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Экскурсии в Челябинске

Найдено 38 экскурсий в Челябинске, цены от 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Челябинска в «Таганай», Златоуст и на оружейную фабрику
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Из Челябинска в «Таганай», Златоуст и на оружейную фабрику
Погулять по экотропе Чёрная скала и парку Бажова, а ещё увидеть, как работают гравёры
Начало: У гостиницы «Малахит»
Расписание: в субботу в 08:00
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
5000 ₽ за человека
Челябинская Кировка и три столетия истории
Пешая
1.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 19 870 ₽ за всё до 6 чел.
«Сердце-озеро» Зюраткуль
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 23 750 ₽ за всё до 6 чел.
Кировка: от крепости до мегаполиса
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Кировка: от крепости до мегаполиса
Оказаться в сердце Челябинска, где история переплелась с современностью
Начало: На пешеходной улице Кирова
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 3400 ₽ за всё до 20 чел.
4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком
Новый взгляд на главные городские объекты и судьбы людей, с ними связанных
Начало: У памятника С. Прокофьеву
Завтра в 12:00
15 авг в 12:00
от 1400 ₽ за всё до 2 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
11 часов
111 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Побывать у чистейшего озера и влюбиться в панорамы национального парка с вершины Черной скалы
17 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Айские притёсы и Порожская ГЭС
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Айские притёсы и Порожская ГЭС
Из Челябинска - к невероятной уральской природе и старейшей гидроэлектростанции России
17 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Пешая
1.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 7920 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску
Путешествие по истории города: от деревянной крепости до промышленного мегаполиса
Начало: У вашего отеля
17 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Сатка, «Пороги» и Большие Притёсы (из Челябинска)
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
Сатка, «Пороги» и Большие Притёсы (из Челябинска)
Увидеть город среди гор, старую ГЭС и стометровые скалы над рекой Ай
Начало: У гостиницы «Малахит»
Расписание: в четверг в 08:00
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
5000 ₽ за человека
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
На машине
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
12 авг в 11:00
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
На машине
2.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 09:00
27 авг в 08:00
от 11 880 ₽ за всё до 6 чел.
Чайная хроника Челябинска с гидом-историком
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Чайная хроника Челябинска с гидом-историком
Познакомиться с дореволюционным прошлым города и судьбами знаменитых челябинцев
Начало: На Кировке возле памятника добровольцам-танкистам
14 авг в 09:30
21 авг в 09:30
от 1400 ₽ за всё до 2 чел.
Кыштым: от легенды до вершины (из Челябинска)
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
Кыштым: от легенды до вершины (из Челябинска)
Увидеть мраморную пещеру, горные панорамы и таинственные штольни
Начало: У гостиницы «Малахит»
Расписание: в пятницу в 08:00
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
4800 ₽ за человека
Треккинг по национальному парку «Таганай»
Пешая
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг по национальному парку «Таганай»
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Таганаю. Пройдите 14 км до вершины Двуглавой сопки и насладитесь уникальными видами Южного Урала
Завтра в 17:00
10 авг в 18:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Городок Металлургов Челябинска: сталианс, трудное наследие, артефакты
На машине
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Металлургов Челябинска: сталианс, трудное наследие, артефакты
Погрузитесь в историю Челябинского металлургического района, где сталинская архитектура и рабочие посёлки раскрывают свои секреты
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Челябинская Кировка: три века истории в сердце города
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Челябинская Кировка: три века истории в сердце города
Истоки, второе рождение, дореволюционный расцвет
Начало: На улице Кирова
17 авг в 14:00
18 авг в 10:00
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
Посетить город мастеров Златоуст, подняться на вершину и осмотреть красоты национального парка
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 23 750 ₽ за всё до 6 чел.
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
Окунуться в атмосферу некогда очень богатого, но опустевшего города с множеством модерновых зданий
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Погрузитесь в атмосферу приключений, разгадывая тайны Челябинска и спасая мир от вируса. Время на вашей стороне
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 1600 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6450 ₽ за всё до 5 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
Завтра в 14:00
12 авг в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие в Касли - город (из) чугуна
На машине
7.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Касли - город (из) чугуна
Отправиться из Челябинска на родину каслинского литья, в старый промышленный уголок Урала
12 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Аракульский Шихан из Челябинска
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Аракульский Шихан из Челябинска
Вырвитесь из городских джунглей и отправьтесь на природу! Прогулка вдоль озера Аракуль, подъём на гору, смотровая площадка с видами, травяной чай и фотосессия
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7450 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по Челябинску «История в каждом шаге»
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по Челябинску «История в каждом шаге»
Начало: Основателям города Челябинска
Расписание: По субботам в 12:00
Завтра в 12:00
11 авг в 12:00
1900 ₽ за человека
Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом
Прогуляться от набережной к площади Революции через главные исторически артерии
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Челябинск: хоккей, трубы и верблюды
На автобусе
На верблюдах
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Челябинск: хоккей, трубы и верблюды
Увидеть, как историческое наследие сочетается с современностью и любовью к спорту
Начало: У гостиницы «Малахит»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
3900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Л
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем оз. Тургояк и даже искупались. Со смотровых площадок можно хорошо увидеть все величие и красоту природы Южного Урала.
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем
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С
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Дата посещения: 1 фев 2026
Очень благодарна Алексею за замечательную экскурсию и проведенный вместе день, культурно, душевно и очень информативно!!! Отдельная благодарность за «Счастливый Кузюк» 🙏🏻 Очень рекомендую!!!! Ездили 01.02.26 года
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В
Челябинская Кировка и три столетия истории
Интересная экскурсия. Материал подается не скучно. Узнал очень много нового о городе и крае. Большое спасибо Сергею.
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Т
Тургояк - «младший брат» Байкала
Хочу поблагодарить организатора, за расширение программы. Мы жили далеко от места экскурсии и только Тургояка нам было бы мало, мы
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посетили национальный парк Таганай. Еще нам очень повезло с гидом. Наталья Павловна увлеченный, любящий свой край человек. Много рассказывала о природе истории Тургояка и Таганая. Ее знания камней просто заворожили туристов. По нашей просьбе нас привели кафе, с отличной кухней и ценами.

