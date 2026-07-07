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о новом месте складывается из разных факторов, но главный, на наш взгляд, это фактор человеческий. Анна – чудесный, эрудированный, влюбленный в свое дело экскурсовод, за 2 часа погрузила нас в необычную историю родного города. Маршрут начинался с набережной р. Миасс, откуда открывается панорама города, а основная часть проходила по пешеходной зоне - ул. Кирова (в народе Кировка). Не каждому гиду удается визуально погрузить в ту или иную историческую эпоху через судьбы не только архитектурных сооружений, но и истории их владельцев. Ведь история человечества – это истории судеб людей, которые в ней оставили определенный след. Прогулка по Кировке, оказалась очень интересной, увлекательной, и, к нашему сожалению, по времени незаметной. И все это благодаря Анне. Знакомство с Кировкой стало прекрасным дополнением к нашей обзорной экскурсии по Челябинску, которая проходила уже после обеда, во второй половине дня.