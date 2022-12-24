Полное погружение в новогоднюю атмосферу

В самом начале праздника нас ждёт настоящее новогоднее торжество! Мы встретимся с Хель Мучи и Юр Пике и их волшебными помощниками. Загадаем самое заветное желание, поможем елочке зажечь свои огни и будем танцевать так, как никогда!

Посетим новогоднюю резиденцию Хель Мучи. Услышим, как он играет на древних чувашских музыкальных инструментах и сами попробуем на них сыграть.

Пообедаем у тетушки Печки (Камака), она расскажет нам про особенности чувашской кухни и будет загадывать загадки.

Мастерская подарков, народные игры и гадания

В мастерской народных промыслов у красавицы-внучки Юр Пике научимся мастерить новогодние игрушки и заберём их с собой в качестве подарка.

Зайдём в загадочное место — старинный гостевой дом, чтобы погадать (шуточно) на бобах да на нитках, как это делали наши прабабушки в праздник Сурхури.

Устроим народные игрища и состязания, покатаемся в парке старинных качелей и на большой горке.

Подарите праздник и заряд энергии для предстоящего учебного года своему ребёнку!

Важная информация:

Уважаемые гости! К нам можно добраться только через деревню Кшауши. Если вы хотите к нам приехать своим ходом, но не знаете на чем, то Автобус № 136 (город Чебоксары — деревня Кшауши) отлично вам поможет! Посадка происходит на остановке МТВ-центр.