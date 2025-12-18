Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание мастер-класса Мастер-класс "Свеча в Кокосовой Скорлупе"! Создадите уютный ароматный шедевр своими руками! Подарите себе море позитива и уникальный декор для дома! 🌴🕯️ Эксклюзивно и Эко: Работаем с настоящими натуральными материалами. Натурально, стильно, экологично. Своими руками: Вы полностью создадите свечу от начала до конца под чутким руководством мастера. Никакого опыта не нужно! Ароматерапия: Выберите свой любимый аромат из нашей коллекции качественных масел Готовый подарок или декор: Заберёте домой готовую, потрясающе красивую и ароматную свечу в кокосе – идеальный подарок себе или близким, стильный акцент для интерьера. Все включено: Все необходимые материалы (кокосовая скорлупа, подготовленная заранее; натуральный соевый воск; фитили; эфирные масла; декор) уже ждут вас. Вам нужно только желание творить!

