-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс «Свеча в кокосе»
Начало: Челябинск
Расписание: Время и дату проведения можно выбрать индивидуально
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
1980 ₽
2200 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
Мастер-класс «Браслет-оберег из натуральных камней» в Челябинске
Начало: Улица Молодогвардейцев, 60В
Расписание: Дату и время можно подобрать индивидуально. Для этого просто позвоните или напишите нам.
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
2000 ₽
2500 ₽ за человека
-
30%
Мини-группа
до 5 чел.
Парфюмерный мастер-класс
Начало: Улица Молодогвардейцев, 60В
Расписание: Дату и время можно подобрать индивидуально
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
2030 ₽
2900 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
Мастер-Классы в Челябинске. Праздники и Арт вечера
Начало: Г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев д. 60в, оф 904
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
1840 ₽
2300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в ноябре 2025
Сейчас в Челябинске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 1840 до 2030 со скидкой до 30%.
Забронируйте экскурсию в Челябинске на 2025 год по теме «Мастер-классы», цены от 1840₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь