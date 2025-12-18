Описание мастер-классаМастер-класс "Свеча в Кокосовой Скорлупе"! Создадите уютный ароматный шедевр своими руками! Подарите себе море позитива и уникальный декор для дома! 🌴🕯️ Эксклюзивно и Эко: Работаем с настоящими натуральными материалами. Натурально, стильно, экологично. Своими руками: Вы полностью создадите свечу от начала до конца под чутким руководством мастера. Никакого опыта не нужно! Ароматерапия: Выберите свой любимый аромат из нашей коллекции качественных масел Готовый подарок или декор: Заберёте домой готовую, потрясающе красивую и ароматную свечу в кокосе – идеальный подарок себе или близким, стильный акцент для интерьера. Все включено: Все необходимые материалы (кокосовая скорлупа, подготовленная заранее; натуральный соевый воск; фитили; эфирные масла; декор) уже ждут вас. Вам нужно только желание творить!
Время и дату проведения можно выбрать индивидуально
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Челябинск
Когда и сколько длится?
Когда: Время и дату проведения можно выбрать индивидуально
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.