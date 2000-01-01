Зоя проводит ещё 2 экскурсии

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Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру

Разобраться в этнокультурных особенностях края и познакомиться с древней мифологией народа

Зоя
Зоя – Гид из Чебоксар
В путешествии вы прикоснетесь к истокам традиций коренного населения республики, узнаете о трех этнических группах чувашей, их отличиях и регионах проживания.

Рассмотрите национальные костюмы и узнаете о таинстве варения напитка «сара», попробуете себя в лозоплетении и отведаете старинные блюда.

А также увидите самые маленькие лапти в России и навестите священный дуб-Киреметь.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру

Что вас ожидает

Этническое многообразие Чувашии
Вы узнаете, как на нашей земле формировались и закреплялись традиции мирного взаимодействия представителей различных этносов, религий и культур. Как сохранялась ведущая роль чувашской культуры. И чем отличались три этнические группы: верховые и средненизовые чуваши, живущие в северной и центральной части республики, и низовые, сосредоточенные на юго-востоке региона. А для более подробного изучения их элементов одежды, диалекта и обрядов — до или после экскурсии 🧭 — вы сможете отправиться в Национальный музей 🖼 Чувашской Республики в Чебоксарах.

Этноэкологический комплекс Ясна
Чтобы погрузиться в атмосферу традиционной сельской жизни верховых чувашей, вы отправитесь в этническую деревню. Здесь вы осмотрите национальные костюмы (и даже сможете переодеться в них), узнаете о быте и языческих мифах, сохранившихся в памяти народа. Вас пригласят поучаствовать в приготовлении главного чувашского напитка из солода «сара» и расскажут об обрядах, сопровождающих процесс его варения. Кроме того, вы увидите самые маленькие лапти в России, изготовленные хозяйкой Ясны. При желании, пройдете мастер-классы национальной кухни 🥧, вышивания или лозоплетения. Посетите волшебную поляну древних чувашей и 400-летний дуб-Киреметь — памятник природы. А в окрестностях поселения осмотрите холмы богатыря Улыпа, узнаете об Ижеке — герое чувашских преданий, а также прогуляетесь 👣 по тропе к родникам с живой и мертвой водой.

🍺 🥘 Вернувшись в Чебоксары, вы можете посетить Музей чувашского пива и продолжить знакомство с национальной кухней.

Дополнительная опция: этнопарк Сувар
Для большего погружения в чувашскую мифологию я предложу 3-часовую поездку в Заволжье. Там вы услышите о древних предках чувашей — суварах, познакомитесь с традиционными верованиями и представлениями об устройстве Вселенной. А сам парк 🌳, спроектированный на основе мифологических концепций, поможет их лучше представить. На трех дюнных холмах — горах ⛰️, заросших сосновым лесом, — вы увидите деревянные скульптурные композиции, символизирующие три мира: изображения богов на Золотой горе, людей — на Серебряной и духов — на Медной.

Организационные детали

Дополнительные опциональные расходы

  • Отдельно оплачиваются услуги в этнопарке Ясна: фольклорная программа с дегустацией пива — 8900 р. ; мастер-классы — 210 р. ; аренда чувашских костюмов — 1200 р. /женщин и 800 р. /мужчин; проживание в этнодеревне — 2000 р. /взрослого, 1500 р. /ребенка
  • Билеты в Музей истории 📖 пива с экскурсией — 150 р. /человека; Национальный музей — 150 р. /человека
  • Питание в национальных кафе и ресторанах, средний чек 500 р. /человека

Расширенная версия программы

Для более полного представления об этнографии края я рекомендую выделить 2 дня. В этнопарке Ясна есть гостевые дома, где вы сможете остаться на ночлег. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке.

Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру
Этнопарк Ясна: погружение в чувашскую культуру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зоя
Зоя
Экскурсовод со стажем более 10 лет. Кандидат географических наук, доцент, более 25 лет изучаю города. Веду курсы профессиональной переподготовки «Экскурсионное дело» и читаю дисциплины по туризму и географии. Пишу книги о городах, о географии Чувашии, в том числе книги-путеводители. В 2018 г. авторская книга о Чебоксарах завоевала 3 место во Всероссийском конкурсе «Маршрут года», в номинации лучший туристический путеводитель. В 2019 г. вышла новая книга-путеводитель о Чебоксарах на английском языке. Вместе со студентами проектирую новые туристские маршруты по Чувашии, а также апробирую их во время экскурсий со студентами и гостями республики. Моя научная тема — столицы этнических республик России, я пытаюсь понять и раскрыть их специфику и «изюминку». Через людей, культуру, архитектуру, искусство, экономику, образование и т. д. Путешествию по России и за рубежом, формирую коллекцию образов городов. Член русского географического общества. Люблю Чебоксары и готова помочь вам влюбиться в этот город.
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