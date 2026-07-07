Групповая
Лучший выборИз Челябинска в «Таганай», Златоуст и на оружейную фабрику
Погулять по экотропе Чёрная скала и парку Бажова, а ещё увидеть, как работают гравёры
Начало: У гостиницы «Малахит»
Расписание: в субботу в 08:00
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 19 870 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 23 750 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Кировка: от крепости до мегаполиса
Оказаться в сердце Челябинска, где история переплелась с современностью
Начало: На пешеходной улице Кирова
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 3400 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком
Новый взгляд на главные городские объекты и судьбы людей, с ними связанных
Начало: У памятника С. Прокофьеву
Завтра в 12:00
15 авг в 12:00
от 1400 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЛегенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Побывать у чистейшего озера и влюбиться в панорамы национального парка с вершины Черной скалы
17 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Айские притёсы и Порожская ГЭС
Из Челябинска - к невероятной уральской природе и старейшей гидроэлектростанции России
17 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 7920 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску
Путешествие по истории города: от деревянной крепости до промышленного мегаполиса
Начало: У вашего отеля
17 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Сатка, «Пороги» и Большие Притёсы (из Челябинска)
Увидеть город среди гор, старую ГЭС и стометровые скалы над рекой Ай
Начало: У гостиницы «Малахит»
Расписание: в четверг в 08:00
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
12 авг в 11:00
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 09:00
27 авг в 08:00
от 11 880 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Чайная хроника Челябинска с гидом-историком
Познакомиться с дореволюционным прошлым города и судьбами знаменитых челябинцев
Начало: На Кировке возле памятника добровольцам-танкистам
14 авг в 09:30
21 авг в 09:30
от 1400 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Кыштым: от легенды до вершины (из Челябинска)
Увидеть мраморную пещеру, горные панорамы и таинственные штольни
Начало: У гостиницы «Малахит»
Расписание: в пятницу в 08:00
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
4800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг по национальному парку «Таганай»
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Таганаю. Пройдите 14 км до вершины Двуглавой сопки и насладитесь уникальными видами Южного Урала
Завтра в 17:00
10 авг в 18:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Металлургов Челябинска: сталианс, трудное наследие, артефакты
Погрузитесь в историю Челябинского металлургического района, где сталинская архитектура и рабочие посёлки раскрывают свои секреты
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Челябинская Кировка: три века истории в сердце города
Истоки, второе рождение, дореволюционный расцвет
Начало: На улице Кирова
17 авг в 14:00
18 авг в 10:00
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
Посетить город мастеров Златоуст, подняться на вершину и осмотреть красоты национального парка
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 23 750 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
Окунуться в атмосферу некогда очень богатого, но опустевшего города с множеством модерновых зданий
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Погрузитесь в атмосферу приключений, разгадывая тайны Челябинска и спасая мир от вируса. Время на вашей стороне
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 1600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
Завтра в 14:00
12 авг в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Касли - город (из) чугуна
Отправиться из Челябинска на родину каслинского литья, в старый промышленный уголок Урала
12 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Аракульский Шихан из Челябинска
Вырвитесь из городских джунглей и отправьтесь на природу! Прогулка вдоль озера Аракуль, подъём на гору, смотровая площадка с видами, травяной чай и фотосессия
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7450 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по Челябинску «История в каждом шаге»
Начало: Основателям города Челябинска
Расписание: По субботам в 12:00
Завтра в 12:00
11 авг в 12:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом
Прогуляться от набережной к площади Революции через главные исторически артерии
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Челябинск: хоккей, трубы и верблюды
Увидеть, как историческое наследие сочетается с современностью и любовью к спорту
Начало: У гостиницы «Малахит»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
3900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем оз. Тургояк и даже искупались. Со смотровых площадок можно хорошо увидеть все величие и красоту природы Южного Урала.
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С
Дата посещения: 1 фев 2026
Очень благодарна Алексею за замечательную экскурсию и проведенный вместе день, культурно, душевно и очень информативно!!! Отдельная благодарность за «Счастливый Кузюк» 🙏🏻 Очень рекомендую!!!! Ездили 01.02.26 года
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В
Интересная экскурсия. Материал подается не скучно. Узнал очень много нового о городе и крае. Большое спасибо Сергею.
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Т
Хочу поблагодарить организатора, за расширение программы. Мы жили далеко от места экскурсии и только Тургояка нам было бы мало, мы
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Н
Отличная экскурсия: Алексей приехал вовремя, заранее предупредил о встрече, забрал нас из дома. Вел машину аккуратно и спокойно. Маршрут хорошо
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Все локации посетили. Спасибо гиду Алексею
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В
Впечатления самые лучшие. За нами приехали в отель, куда мы попросили. Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид не просто профессионал,
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П
Мне все понравилось, хороший рассказчик, много интересного узнали
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Ю
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья Павловна - замечательный рассказчик,
+1
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И
16 июля мы в составе 3-х человек отправились на пешеходную экскурсию по исторической части города вместе с экскурсоводом Анной. Впечатление
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Всего 433 отзыва в Челябинске
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Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску
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