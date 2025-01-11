Е Екатерина Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе Прекрасная экскурсия! Елена очень интересно и подробно все рассказывала, показала интересные места, чувствуется что человек очень любит свой город. Бонусом ещё получили совет, в каких попробовать национальную кухню и что можно посмотреть самостоятельно. Нам очень понравилось. Спасибо!!

О Ольга Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе Елена прекрасный экскурсовод, который интересно рассказывает о своем городе, даёт всеобъемлющую информацию, опираясь на достоверные исторические факты. Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на зиму и мороз. Мы очень рады, что наше знакомство с городом началось именно с этой экскурсии!

Е Елена Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе Были на экскурсии у Елены 05.01.2025г. с мамой и племянницей. 2 часа пробежали незаметно. Елене удалось нас влюбить в город Чебоксары. Была интересная познавательная экскурсия. Спасибо Елене за профессионализм.

Э Элина Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам читать дальше а после экскурсии узнала не просто о каких-то общих сухих фактах, но и нюансах, от которые не от любого гида услышишь (например, про снег 4 июня, когда открылся монумент матери). Очень повезло с гидом Натальей! Много юмора, харизмы, совершенно не хотелось дремать/позевать, пока она рассказывала. Не знала о Чебоксарах НИЧЕГО,

А Алексей Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам Экскурсия была интересная, познавательная. Наталья рассказывает интересно, не скучно, 👍👍👍

В Владимир Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам Огромное спасибо за такую качественную и интересную экскурсию! Наталия настоящий профессионал своего дела. Рассказывает очень интересно. Однозначно рекомендую!