Отзыв на: Мифы промышленного Челябинска Т Татьяна 5 Экскурсия получилась интересной и содержательной. Не смотря на дождь, получили много удовольствия от рассказов Артёма. Финальное здание заброшенного элеватора навсегда останется в нашей памяти. Спасибо.

Отзыв на: Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно А Анастасия 5 Очень интересная экскурсия, можно увидеть как историческую часть города с богатой историей, так и современную. У меня был отличный экскурсовод Евгений, спасибо ему большое. Всем советую!

Отзыв на: Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно А Александр 5 Всё было прекрасно. Информационно не перегружено, ничего лишнего. Гид чувствует, что надо мне посмотреть.

Отзыв на: Мифы промышленного Челябинска Ю Юлия 5 Очень интересно, познавательно. Время прогулки пролетело незаметно.

Отзыв на: Мифы промышленного Челябинска С Светлана 5 Экскурсия прошла замечательно. ) Исторические факты о городе перемежаются увлекательными мифами и легендами. Будет интересно не только туристам, но и местным жителям, которые хотели бы узнать много любопытных фактов о Челябинске. Артём прекрасный рассказчик, информация преподносится нескучно и с юмором)) Всем рекомендую)

Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата О Ольга 5 Не была в Челябинске более 20 лет, поэтому решили с однокурсницами сходить на экскурсию. Экскурсовод Евгений обстоятельно и интересно провел экскурсию, ответил на наши вопросы, узнали много нового об истории города. Хочется отметить, что программа экскурсии продумана, маршрут лёгкий.

Отзыв на: Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу ю юлия 5 очень удачная поездка. с гидом повезло: Евгений историк и к тому же хорошо знает и любит свой край. отдельно понравилась готовность гида подстроиться под мои интересы.

Отзыв на: Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу С Сергей 5 Гид Марина - настоящий профессионал. Получили огромное количество впечатлений и информации. Особенно хочется отметить, что Марина не отмахнулась от нашей просьбы найти в Златоусте дом, связанный с моим детством! За это особое спасибо. Рекомендуем этот тур с Мариной путешественникам!

Отзыв на: Челябинск: грани истории М Марина 5 Очень благодарна Артему за знакомство - легкое и интересное с историй Челябинска, его особенностями. Во время экскурсии появилось понимание, как и чем жил и живет город, какое значение он имел в ходе Великой Отечественной Войны. Рассказ грамотный с нужными, но не излишними подробностями. Приятная получилась вечерняя прогулка по центру Челябинска. Рекомендую!