В гости к Хель Мучи

Хель Мучи - чувашский Дед Мороз

Хель Мучи — чувашский Дед Мороз.

Это единственный национальный Дед Мороз в России, играющий на древних музыкальных инструментах (най, купас, шахлич, на своем волшебном музыкальном посохе кавал и даже на пёрышке).

По итогам 2019 года Хель Мучи вошел в тройку самых посещаемых Дедов Морозов России, а сама программа новогоднего праздника Сурхури дважды заняла Гран-При на российских конкурсах. Приезжайте в гости, сами все увидите.
В гости к Хель Мучи
В гости к Хель Мучи
В гости к Хель Мучи
В гости к Хель Мучи
В гости к Хель Мучи
Ближайшие даты:
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Описание

Полное погружение в новогоднюю атмосферу

В самом начале праздника нас ждёт настоящее новогоднее торжество! Мы встретимся с Хель Мучи и Юр Пике и их волшебными помощниками. Загадаем самое заветное желание, поможем елочке зажечь свои огни и будем танцевать так, как никогда!
Посетим новогоднюю резиденцию Хель Мучи. Услышим, как он играет на древних чувашских музыкальных инструментах и сами попробуем на них сыграть.
Пообедаем у тетушки Печки (Камака), она расскажет нам про особенности чувашской кухни и будет загадывать загадки.

Мастерская подарков, народные игры и гадания

В мастерской народных промыслов у красавицы-внучки Юр Пике научимся мастерить новогодние игрушки и заберём их с собой в качестве подарка.
Зайдём в загадочное место — старинный гостевой дом, чтобы погадать (шуточно) на бобах да на нитках, как это делали наши прабабушки в праздник Сурхури.
Устроим народные игрища и состязания, покатаемся в парке старинных качелей и на большой горке.
Подарите праздник и заряд энергии для предстоящего учебного года своему ребёнку!

Важная информация:

Уважаемые гости! К нам можно добраться только через деревню Кшауши. Если вы хотите к нам приехать своим ходом, но не знаете на чем, то Автобус № 136 (город Чебоксары — деревня Кшауши) отлично вам поможет! Посадка происходит на остановке МТВ-центр.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Чебоксарский р-н, ул. Народных промыслов
Завершение: Чебоксарский р-н, ул. Народных промыслов, Этнокомплекс Ясна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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