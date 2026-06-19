Зоя проводит ещё 2 экскурсии

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Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка

Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая позволит вам глубоко погрузиться в историю и культуру чувашского народа.

Вас ждет знакомство с этническим многообразием Чувашии, где мирно сосуществуют чуваши, русские, татары, марийцы и
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мордва. Вы узнаете о трех этнических группах чувашей, их уникальных традициях, языке и обрядах.

В программу включено посещение музея чувашской вышивки или национального музея Чувашской Республики, где вы сможете вдохновиться национальным искусством и ремеслами.

Во время автомобильной экскурсии по Чебоксарам вы посетите парк Амазония, панорамную площадку у Театра оперы и балета и Красную площадь, где вас познакомят с древними знаками чувашской культуры.

Экскурсия также включает поездку в этноэкологические комплексы Ясна или Чуваш керем, где вы погрузитесь в атмосферу традиционной сельской жизни, узнаете о процессе варения чувашского напитка «сара», поучаствуете в мастер-классах и посетите священный дуб-Киреметь.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце чувашской культуры, открывая перед вами ее тайны и красоту

5
18 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в чувашскую культуру
  • 🏛 Посещение музеев и этнопарков
  • 🎭 Участие в традиционных обрядах
  • 🍲 Дегустация национальных блюд
  • 🎨 Мастер-классы по ремеслам
  • 🌳 Прогулки по природным объектам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Чебоксарам и посещения этнопарка - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет максимально насладиться прогулками и изучением культуры. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить некоторые активности на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка

Что можно увидеть

  • Парк Амазония
  • Панорамная площадка у Театра оперы и балета
  • Красная площадь
  • Музей чувашской вышивки
  • Национальный музей Чувашской Республики
  • Этнокомплекс Ясна
  • Этнокомплекс Чуваш керем
  • Музей чувашского пива
  • Музей почты
  • Музей Суваро-булгаро-чувашской культуры

Описание экскурсии

Этническое многообразие Чувашии

Вы узнаете, как на нашей земле формировались и закреплялись традиции мирного взаимодействия чувашей, русских, татар, марийцев и мордвы. Как сохранялась ведущая роль чувашской культуры. И чем отличались три этнические группы: верховые и средненизовые чуваши, живущие в северной и центральной части республики, и низовые, проживающие на юго-востоке региона. А для более подробного изучения их элементов одежды, диалекта и обрядов вы посетите на выбор музей чувашской вышивки или национальный музей Чувашской Республики в Чебоксарах (входной билет до 3-х человек входит в стоимость).

Во время автомобильной экскурсии по Чебоксарам мы посетим парк Амазония, панорамную площадку у Театра оперы и балета, Красную площадь, где познакомимся с древними знаками чувашской культуры.

Этноэкологические комплексы Ясна или Чуваш керем (по выбору)

Чтобы погрузиться в атмосферу традиционной сельской жизни верховых чувашей, вы отправитесь в этническую деревню. Здесь вы осмотрите национальные костюмы — и даже сможете переодеться в них, узнаете о быте и языческих мифах, сохранившихся в памяти народа. (поездка в этнокомплекс на автомобиле входит в стоимость программы).

В этнокомплексе Ясна вас пригласят поучаствовать в приготовлении главного чувашского напитка из солода «сара» и расскажут об обрядах, сопровождающих процесс его варения (за доп. плату). Кроме того, вы увидите самые маленькие лапти в России, изготовленные хозяйкой Ясны. При желании пройдете мастер-классы игры на национальных духовых инструментах, вышивания или лозоплетения. Посетите волшебную поляну древних чувашей и 400-летний дуб-Киреметь — памятник природы. А в окрестностях поселения осмотрите холмы богатыря Улыпа, узнаете об Ижеке — герое чувашских преданий, а также прогуляетесь по тропе к родникам с живой и мертвой водой.

В этнокомплексе Чуваш керем вам покажут обряд чувашской свадьбы и пригласят в нем поучаствовать (за доп. плату). Вы услышите традиционный плач невесты и поймете, с чем же он связан. А ещё послушаете веселые свадебные песни на чувашском языке и отведаете чувашский напиток «Сара».
Заглянете в музей почты, познакомитесь с предметами почтовой станции «Стан Ял» Симбирского тракта. А также зайдёте в музей Суваро-булгаро-чувашской культуры и узнаете о быте верховых чувашей.

