Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу

Комфортное путешествие по снежному Уралу

5
3 отзыва
Комфортное путешествие по снежному Уралу.

Посетим самые интересные места национального парка «Зюраткуль» и поднимемся на пять южноуральских вершин.
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
Ближайшие даты:
04
ноя

Что вас ожидает 🤩

Веселое приключение
Веселое приключение
Дружная компания, отдых в уютных домиках и жаркая баня
Потрясающие панорамы Урала
Потрясающие панорамы Урала
Встретим рассвет на вершине Большая Калагаза
Покорение снежных вершин
Покорение снежных вершин
Покорим хребет Зюраткуль, вершину хребта Нургуш, хребет Большая Сука, гору Большой Уван и гору Большая Калагаза

Программа тура по дням

1 день
Подъем на хребет Зюраткуль

05:00 – выезд из Челябинска (сбор ж/д, аэропорт/центр города).

Ориентировочно 08:00 – прибытие в пос. Зюраткуль, организованный завтрак в кафе (заказываем на всю группу), знакомство с участниками.

Подъем на хребет Зюраткуль (1175 м) – протяженность маршрута 10 км, перепад высот 440 м.

Посетим мараловое хозяйство.

Обед в кафе на трассе.

Переезд в пос. Сибирка, размещение на базе, отдых.

Ужин, вечерние посиделки, настольные игры.

Подъем на хребет ЗюраткульПодъем на хребет ЗюраткульПодъем на хребет ЗюраткульПодъем на хребет ЗюраткульПодъем на хребет Зюраткуль
2 день
Поход на хребет Большая Сука

Завтрак.

Поход на хребет Большая Сука (1195 м) – протяженность маршрута 22 км, перепад высот 620 м).

По пути увидим ледяной фонтан и устроим перекус на хребте.

Возвращение на базу, ужин.

Вечерние посиделки, настольные игры.

Поход на хребет Большая СукаПоход на хребет Большая СукаПоход на хребет Большая СукаПоход на хребет Большая Сука
3 день
Подъем на вершину Большой Уван

Завтрак.

Подъем на вершину Большой Уван (1222 м) – протяженность маршрута 13,5 км, перепад высот 650 м.

После спуска с Увана наведаемся в «дом лося».

Возвращение на базу, обед, отдых, по желанию – прогулка по окрестностям.

Вечерние посиделки, баня.

Подъем на вершину Большой УванПодъем на вершину Большой УванПодъем на вершину Большой УванПодъем на вершину Большой Уван
4 день
Поход на вершину Большой Нургуш

Завтрак.

Поход на вершину Большой Нургуш (1406 м) – протяженность маршрута 22 км, перепад высот 850 м, перекус на вершине.

Возвращение на базу, отдых.

Ужин, вечерние посиделки, настольные игры.

Поход на вершину Большой НургушПоход на вершину Большой НургушПоход на вершину Большой НургушПоход на вершину Большой Нургуш
5 день
Встреча рассвета на вершине Большая Калагаза

Отличное завершение нашего путешествия – встреча рассвета на вершине Большая Калагаза (1048 м) – протяженность маршрута 11 км, перепад высот 380 м.

Возвращение на базу, завтрак.

12:00 Отъезд,

15:00 Ориентировочное время прибытия в Челябинск.

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Челябинск – пос. Зюраткуль – пос. Сибирка – Челябинск
  • Ежедневный трансфер турбаза – начало маршрута и обратно
  • Плата за пребывание на территории национального парка «Зюраткуль»
  • Входные билеты в мараловое хозяйство
  • Проживание в домиках на уютной базе
  • Баня (1 раз)
  • Питание (кроме питания в дороге)
  • Групповая аптечка
  • Инструкторское сопровождение
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Челябинск и обратно
  • Питание в дороге (кафе или перекус с собой)
  • Баня, помимо 1 раза, включенного в стоимость (200-300 руб.)
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Челябинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

— Рюкзак 50-60 л.

— Рюкзак 20-30 л.

— Хоба (подпопник).

— Палки треккинговые.

Одежда и обувь:

— Ботинки треккинговые утепленные

— Бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок

— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)

— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)

— Куртка утепленная (пуховик)

— Шапка утепленная, теплый бафф

— Нательное белье

— Комплект термобелья

— Кофта утепленная (флисовая)

— Носки треккинговые (2 пары, синтетические)

— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)

— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)

— Варежки утепленные, ветрозащитные

— Тапочки для дома

— Купальное белье для бани.

Что взять еще:

— Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички

— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)

— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)

— Банные принадлежности

— Термос (1 литр)

— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек

Документы:

— Паспорт

— Полис страхования (не обязательно)

— Деньги на кафе

Дополнительно (не обязательно):

— Фотоаппарат (видеокамера)

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание?

Питание походное (горячие завтраки и ужины, обеденные перекусы на активной части маршрута).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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