Групповые экскурсии Чебоксар

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Чебоксарах, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
Пешая
68 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
Пройти по местам притяжения старого города и открыть его хроники
Начало: На Красной площади
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
1200 за человека
Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе
16 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Чебоксары: пешеходная экскурсия
Откройте тайны Чебоксар, прогуливаясь по Красной площади и набережной. Узнайте легенды и посетите первую церковь города
Начало: Г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 700 за человека
Чувашско-марийский дуэт
4 отзыва
6 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие по Чувашии и Марий Эл: Чувашско-марийский дуэт
Загляните в удивительный мир Чувашии и Марий Эл, сравнив их культуру и историю в одной экскурсии
Начало: Железнодорожный вокзал г. Чебоксары
Расписание: по субботам с 25 января до 1 марта экскурсия проводится с 14 часов
25 янв в 14:00
1 фев в 14:00
2400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 января 2025
    Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия! Елена очень интересно и подробно все рассказывала, показала интересные места, чувствуется что человек очень любит свой город. Бонусом ещё получили совет, в каких попробовать национальную кухню и что можно посмотреть самостоятельно. Нам очень понравилось. Спасибо!!
  • О
    Ольга
    10 января 2025
    Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе
    Елена прекрасный экскурсовод, который интересно рассказывает о своем городе, даёт всеобъемлющую информацию, опираясь на достоверные исторические факты. Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на зиму и мороз. Мы очень рады, что наше знакомство с городом началось именно с этой экскурсии!
  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе
    Были на экскурсии у Елены 05.01.2025г. с мамой и племянницей. 2 часа пробежали незаметно. Елене удалось нас влюбить в город Чебоксары. Была интересная познавательная экскурсия. Спасибо Елене за профессионализм.
  • Э
    Элина
    2 сентября 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Очень повезло с гидом Натальей! Много юмора, харизмы, совершенно не хотелось дремать/позевать, пока она рассказывала. Не знала о Чебоксарах НИЧЕГО,
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    а после экскурсии узнала не просто о каких-то общих сухих фактах, но и нюансах, от которые не от любого гида услышишь (например, про снег 4 июня, когда открылся монумент матери).

  • А
    Алексей
    25 августа 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Экскурсия была интересная, познавательная. Наталья рассказывает интересно, не скучно, 👍👍👍
  • В
    Владимир
    24 августа 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Огромное спасибо за такую качественную и интересную экскурсию! Наталия настоящий профессионал своего дела. Рассказывает очень интересно. Однозначно рекомендую!
    Огромное спасибо за такую качественную и интересную экскурсию! Наталия настоящий профессионал своего дела. Рассказывает очень интересно
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Чувашско-марийский дуэт
    Большое спасибо гиду Татьяне. Экскурсия очень интересная и гид заслуживает наивысшей оценки

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Групповые»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
  2. Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе
  3. Чувашско-марийский дуэт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Введенский Собор
  5. Парк Амазония
  6. Площадь Республики
  7. Набережная
  8. Парк Победы
  9. Сквер Чапаева
  10. Чебоксарский залив
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в январе 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 2400. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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