Зоя проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для экскурсии по Чебоксарам и посещения этнопарка - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет максимально насладиться прогулками и изучением культуры. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить некоторые активности на свежем воздухе.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая позволит вам глубоко погрузиться в историю и культуру чувашского народа.Вас ждет знакомство с этническим многообразием Чувашии, где мирно сосуществуют чуваши, русские, татары, марийцы и

мордва. Вы узнаете о трех этнических группах чувашей, их уникальных традициях, языке и обрядах. В программу включено посещение музея чувашской вышивки или национального музея Чувашской Республики, где вы сможете вдохновиться национальным искусством и ремеслами. Во время автомобильной экскурсии по Чебоксарам вы посетите парк Амазония, панорамную площадку у Театра оперы и балета и Красную площадь, где вас познакомят с древними знаками чувашской культуры. Экскурсия также включает поездку в этноэкологические комплексы Ясна или Чуваш керем, где вы погрузитесь в атмосферу традиционной сельской жизни, узнаете о процессе варения чувашского напитка «сара», поучаствуете в мастер-классах и посетите священный дуб-Киреметь. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце чувашской культуры, открывая перед вами ее тайны и красоту

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Этническое многообразие Чувашии

Вы узнаете, как на нашей земле формировались и закреплялись традиции мирного взаимодействия чувашей, русских, татар, марийцев и мордвы. Как сохранялась ведущая роль чувашской культуры. И чем отличались три этнические группы: верховые и средненизовые чуваши, живущие в северной и центральной части республики, и низовые, проживающие на юго-востоке региона. А для более подробного изучения их элементов одежды, диалекта и обрядов вы посетите на выбор музей чувашской вышивки или национальный музей Чувашской Республики в Чебоксарах (входной билет до 3-х человек входит в стоимость).

Во время автомобильной экскурсии по Чебоксарам мы посетим парк Амазония, панорамную площадку у Театра оперы и балета, Красную площадь, где познакомимся с древними знаками чувашской культуры.

Этноэкологические комплексы Ясна или Чуваш керем (по выбору)

Чтобы погрузиться в атмосферу традиционной сельской жизни верховых чувашей, вы отправитесь в этническую деревню. Здесь вы осмотрите национальные костюмы — и даже сможете переодеться в них, узнаете о быте и языческих мифах, сохранившихся в памяти народа. (поездка в этнокомплекс на автомобиле входит в стоимость программы).

В этнокомплексе Ясна вас пригласят поучаствовать в приготовлении главного чувашского напитка из солода «сара» и расскажут об обрядах, сопровождающих процесс его варения (за доп. плату). Кроме того, вы увидите самые маленькие лапти в России, изготовленные хозяйкой Ясны. При желании пройдете мастер-классы игры на национальных духовых инструментах, вышивания или лозоплетения. Посетите волшебную поляну древних чувашей и 400-летний дуб-Киреметь — памятник природы. А в окрестностях поселения осмотрите холмы богатыря Улыпа, узнаете об Ижеке — герое чувашских преданий, а также прогуляетесь по тропе к родникам с живой и мертвой водой.

В этнокомплексе Чуваш керем вам покажут обряд чувашской свадьбы и пригласят в нем поучаствовать (за доп. плату). Вы услышите традиционный плач невесты и поймете, с чем же он связан. А ещё послушаете веселые свадебные песни на чувашском языке и отведаете чувашский напиток «Сара».

Заглянете в музей почты, познакомитесь с предметами почтовой станции «Стан Ял» Симбирского тракта. А также зайдёте в музей Суваро-булгаро-чувашской культуры и узнаете о быте верховых чувашей.

🍺 🥘 Вернувшись в Чебоксары, вы можете посетить Музей чувашского пива и продолжить знакомство с национальной кухней.

Дополнительная опция: этнопарк Сувар

(Оплачивается отдельно: 1000 руб. до 3-х человек с ребенком)

Для погружения в чувашскую мифологию я предложу двухчасовую поездку в Заволжье (на левый берег Волги, через плотину Чебоксарской ГЭС). Там вы услышите рассказ о древних предках чувашей — суварах, познакомитесь с традиционными верованиями и представлениями об устройстве Вселенной. А сам парк, спроектированный на основе мифологических концепций, поможет вам лучше их представить. На трех дюнных холмах — горах, заросших сосновым лесом, — вы увидите деревянные скульптурные композиции, символизирующие три мира: изображения богов на Золотой горе, людей — на Серебряной и духов — на Медной.

Организационные детали

Дополнительные опциональные расходы

Отдельно оплачиваются услуги в этнокомплексе Ясна:

— Экскурсия по этнокомплексу — 3500 руб. /чел.

— Фольклорная программа с дегустацией пива — 15000 руб.

Отдельно оплачиваются услуги в этнокомплексе Чуваш керем:

— Полная программа с посещением двух музеев и свадебным обрядом — 9000 рублей (на группу до 10 человек)

Билеты в Музей истории пива с экскурсией — 150 руб. /чел.

Питание в национальных кафе и ресторанах, средний чек 500 руб. /чел.

Расширенная версия программы

Для полного представления об этнографии края я рекомендую выделить 2 дня. В этнопарке Ясна есть гостевые дома, где вы сможете остаться на ночлег. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке.

Можно поселиться в гостевых домах в Заволжье (за отдельную плату).