🍺 🥘 Вернувшись в Чебоксары, вы можете посетить Музей чувашского пива и продолжить знакомство с национальной кухней.

Дополнительная опция: этнопарк Сувар

(Оплачивается отдельно: 1000 руб. до 3-х человек с ребенком)
Для погружения в чувашскую мифологию я предложу двухчасовую поездку в Заволжье (на левый берег Волги, через плотину Чебоксарской ГЭС). Там вы услышите рассказ о древних предках чувашей — суварах, познакомитесь с традиционными верованиями и представлениями об устройстве Вселенной. А сам парк, спроектированный на основе мифологических концепций, поможет вам лучше их представить. На трех дюнных холмах — горах, заросших сосновым лесом, — вы увидите деревянные скульптурные композиции, символизирующие три мира: изображения богов на Золотой горе, людей — на Серебряной и духов — на Медной.

Организационные детали

Дополнительные опциональные расходы

  • Отдельно оплачиваются услуги в этнокомплексе Ясна:

— Экскурсия по этнокомплексу — 3500 руб. /чел.
— Фольклорная программа с дегустацией пива — 15000 руб.

  • Отдельно оплачиваются услуги в этнокомплексе Чуваш керем:

— Полная программа с посещением двух музеев и свадебным обрядом — 9000 рублей (на группу до 10 человек)

  • Билеты в Музей истории пива с экскурсией — 150 руб. /чел.
  • Питание в национальных кафе и ресторанах, средний чек 500 руб. /чел.

Расширенная версия программы

Для полного представления об этнографии края я рекомендую выделить 2 дня. В этнопарке Ясна есть гостевые дома, где вы сможете остаться на ночлег. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке.
Можно поселиться в гостевых домах в Заволжье (за отдельную плату).

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Чебоксары
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя
Зоя — ваш гид в Чебоксарах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1096 туристов
Экскурсовод, кандидат географ. наук, доцент. Города – профессиональное увлечение, читаю в ЧГУ дисциплины по урбанистике, географии и туризму. Организовала подготовку экскурсоводов для желающих получить вторую профессию. Моя книга-путеводитель о Чебоксарах
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– призер конкурса «Маршрут года». Умею и люблю показывать классические и нетривиальные маршруты по Чувашии и ее столице. Вас ждут этничность и река Волга, гастрономия и активности, ремесла и промышленные гиганты, сельская идиллия и оздоровление

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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3
2
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Марина
Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)
Заранее забронировали 6-часовую экскурсию с профессиональным гидом Зоей, спланировали вместе программу, выбрали этнопарк Сувары Рассказ экскурсовода об
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истории Чувашии, архитектуре города, происхождении народа, традициях Очень, очень понравился парк Сувары: деревянные скульптуры создали настоящие кудесники, хвойный парк тёпло пахнущий, Волга с песочные берегами и освежающей водой Нагулялись, накупались, наслушались Вечером, прогуливаясь по набережной и улице пешеходной, ещё раз повторили увиденное и услышанное Спасибо Зоя за прекрасное погружение в культуру, полюбился нам город Ваш 🤗❤️

Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)
Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)
Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)
Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)
Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)
Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)
Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)
Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)+2
Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)
Впервые посетили Чебоксары Потому, хотелось познакомиться с городом и его жителями как можно ближе)
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Вадим
Зоя Алексеевна - без пяти минут доктор наук провела фантастически интересную экскурсию! Сначала по достопримечательностям Чебоксар, а потом поездка в этнопарк Ясна, построенном в деревенском стиле. В Ясне экскурсию вела
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Елена Гермогеновна. В Ясне вас оденут в национальную одежду, расскажут о традициях чувашей, споют песню на чувашском языке (!), покажут 400-летний дуб Киреметь. Познакомят с экспонатами Музея музыкальных инструментов с совсем не тривиальной экспозицией. А после экскурсии Татьяна и Наталья накормят вас вкуснейшим обедом: соленые грибочки, огурчики, щи с мясом и кусочками ливера (балдеет рассудок!), домашние вареники с десятком трав, домашнее пиво))) Без посещения Ясны вы никогда не прочувствуете колорит чувашского народа

