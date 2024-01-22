Южный Урал. Семейный тур

Групповой тур в Челябинске
4.4
3 отзыва
Горы и озера, уютные базы и вечер у костра, настольные игры и катание на сап-бордах. В этом туре мы собрали всё, что любят и взрослые, и дети.

Небольшие пешие переходы и ночевка в палатках дадут вам почувствовать себя настоящими походниками, а круглосуточная забота наших гидов сделает отдых комфортным.
Южный Урал. Семейный тур
Южный Урал. Семейный тур
Южный Урал. Семейный тур
Ближайшие даты:
21
июл

Что вас ожидает:

Походная романтика
Походная романтика
Ощутите настоящую атмосферу похода, пройдя небольшие пешие маршруты и проведя ночь в уютных палатках под звездным небом
Обаятельные животные
Обаятельные животные
Пообщаетесь с милыми обитателями мини-зоопарка «Ноев ковчег»
Великолепный Таганай
Великолепный Таганай
Завоюете вершины национального парка Таганай и насладитесь видом с Двуглавой сопки
Атмосферное озеро Тургояк
Атмосферное озеро Тургояк
Прочувствуете магию закатов на берегу озера Тургояк и погрузитесь в атмосферу умиротворения
Активные развлечения
Активные развлечения
Проведёте незабываемое время семьей: сыграете в настольные игры и освоите сап-бординг

Программа тура по дням

1 день

Челябинск - п. Зюраткуль

10:00 Встреча группы в аэропорту или железнодорожном вокзале Челябинска.

Переезд до национального парка Зюраткуль (в пути обязательно остановимся на обед).

Для начала нас ждет знакомство друг с другом и с разными животными в эко-парке «Ноев ковчег». Здесь в прекрасных условиях содержится целая разношерстная семья братьев наших меньших. Это и индийский дикобраз, и многочисленные кролики, которые свободно гуляют по территории фермы, и олени, и косули, и умный говорящий ворон, и южно-американская альпака.

Проведя время с животными, доедем до поселка Зюраткуль, где разместимся на базе отдыха.

После небольшого отдыха – вкусный ужин, веселые игры и подарки. Каждый юный турист получит сегодня в подарок специальный дневник, где сможет записывать или зарисовывать свои впечатления о путешествии.

  • Автобус: 220 км
  • Проживание: база отдыха
  • Питание: ужин
Челябинск - п. ЗюраткульЧелябинск - п. ЗюраткульЧелябинск - п. ЗюраткульЧелябинск - п. ЗюраткульЧелябинск - п. Зюраткуль
2 день

Хребет Зюраткуль

После плотного завтрака нам предстоит подъем на хребет Зюраткуль, откуда открываются отличные виды на ближайшие горы Южного Урала и на одноименное озеро. Первую часть пути мы пройдем по специально оборудованной экологической тропе, а дальше нас ждет настоящее испытание в виде каменистой дорожки, уводящей туристов все выше и выше.

По возвращении в поселок желающие могут испытать свои силы и ловкость в веревочном парке – здесь найдутся трассы и для взрослых, и для детей любого возраста.

Ну и, конечно, все вместе мы прогуляемся по берегу красивейшего озера Зюраткуль – жемчужины Южного Урала.

  • Пешком: 12 км налегке с набором высоты 600 метров
  • Проживание: база отдыха
  • Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин
Хребет ЗюраткульХребет ЗюраткульХребет ЗюраткульХребет ЗюраткульХребет ЗюраткульХребет Зюраткуль
3 день

Зюраткуль - центральная усадьба национального парка «Таганай» - приют Белый ключ

После завтрака собираем вещи и отправляемся в следующую локацию – в национальный парк «Таганай».

Пока дети проводят время на свежем воздухе, приготовим обед, а подкрепившись, погрузим наше походное снаряжение на квадроцикл и устремимся к приюту Белый ключ.

С рюкзаками за спиной мы преодолеем 6 км, а прибыв на место стоянки, установим палатки. Сегодня нас ждет ужин с запахом костра и уютный вечер в кругу друзей.

  • Автобус: 70 км
  • Пешком с рюкзаком: 6 км
  • Проживание: палатки
  • Питание: завтрак, обед, ужин.
Зюраткуль - центральная усадьба национального парка «Таганай» - приют Белый ключЗюраткуль - центральная усадьба национального парка «Таганай» - приют Белый ключЗюраткуль - центральная усадьба национального парка «Таганай» - приют Белый ключ
4 день

Приют Белый ключ - г. Двуглавая сопка - смотровая площадка Черная скала - озеро Тургояк

Утром всех желающих мы приглашаем подняться на Двуглавую сопку – это 2 км с набором высоты 300 метров. С самой высокой точки горы в хорошую погоду открывается вид на Златоуст, на скалы Перья и Бараньи Лбы, мощную стену Откликного гребня и Большую каменную реку у подножия хребта.

Спустившись после очередного испытания, собираем вещи и идем к автобусу. Еще одна смотровая площадка сегодня – Черная скала. Она гораздо более доступная, чем Двуглавая сопка, но с нее также открываются отличные виды на весь хребет Таганай.

Переедем на базу отдыха на берегу озера Тургояк и устроим вечер настольных игр.