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Н
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отличная экскурсия: Алексей приехал вовремя, заранее предупредил о встрече, забрал нас из дома. Вел машину аккуратно и спокойно. Маршрут хорошо
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продуман, по дороге мы услышали массу интересных и занимательных историй. Скорость движения была подобрана под наши потребности. Были предусмотрены зеленые стоянки, фотозоны, вкусная столовая. Экскурсия была познавательная, информативная и в то же время очень ненавязчивая и не перегруженная. Всем рекомендуем

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Алексей
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Все локации посетили. Спасибо гиду Алексею
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В
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Впечатления самые лучшие. За нами приехали в отель, куда мы попросили. Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид не просто профессионал,
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а настоящая Личность. Харизма. Это человек, влюблённый в город и прекрасно знающий его историю. В конце экскурсии нас снова отвезли в наш отель. Мы очень довольны и рекомендуем всем. Оно того стоит!

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П
Кировка: от крепости до мегаполиса
Мне все понравилось, хороший рассказчик, много интересного узнали
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Ю
Тургояк - «младший брат» Байкала
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья Павловна - замечательный рассказчик,
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влюбленный в своё дело человек, а также специалист по минералам, поэтому остаться равнодушным невозможно, Наталья Павловна обязательно увлечёт своей любовью к родному краю!
Юрий Иванович - внимательный водитель и доброжелательный человек, дорога была максимально комфортной и безопасной. Нас с мужем и нашу дочь (1,5 года) ни разу не укачало.

Мы остались под впечатлением от красоты озера Тургояк, которое смогли посмотреть из разных точек, а также узнали факты и легенды, связанные с этим местом. Наталья Павловна детально поведала историю городов и предприятий Южного Урала от основания и до сегодняшних дней. А уж какие чудесные виды нас ожидали в заповеднике Таганай, который имеет статус памятника природы ЮНЕСКО, словами описать под силу только поэтам.

Благодарность, глубокое уважение и низкий поклон Наталье Павловне и Юрию Ивановичу за потрясающую экскурсию🙏🏻

От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья+1
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья
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И
Челябинская Кировка и три столетия истории
16 июля мы в составе 3-х человек отправились на пешеходную экскурсию по исторической части города вместе с экскурсоводом Анной. Впечатление
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о новом месте складывается из разных факторов, но главный, на наш взгляд, это фактор человеческий. Анна – чудесный, эрудированный, влюбленный в свое дело экскурсовод, за 2 часа погрузила нас в необычную историю родного города. Маршрут начинался с набережной р. Миасс, откуда открывается панорама города, а основная часть проходила по пешеходной зоне - ул. Кирова (в народе Кировка). Не каждому гиду удается визуально погрузить в ту или иную историческую эпоху через судьбы не только архитектурных сооружений, но и истории их владельцев. Ведь история человечества – это истории судеб людей, которые в ней оставили определенный след. Прогулка по Кировке, оказалась очень интересной, увлекательной, и, к нашему сожалению, по времени незаметной. И все это благодаря Анне. Знакомство с Кировкой стало прекрасным дополнением к нашей обзорной экскурсии по Челябинску, которая проходила уже после обеда, во второй половине дня.

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Всего 433 отзыва в Челябинске

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Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску

Самые популярные экскурсии в Челябинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Из Челябинска в «Таганай», Златоуст и на оружейную фабрику;
  2. Челябинская Кировка и три столетия истории;
  3. Тургояк - «младший брат» Байкала;
  4. «Сердце-озеро» Зюраткуль;
  5. Кировка: от крепости до мегаполиса.
Что посмотреть в Челябинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Кировка;
  2. Площадь Революции;
  3. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в августе 2026
Сейчас в Челябинске можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 500 до 24 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 433 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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