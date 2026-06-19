Зоя проводит ещё 2 экскурсии

Вас ждет знакомство с этническим многообразием Чувашии, где мирно сосуществуют чуваши, русские, татары, марийцы и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в чувашскую культуру
- 🏛 Посещение музеев и этнопарков
- 🎭 Участие в традиционных обрядах
- 🍲 Дегустация национальных блюд
- 🎨 Мастер-классы по ремеслам
- 🌳 Прогулки по природным объектам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Парк Амазония
- Панорамная площадка у Театра оперы и балета
- Красная площадь
- Музей чувашской вышивки
- Национальный музей Чувашской Республики
- Этнокомплекс Ясна
- Этнокомплекс Чуваш керем
- Музей чувашского пива
- Музей почты
- Музей Суваро-булгаро-чувашской культуры
Описание экскурсии
Этническое многообразие Чувашии
Вы узнаете, как на нашей земле формировались и закреплялись традиции мирного взаимодействия чувашей, русских, татар, марийцев и мордвы. Как сохранялась ведущая роль чувашской культуры. И чем отличались три этнические группы: верховые и средненизовые чуваши, живущие в северной и центральной части республики, и низовые, проживающие на юго-востоке региона. А для более подробного изучения их элементов одежды, диалекта и обрядов вы посетите на выбор музей чувашской вышивки или национальный музей Чувашской Республики в Чебоксарах (входной билет до 3-х человек входит в стоимость).
Во время автомобильной экскурсии по Чебоксарам мы посетим парк Амазония, панорамную площадку у Театра оперы и балета, Красную площадь, где познакомимся с древними знаками чувашской культуры.
Этноэкологические комплексы Ясна или Чуваш керем (по выбору)
Чтобы погрузиться в атмосферу традиционной сельской жизни верховых чувашей, вы отправитесь в этническую деревню. Здесь вы осмотрите национальные костюмы — и даже сможете переодеться в них, узнаете о быте и языческих мифах, сохранившихся в памяти народа. (поездка в этнокомплекс на автомобиле входит в стоимость программы).
В этнокомплексе Ясна вас пригласят поучаствовать в приготовлении главного чувашского напитка из солода «сара» и расскажут об обрядах, сопровождающих процесс его варения (за доп. плату). Кроме того, вы увидите самые маленькие лапти в России, изготовленные хозяйкой Ясны. При желании пройдете мастер-классы игры на национальных духовых инструментах, вышивания или лозоплетения. Посетите волшебную поляну древних чувашей и 400-летний дуб-Киреметь — памятник природы. А в окрестностях поселения осмотрите холмы богатыря Улыпа, узнаете об Ижеке — герое чувашских преданий, а также прогуляетесь по тропе к родникам с живой и мертвой водой.
В этнокомплексе Чуваш керем вам покажут обряд чувашской свадьбы и пригласят в нем поучаствовать (за доп. плату). Вы услышите традиционный плач невесты и поймете, с чем же он связан. А ещё послушаете веселые свадебные песни на чувашском языке и отведаете чувашский напиток «Сара».
Заглянете в музей почты, познакомитесь с предметами почтовой станции «Стан Ял» Симбирского тракта. А также зайдёте в музей Суваро-булгаро-чувашской культуры и узнаете о быте верховых чувашей.
🍺 🥘 Вернувшись в Чебоксары, вы можете посетить Музей чувашского пива и продолжить знакомство с национальной кухней.
Дополнительная опция: этнопарк Сувар
(Оплачивается отдельно: 1000 руб. до 3-х человек с ребенком)
Для погружения в чувашскую мифологию я предложу двухчасовую поездку в Заволжье (на левый берег Волги, через плотину Чебоксарской ГЭС). Там вы услышите рассказ о древних предках чувашей — суварах, познакомитесь с традиционными верованиями и представлениями об устройстве Вселенной. А сам парк, спроектированный на основе мифологических концепций, поможет вам лучше их представить. На трех дюнных холмах — горах, заросших сосновым лесом, — вы увидите деревянные скульптурные композиции, символизирующие три мира: изображения богов на Золотой горе, людей — на Серебряной и духов — на Медной.
Организационные детали
Дополнительные опциональные расходы
- Отдельно оплачиваются услуги в этнокомплексе Ясна:
— Экскурсия по этнокомплексу — 3500 руб. /чел.
— Фольклорная программа с дегустацией пива — 15000 руб.
- Отдельно оплачиваются услуги в этнокомплексе Чуваш керем:
— Полная программа с посещением двух музеев и свадебным обрядом — 9000 рублей (на группу до 10 человек)
- Билеты в Музей истории пива с экскурсией — 150 руб. /чел.
- Питание в национальных кафе и ресторанах, средний чек 500 руб. /чел.
Расширенная версия программы
Для полного представления об этнографии края я рекомендую выделить 2 дня. В этнопарке Ясна есть гостевые дома, где вы сможете остаться на ночлег. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке.
Можно поселиться в гостевых домах в Заволжье (за отдельную плату).
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Отзывы и рейтинг
Заранее забронировали 6-часовую экскурсию с профессиональным гидом Зоей, спланировали вместе программу, выбрали этнопарк Сувары Рассказ экскурсовода об
Огромный плюс программы в поездке в загородный этнокомплекс (выбрали Ясну и нисколько об этом не