, а заодно проследим, как развивался весь юго-восток Татарстана — от эпохи Волжской Булгарии до открытия нефти в этих краях. Поговорим о том, как уездный город стал одним из ключевых центров республики, и событиях, навсегда связавших Бугульму с Россией.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5500 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Исторический центр и монастырь

Осмотрим центральную площадь и Казанско-Богородицкий монастырь. Вы узнаете о Бугульме как уездном городе и важном духовном центре региона.

Железнодорожная Бугульма

Увидим вокзал, памятник бравому солдату Швейку, вагон-теплушку и паровоз Л-1765. Поговорим о том, как железная дорога повлияла на развитие города и всего края.

Нефтяная столица юго-востока Татарстана

Проедем мимо объектов, связанных с деятельностью «Татнефти», и обсудим открытие нефти, развитие отрасли и её значение для региона.

Современный облик города

Посетим мечеть Гаухар — один из символов Бугульмы, где традиции гармонично сочетаются с архитектурой нашего времени.

Истории людей и идей

Вы также услышите о выдающихся просветителях края — Хади Атласи, Ризе Фахретдине и братьях Туйкиных, внёсших большой вклад в развитие татарской культуры и образования.

Организационные детали