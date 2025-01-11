2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
Пройти по местам притяжения старого города и открыть его хроники
Начало: На Красной площади
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
1200₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Чебоксары: пешеходная экскурсия
Откройте тайны Чебоксар, прогуливаясь по Красной площади и набережной. Узнайте легенды и посетите первую церковь города
Начало: Г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 700₽ за человека
6 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие по Чувашии и Марий Эл: Чувашско-марийский дуэт
Загляните в удивительный мир Чувашии и Марий Эл, сравнив их культуру и историю в одной экскурсии
Начало: Железнодорожный вокзал г. Чебоксары
Расписание: по субботам с 25 января до 1 марта экскурсия проводится с 14 часов
25 янв в 14:00
1 фев в 14:00
2400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 января 2025Прекрасная экскурсия! Елена очень интересно и подробно все рассказывала, показала интересные места, чувствуется что человек очень любит свой город. Бонусом ещё получили совет, в каких попробовать национальную кухню и что можно посмотреть самостоятельно. Нам очень понравилось. Спасибо!!
- ООльга10 января 2025Елена прекрасный экскурсовод, который интересно рассказывает о своем городе, даёт всеобъемлющую информацию, опираясь на достоверные исторические факты. Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на зиму и мороз. Мы очень рады, что наше знакомство с городом началось именно с этой экскурсии!
- ЕЕлена9 января 2025Были на экскурсии у Елены 05.01.2025г. с мамой и племянницей. 2 часа пробежали незаметно. Елене удалось нас влюбить в город Чебоксары. Была интересная познавательная экскурсия. Спасибо Елене за профессионализм.
- ЭЭлина2 сентября 2024Очень повезло с гидом Натальей! Много юмора, харизмы, совершенно не хотелось дремать/позевать, пока она рассказывала. Не знала о Чебоксарах НИЧЕГО,
- ААлексей25 августа 2024Экскурсия была интересная, познавательная. Наталья рассказывает интересно, не скучно, 👍👍👍
- ВВладимир24 августа 2024Огромное спасибо за такую качественную и интересную экскурсию! Наталия настоящий профессионал своего дела. Рассказывает очень интересно. Однозначно рекомендую!
- ААлександр23 июля 2024Большое спасибо гиду Татьяне. Экскурсия очень интересная и гид заслуживает наивысшей оценки
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Групповые»
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