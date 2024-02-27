А Алла Южный Урал. Семейный тур Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

А Андрей Новогодний поход по Уралу Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Д Дмитрий Южный Урал. Семейный тур Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Южный Урал. Семейный тур Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

Ю Юлия Новогодний поход по Уралу Новогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными и снежными, сугробы большими, и не имело значения течение времени… можно было беззаботно слоняться по улице, валяться в снегу, петь песни от души, играть в незамысловатые игры, верить в Деда Мороза, который приносит подарки и быть счастливым просто так, а не потому что! Когда, как ребёнку, приходилось открывать много нового и учиться взаимодействовать с разными людьми, налаживать контакты. А оказываясь в условиях необустроенного быта, не впадать в депрессию от дискомфорта, а включать фантазию и находить пользу в любой ситуации. При отсутствии электричества зажечь свечи или гирлянды и создать атмосферу уюта и праздника. Собравшись в одном домике в тесной компании, отложить телефоны и пообщаться друг с другом, или спеть песни большой и дружной компанией. Вместе готовить и угощать друг друга. Поддерживать, когда это необходимо. Спать в стеснённых условиях, чтобы было теплее. Отпустить своего внутреннего взрослого ребёнка на волю, наконец, и почувствовать счастье в мелочах. В созерцании красоты зимнего Урала. В глотке зимнего морозного воздуха. В солнце сквозь деревья. В покорении небольшой сопки, и в отсутствии ветра на вершине этой горы. В преодолении себя и открытии чего-то нового. В чистом звёздном небе, которое близко, как никогда. В единении с природой и миром… И в том, что за короткий промежуток времени совершенно посторонние люди могут стать частью твоей истории, твоего мира, частичкой твоей души! Спасибо🙏💕 что этот Новый год начался с таких приятных впечатлений и открытий!!! Всех обнимаю🤗 благодарю🙏 и оставляю эти приятные моменты для себя!!! А всем остальным желаю начать Новый год именно с такой страницы и с таких эмоций! Где их искать, вы уже знаете!)

Ю Юлия Новогодний поход по Уралу Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

С Сергей Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль В целом понравилось, были небольшие сложности с разницей в уровне группы - кому-то было слишком просто/другим слишком сложно, но это скорее мелочи. Очень красивые места и приятные сопровождающие.

К Константин Таганай и Тургояк. Легенды Южного Урала Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

М Мария Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.