  • Автобус: 60 км
  • Пешком с рюкзаком: 6 км
  • Пешком налегке: 2 км
  • Проживание: база отдыха
  • Питание: завтрак, обед, ужин.
Приют Белый ключ - г. Двуглавая сопка - смотровая площадка Черная скала - озеро ТургоякПриют Белый ключ - г. Двуглавая сопка - смотровая площадка Черная скала - озеро ТургоякПриют Белый ключ - г. Двуглавая сопка - смотровая площадка Черная скала - озеро ТургоякПриют Белый ключ - г. Двуглавая сопка - смотровая площадка Черная скала - озеро ТургоякПриют Белый ключ - г. Двуглавая сопка - смотровая площадка Черная скала - озеро ТургоякПриют Белый ключ - г. Двуглавая сопка - смотровая площадка Черная скала - озеро Тургояк
5 день

Озеро Тургояк

Тургояк — второе по прозрачности воды озеро в России после Байкала. Как перламутровая жемчужина в грубой раковине, кристально чистое озеро окружено горными хребтами.

Сегодня мы проведем на озере весь день: будем купаться, загорать и кататься на сап-бордах. А вечером соберемся все вместе, чтобы поделиться впечатлениями и от сегодняшнего дня, и от всего путешествия в целом.

  • Проживание: база отдыха
  • Питание: завтрак, обед, ужин
Озеро ТургоякОзеро ТургоякОзеро ТургоякОзеро ТургоякОзеро ТургоякОзеро Тургояк
6 день

Озеро Тургояк - Челябинск

Сегодня завершающий день нашего путешествия. Переедем в город Челябинск и попрощаемся с участниками похода, которые стали нам почти родными.

  • Автобус: 140 км
  • Питание: завтрак

Прибытие в Челябинск – около 14:00.

Озеро Тургояк - ЧелябинскОзеро Тургояк - ЧелябинскОзеро Тургояк - Челябинск

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 2 ночи на базе отдыха в поселке Зюраткуль (домики, семейные номера);
  • 1 ночь в палатках в нацпарке Таганай;
  • 2 ночи на базе отдыха на берегу озера Тургояк (домики, семейные номера).

Стоимость тура:

  • для взрослого – 47 500 руб.
  • для детей до 12 лет включительно – 40 000 руб.
  • для детей до 7 лет включительно – 34 000 руб.

Варианты проживания

«Эко-парк Зюраткуль» 3

2 ночи

Размещение в домиках (семейные номера).

«Эко-парк Зюраткуль» 3«Эко-парк Зюраткуль» 3«Эко-парк Зюраткуль» 3

3-4-местные палатки

1 ночь

Золотой пляж

2 ночи

Размещение в домиках (семейные номера).

Золотой пляжЗолотой пляжЗолотой пляжЗолотой пляжЗолотой пляж

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по программе на комфортабельном микроавтобусе
  • Проживание в поселке Зюраткуль на базе отдыха 2 ночи (домики, семейные номера)
  • Проживание на базе отдыха на озере Тургояк 2 ночи (домики, семейные номера)
  • Проживание в палатках в нацпарке Таганай
  • Питание (кроме питания в кафе в первый и последний день тура): 5 завтраков, 1 перекус, 3 обеда, 5 ужинов
  • Разрешение на посещение национальных парков Зюраткуль и Таганай
  • Посещение мини-зоопарка в Зюраткуле
  • Инструкторское сопровождение
  • Прокат туристического снаряжения (палатки, коврики, спальники)
  • Доставка туристического снаряжения к приюту Белый ключ
  • Прокат сапбордов
  • Групповая аптечка
  • Настольные игры и другие развлечения для детей разных возрастов
  • Дневник впечатлений каждому ребенку
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Челябинск и обратно
  • Обеды в кафе в первый и последний день тура
  • Посещение веревочного парка
  • Страховка от н/с
Место начала и завершения?
Челябинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак 60-70 л.;
  • маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • коврик туристический (при необходимости предоставляется);
  • спальный мешок (при необходимости предоставляется);
  • треккинговые палки;
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек;
  • сидушка на резинке (хоба, поджопник).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые либо хорошие кроссовки с рифленой подошвой (агрессивным протектором) и закрытым максимально непромокаемым верхом (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
  • сандалии или сланцы;
  • панама / бейсболка / бандана / баф;
  • ветровка;
  • штаны;
  • дождевик;
  • куртка или жилетка утепленная;
  • кофта флисовая;
  • комплект термобелья;
  • 12 футболки;
  • шорты;
  • носки 2-3 пары синтетические;
  • легкое полотенце+купальные принадлежности;
  • яркое и легкое платье (для стильных фоточек) / family look.

Что еще взять:

  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • аптечка личная в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага и пр.);
  • термос (0,5 -1 литр);
  • бутылка для воды или гидратор;
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • крем от загара spf 20-30;
  • помада гигиеническая.

Документы:

  • паспорт / свидетельство о рождении;
  • медицинский полис;
  • деньги на сувениры и дополнительные расходы.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • набор ниток с иголкой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Д
22 янв 2024
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Е
10 янв 2024
Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.
Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.

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