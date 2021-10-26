Все экскурсии в Челябинске
Доступно 10 экскурсий 🚌 в Челябинске на 2021 год, 42 ⭐ отзыва, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Знакомство с Челябинском станет настоящим путешествием в прошлое
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 300₽
за 1-9 чел.
Байки промышленного города
Многие из нас любят истории, которые заставляют задуматься о чем-то, улыбнуться, а иногда откровенно...
Будни после 17:00, выходные в любое время
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 000₽
за 1-9 чел.
Челябинск: грани истории
Пройти по улице Кировке и на примере ее памятников проследить трёхсотлетнюю историю города
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 800₽
за 1-3 чел.
Челябинск: в поисках места встречи Урала и Сибири
А знаете ли вы, что по Челябинску проходит уникальная географическая граница
Ежедневно, начало экскурсии в любое время под запрос
Индивидуальная экскурсия
2ч
26002 080₽
за 1-9 чел.
Мифы промышленного Челябинска
Взглянуть на город под необычным углом
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 400₽
за 1-10 чел.
По заявкам
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 900₽
за 1-10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Индивидуальная экскурсия
8ч
15 500₽
за 1-3 чел.
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Посетить город мастеров Златоуст, подняться на вершину и осмотреть красоты национального парка
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 600₽
за 1-3 чел.
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Взглянуть на историю города через его уникальное географическое положение на стыке равнины и гор
Индивидуальная экскурсия
8ч
15 500₽
за 1-3 чел.
Тургояк — «младший брат» Байкала
Полюбоваться одним из самых чистых и своенравных озер Урала и раскрыть его историю и легенды
Последние отзывы «Экскурсии Челябинска»
- ТТатьяна26 октября 2021Экскурсия получилась интересной и содержательной. Не смотря на дождь, получили много удовольствия от рассказов Артёма. Финальное здание заброшенного элеватора навсегда останется в нашей памяти. Спасибо.
- ААнастасия21 октября 2021Очень интересная экскурсия, можно увидеть как историческую часть города с богатой историей, так и современную. У меня был отличный экскурсовод Евгений, спасибо ему большое. Всем советую!
- ААлександр16 октября 2021Всё было прекрасно. Информационно не перегружено, ничего лишнего. Гид чувствует, что надо мне посмотреть.
- ЮЮлия11 октября 2021Очень интересно, познавательно. Время прогулки пролетело незаметно.
- ССветлана1 октября 2021Экскурсия прошла замечательно. ) Исторические факты о городе перемежаются увлекательными мифами и легендами. Будет интересно не только туристам, но и местным жителям, которые хотели бы узнать много любопытных фактов о Челябинске. Артём прекрасный рассказчик, информация преподносится нескучно и с юмором)) Всем рекомендую)
- Отзыв на: Были и небыли челябинского АрбатаООльга28 сентября 2021Не была в Челябинске более 20 лет, поэтому решили с однокурсницами сходить на экскурсию. Экскурсовод Евгений обстоятельно и интересно провел экскурсию, ответил на наши вопросы, узнали много нового об истории города. Хочется отметить, что программа экскурсии продумана, маршрут лёгкий.
- ююлия29 августа 2021очень удачная поездка. с гидом повезло: Евгений историк и к тому же хорошо знает и любит свой край. отдельно понравилась готовность гида подстроиться под мои интересы.
- ССергей21 августа 2021Гид Марина - настоящий профессионал. Получили огромное количество впечатлений и информации. Особенно хочется отметить, что Марина не отмахнулась от нашей просьбы найти в Златоусте дом, связанный с моим детством! За это особое спасибо. Рекомендуем этот тур с Мариной путешественникам!
- Отзыв на: Челябинск: грани историиММарина11 августа 2021Очень благодарна Артему за знакомство - легкое и интересное с историй Челябинска, его особенностями. Во время экскурсии появилось понимание, как и чем жил и живет город, какое значение он имел в ходе Великой Отечественной Войны. Рассказ грамотный с нужными, но не излишними подробностями. Приятная получилась вечерняя прогулка по центру Челябинска. Рекомендую!
- Отзыв на: Челябинск: грани историиИИрина1 августа 2021Экскурсия очень понравилась.