Зоя Алексеевна - без пяти минут доктор наук провела фантастически интересную экскурсию! Сначала по достопримечательностям Чебоксар,
Зоя Алексеевна - без пяти минут доктор наук провела фантастически интересную экскурсию! Сначала по достопримечательностям Чебоксар,
Зоя Алексеевна - без пяти минут доктор наук провела фантастически интересную экскурсию! Сначала по достопримечательностям Чебоксар,
Зоя Алексеевна - без пяти минут доктор наук провела фантастически интересную экскурсию! Сначала по достопримечательностям Чебоксар,
Зоя Алексеевна - без пяти минут доктор наук провела фантастически интересную экскурсию! Сначала по достопримечательностям Чебоксар,
Зоя Алексеевна - без пяти минут доктор наук провела фантастически интересную экскурсию! Сначала по достопримечательностям Чебоксар,
Зоя Алексеевна - без пяти минут доктор наук провела фантастически интересную экскурсию! Сначала по достопримечательностям Чебоксар,
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
Спасибо большое, Вадим. Вдумчивые и любопытные туристы - это большая находка!
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Оксана
Были на экскурсии с Зоей 2 июня. Всё прошло прекрасно, время пролетело незаметно. Выбрали для посещения этнопарк Ясна и остались очень довольны. Даже не предполагали, какая глубокая и разнообразная история
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у чувашского народа и языка. Ребенок 10ти лет был в восторге. Очень понравилось то, как увлекательно построена экскурсия по парку, в музее народных инструментов разрешили всё потрогать, рассмотреть, поиграть. Заказали национальный обед для полноты погружения. Отдельное спасибо Зое за обзорную экскурсию по Чебоксарам, охватили максимально возможное количество объектов, сделали прекрасные фотки со смотровых. По дороге в Ясну и обратно Зоя также рассказывала много интересных фактов и историй. Хотелось еще и еще:) жаль, время закончилось. Спасибо Зое и Марине за прекрасное погружение в чувашскую культуру!

Были на экскурсии с Зоей 2 июня. Всё прошло прекрасно, время пролетело незаметно. Выбрали для посещения
Были на экскурсии с Зоей 2 июня. Всё прошло прекрасно, время пролетело незаметно. Выбрали для посещения
Были на экскурсии с Зоей 2 июня. Всё прошло прекрасно, время пролетело незаметно. Выбрали для посещения
Были на экскурсии с Зоей 2 июня. Всё прошло прекрасно, время пролетело незаметно. Выбрали для посещения
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
Оксана, спасибо большое за отзыв. Передам обязательно ваше мнение и отзыв Марине об этнокомплексе Ясна. Приезжайте еще раз, подготовлю интересную программу для вас. На связи.
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Н
Зоя оставила очень положительное впечатление. Грамотная речь, удержание внимания на всем протяжении логично выстроенной программы экскурсии.
Огромный плюс программы в поездке в загородный этнокомплекс (выбрали Ясну и нисколько об этом не
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пожалели). После городского зноя и людского столпотворения вырваться на природу особое удовольствие. Марине, владелице Ясны, отдельная благодарность за проведенную экскурсию. Единственное пожелание по Ясне - не переводите всю экскурсию на аудиогида, т. к. несмотря на атмосферную музыку и озвучку, остается послевкусие автоматического процесса. Оставьте место и живой человеческой речи, пению. Но это скорее пожелание к владельцам Ясны, а не к Зое.

Зоя оставила очень положительное впечатление. Грамотная речь, удержание внимания на всем протяжении логично выстроенной программы экскурсии.
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
Спасибо большое, Наиль, за такой развернутый отзыв. Марине передам ваше пожелание, обязательно. Приезжайте, постараюсь придумать новую программу. На связи.
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Александра
Прекрасная экскурсия. Зоя Алексеевна очень интересный рассказчик, очень много знает об истории и культуре чувашей, подробно отвечает на все вопросы. Позаботилась буквально обо всем. Вообще очень прияная женщина. Очень комфортно было с ней в пути. Несмотря на погоду мы остались очень довольны. Обязательно посетите эту экскурсию. Без нее не получите настоящего представления об этом крае. Спасибо огромное за проведенное время.
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
Александра, спасибо большое за отзыв. Приятно было с вами общаться, новых открытий и теплых встреч желаю вам в путешествиях!
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Дмитрий
очень грамотный гид, знающий чувашскую культуру и любящий свою работу
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
ОГО! Спасибо, Дмитрий, за такое внимание и ценные для меня слова. Вы правы, мне нравиться открывать моим гостям Чувашию. Удачи Вам! Приезжайте еще, жду вас и ваших друзей.
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