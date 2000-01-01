Зоя проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Этническое многообразие Чувашии

Вы узнаете, как на нашей земле формировались и закреплялись традиции мирного взаимодействия представителей различных этносов, религий и культур. Как сохранялась ведущая роль чувашской культуры. И чем отличались три этнические группы: верховые и средненизовые чуваши, живущие в северной и центральной части республики, и низовые, сосредоточенные на юго-востоке региона. А для более подробного изучения их элементов одежды, диалекта и обрядов — до или после экскурсии 🧭 — вы сможете отправиться в Национальный музей 🖼 Чувашской Республики в Чебоксарах.

Этноэкологический комплекс Ясна

Чтобы погрузиться в атмосферу традиционной сельской жизни верховых чувашей, вы отправитесь в этническую деревню. Здесь вы осмотрите национальные костюмы (и даже сможете переодеться в них), узнаете о быте и языческих мифах, сохранившихся в памяти народа. Вас пригласят поучаствовать в приготовлении главного чувашского напитка из солода «сара» и расскажут об обрядах, сопровождающих процесс его варения. Кроме того, вы увидите самые маленькие лапти в России, изготовленные хозяйкой Ясны. При желании, пройдете мастер-классы национальной кухни 🥧, вышивания или лозоплетения. Посетите волшебную поляну древних чувашей и 400-летний дуб-Киреметь — памятник природы. А в окрестностях поселения осмотрите холмы богатыря Улыпа, узнаете об Ижеке — герое чувашских преданий, а также прогуляетесь 👣 по тропе к родникам с живой и мертвой водой.

🍺 🥘 Вернувшись в Чебоксары, вы можете посетить Музей чувашского пива и продолжить знакомство с национальной кухней.

Дополнительная опция: этнопарк Сувар

Для большего погружения в чувашскую мифологию я предложу 3-часовую поездку в Заволжье. Там вы услышите о древних предках чувашей — суварах, познакомитесь с традиционными верованиями и представлениями об устройстве Вселенной. А сам парк 🌳, спроектированный на основе мифологических концепций, поможет их лучше представить. На трех дюнных холмах — горах ⛰️, заросших сосновым лесом, — вы увидите деревянные скульптурные композиции, символизирующие три мира: изображения богов на Золотой горе, людей — на Серебряной и духов — на Медной.

Организационные детали

Дополнительные опциональные расходы

Отдельно оплачиваются услуги в этнопарке Ясна: фольклорная программа с дегустацией пива — 8900 р. ; мастер-классы — 210 р. ; аренда чувашских костюмов — 1200 р. /женщин и 800 р. /мужчин; проживание в этнодеревне — 2000 р. /взрослого, 1500 р. /ребенка

Билеты в Музей истории 📖 пива с экскурсией — 150 р. /человека; Национальный музей — 150 р. /человека

Питание в национальных кафе и ресторанах, средний чек 500 р. /человека

Расширенная версия программы

Для более полного представления об этнографии края я рекомендую выделить 2 дня. В этнопарке Ясна есть гостевые дома, где вы сможете остаться на ночлег. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке.