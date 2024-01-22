1 день

Челябинск - п. Зюраткуль

10:00 Встреча группы в аэропорту или железнодорожном вокзале Челябинска.

Переезд до национального парка Зюраткуль (в пути обязательно остановимся на обед).

Для начала нас ждет знакомство друг с другом и с разными животными в эко-парке «Ноев ковчег». Здесь в прекрасных условиях содержится целая разношерстная семья братьев наших меньших. Это и индийский дикобраз, и многочисленные кролики, которые свободно гуляют по территории фермы, и олени, и косули, и умный говорящий ворон, и южно-американская альпака.

Проведя время с животными, доедем до поселка Зюраткуль, где разместимся на базе отдыха.

После небольшого отдыха – вкусный ужин, веселые игры и подарки. Каждый юный турист получит сегодня в подарок специальный дневник, где сможет записывать или зарисовывать свои впечатления о путешествии.