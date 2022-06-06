Комфортное путешествие по снежному Уралу. Посетим самые интересные места национального парка «Зюраткуль» и поднимемся на пять южноуральских вершин.

Дружная компания, отдых в уютных домиках и жаркая баня

Программа тура по дням

1 день Подъем на хребет Зюраткуль

05:00 – выезд из Челябинска (сбор ж/д, аэропорт/центр города). Ориентировочно 08:00 – прибытие в пос. Зюраткуль, организованный завтрак в кафе (заказываем на всю группу), знакомство с участниками. Подъем на хребет Зюраткуль (1175 м) – протяженность маршрута 10 км, перепад высот 440 м. Посетим мараловое хозяйство. Обед в кафе на трассе. Переезд в пос. Сибирка, размещение на базе, отдых. Ужин, вечерние посиделки, настольные игры.

2 день Поход на хребет Большая Сука

Завтрак. Поход на хребет Большая Сука (1195 м) – протяженность маршрута 22 км, перепад высот 620 м). По пути увидим ледяной фонтан и устроим перекус на хребте. Возвращение на базу, ужин. Вечерние посиделки, настольные игры.

3 день Подъем на вершину Большой Уван

Завтрак. Подъем на вершину Большой Уван (1222 м) – протяженность маршрута 13,5 км, перепад высот 650 м. После спуска с Увана наведаемся в «дом лося». Возвращение на базу, обед, отдых, по желанию – прогулка по окрестностям. Вечерние посиделки, баня.

4 день Поход на вершину Большой Нургуш

Завтрак. Поход на вершину Большой Нургуш (1406 м) – протяженность маршрута 22 км, перепад высот 850 м, перекус на вершине. Возвращение на базу, отдых. Ужин, вечерние посиделки, настольные игры.

5 день Встреча рассвета на вершине Большая Калагаза