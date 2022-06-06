05:00 – выезд из Челябинска (сбор ж/д, аэропорт/центр города).
Ориентировочно 08:00 – прибытие в пос. Зюраткуль, организованный завтрак в кафе (заказываем на всю группу), знакомство с участниками.
Подъем на хребет Зюраткуль (1175 м) – протяженность маршрута 10 км, перепад высот 440 м.
Посетим мараловое хозяйство.
Обед в кафе на трассе.
Переезд в пос. Сибирка, размещение на базе, отдых.
Ужин, вечерние посиделки, настольные игры.
Завтрак.
Поход на хребет Большая Сука (1195 м) – протяженность маршрута 22 км, перепад высот 620 м).
По пути увидим ледяной фонтан и устроим перекус на хребте.
Возвращение на базу, ужин.
Вечерние посиделки, настольные игры.
Завтрак.
Подъем на вершину Большой Уван (1222 м) – протяженность маршрута 13,5 км, перепад высот 650 м.
После спуска с Увана наведаемся в «дом лося».
Возвращение на базу, обед, отдых, по желанию – прогулка по окрестностям.
Вечерние посиделки, баня.
Завтрак.
Поход на вершину Большой Нургуш (1406 м) – протяженность маршрута 22 км, перепад высот 850 м, перекус на вершине.
Возвращение на базу, отдых.
Ужин, вечерние посиделки, настольные игры.
Отличное завершение нашего путешествия – встреча рассвета на вершине Большая Калагаза (1048 м) – протяженность маршрута 11 км, перепад высот 380 м.
Возвращение на базу, завтрак.
12:00 Отъезд,
15:00 Ориентировочное время прибытия в Челябинск.
Снаряжение:
— Рюкзак 50-60 л.
— Рюкзак 20-30 л.
— Хоба (подпопник).
— Палки треккинговые.
Одежда и обувь:
— Ботинки треккинговые утепленные
— Бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок
— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
— Куртка утепленная (пуховик)
— Шапка утепленная, теплый бафф
— Нательное белье
— Комплект термобелья
— Кофта утепленная (флисовая)
— Носки треккинговые (2 пары, синтетические)
— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
— Варежки утепленные, ветрозащитные
— Тапочки для дома
— Купальное белье для бани.
Что взять еще:
— Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Банные принадлежности
— Термос (1 литр)
— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
Документы:
— Паспорт
— Полис страхования (не обязательно)
— Деньги на кафе
Дополнительно (не обязательно):
— Фотоаппарат (видеокамера)
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Питание походное (горячие завтраки и ужины, обеденные перекусы на активной части маршрута).