Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»

читать дальше доступен для всех возрастов от 6 лет, и не требует участия гида. Просто скачайте приложение и начните своё приключение в любое удобное время. Подходит для семей и компаний друзей, стремящихся провести время весело и с пользой

Неизвестный вирус угрожает человечеству, и только от вас зависит спасение! В Челябинске скрыты подсказки, ведущие к лекарству. Участники квеста пройдут по значимым местам города, решая загадки и изучая историю. Квест