Снежана Самойлова Ваш гид в Челябинске
Индивидуальная квест-экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-5 человек

Описание квеста Неизвестный вирус уничтожил большую часть населения, скрываться уже негде, заражённых всё больше, и мы оказались среди них. Остаётся только один выход – найти врачей, которые создали лекарство! Город в разрухе уже давно, медикамент от вируса не могли найти годами. Но нам повезло. В нашем городе есть люди, которые создали его. Нам необходимо добраться до них во что бы то ни стало, чтобы выжить! Их видели в последний раз в центре города в сквере “Алое поле” у памятника-мавзолея В. И. Ленину. Нужно поспешить! Это захватывающее путешествие-погоня по значимым и живописным местам центра Челябинска в поисках подсказок и следов пребывания людей, нашедших лекарство от эпидемии. Скверы “Алое поле” и “Литературный”, “Площади Революции”, памятники и даже строения познакомят вас со своей историей и культурной ценностью, пока вы ищите ответы: «Куда идти дальше?», «Где следующее место?». Квест по силам даже самым маленьким путешественникам в любое время года. Не медлите! Начните квест прямо сейчас – выживите, поймав надежду. Оплатив квест, вы погрузитесь в пучину интересных новостей.

