Экскурсии Челябинска

Все экскурсии в Челябинске

Доступно 10 экскурсий 🚌 в Челябинске на 2021 год, 42 ⭐ отзыва, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Знакомство с Челябинском станет настоящим путешествием в прошлое
Ежедневно по договоренности
Байки промышленного города
Индивидуальная экскурсия
1 300
за 1-9 чел.
Байки промышленного города
Многие из нас любят истории, которые заставляют задуматься о чем-то, улыбнуться, а иногда откровенно...
Будни после 17:00, выходные в любое время
Челябинск: грани истории
Индивидуальная экскурсия
5
10
1ч 30м
2 000
за 1-9 чел.
Челябинск: грани истории
Пройти по улице Кировке и на примере ее памятников проследить трёхсотлетнюю историю города
Челябинск: в поисках места встречи Урала и Сибири
Индивидуальная экскурсия
4 800
за 1-3 чел.
Челябинск: в поисках места встречи Урала и Сибири
А знаете ли вы, что по Челябинску проходит уникальная географическая граница
Ежедневно, начало экскурсии в любое время под запрос
Мифы промышленного Челябинска
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
2600
2 080
за 1-9 чел.
Мифы промышленного Челябинска
Взглянуть на город под необычным углом
Челябинск: грани истории
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 400
за 1-10 чел.
Челябинск: грани истории
По заявкам
Были и небыли челябинского Арбата
Индивидуальная экскурсия
5
10
1ч 30м
2 900
за 1-10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Индивидуальная экскурсия
5
3
15 500
за 1-3 чел.
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Посетить город мастеров Златоуст, подняться на вершину и осмотреть красоты национального парка
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Индивидуальная экскурсия
5
4
2ч 30м
4 600
за 1-3 чел.
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Взглянуть на историю города через его уникальное географическое положение на стыке равнины и гор
Тургояк — «младший брат» Байкала
Индивидуальная экскурсия
15 500
за 1-3 чел.
Тургояк — «младший брат» Байкала
Полюбоваться одним из самых чистых и своенравных озер Урала и раскрыть его историю и легенды

Последние отзывы «Экскурсии Челябинска»

  • Отзыв на: Мифы промышленного Челябинска
    Т
    Татьяна
    26 октября 2021
    5
    Экскурсия получилась интересной и содержательной. Не смотря на дождь, получили много удовольствия от рассказов Артёма. Финальное здание заброшенного элеватора навсегда останется в нашей памяти. Спасибо.
  • Отзыв на: Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
    А
    Анастасия
    21 октября 2021
    5
    Очень интересная экскурсия, можно увидеть как историческую часть города с богатой историей, так и современную. У меня был отличный экскурсовод Евгений, спасибо ему большое. Всем советую!
  • Отзыв на: Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
    А
    Александр
    16 октября 2021
    5
    Всё было прекрасно. Информационно не перегружено, ничего лишнего. Гид чувствует, что надо мне посмотреть.
  • Отзыв на: Мифы промышленного Челябинска
    Ю
    Юлия
    11 октября 2021
    5
    Очень интересно, познавательно. Время прогулки пролетело незаметно.
  • Отзыв на: Мифы промышленного Челябинска
    С
    Светлана
    1 октября 2021
    5
    Экскурсия прошла замечательно. ) Исторические факты о городе перемежаются увлекательными мифами и легендами. Будет интересно не только туристам, но и местным жителям, которые хотели бы узнать много любопытных фактов о Челябинске. Артём прекрасный рассказчик, информация преподносится нескучно и с юмором)) Всем рекомендую)
  • Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата
    О
    Ольга
    28 сентября 2021
    5
    Не была в Челябинске более 20 лет, поэтому решили с однокурсницами сходить на экскурсию. Экскурсовод Евгений обстоятельно и интересно провел экскурсию, ответил на наши вопросы, узнали много нового об истории города. Хочется отметить, что программа экскурсии продумана, маршрут лёгкий.
  • Отзыв на: Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
    ю
    юлия
    29 августа 2021
    5
    очень удачная поездка. с гидом повезло: Евгений историк и к тому же хорошо знает и любит свой край. отдельно понравилась готовность гида подстроиться под мои интересы.
  • Отзыв на: Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
    С
    Сергей
    21 августа 2021
    5
    Гид Марина - настоящий профессионал. Получили огромное количество впечатлений и информации. Особенно хочется отметить, что Марина не отмахнулась от нашей просьбы найти в Златоусте дом, связанный с моим детством! За это особое спасибо. Рекомендуем этот тур с Мариной путешественникам!
  • Отзыв на: Челябинск: грани истории
    М
    Марина
    11 августа 2021
    5
    Очень благодарна Артему за знакомство - легкое и интересное с историй Челябинска, его особенностями. Во время экскурсии появилось понимание, как и чем жил и живет город, какое значение он имел в ходе Великой Отечественной Войны. Рассказ грамотный с нужными, но не излишними подробностями. Приятная получилась вечерняя прогулка по центру Челябинска. Рекомендую!
  • Отзыв на: Челябинск: грани истории
    И
    Ирина
    1 августа 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась.
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