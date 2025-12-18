Описание мастер-классаПримите участие в уникальном ароматном мастер-классе! Сначала участники слушают и обсуждают тематические парфюмерные ноты. Выбирают индивидуальное сочетание ароматов. Затем каждый участник собственноручно создает свой уникальный парфюм. В процессе парфюмер подскажет, как довести композицию до идеала. Участники уносят аромат с собой в лаконичном флаконе объемом 10 мл. На мастер-классе Вы узнаете историю создания парфюма, тонкости процесса и магию ароматов.
Дату и время можно подобрать индивидуально
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Молодогвардейцев, 60В
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время можно подобрать индивидуально
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.