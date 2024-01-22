Небольшие пешие переходы и ночевка в палатках дадут вам почувствовать себя настоящими походниками, а круглосуточная забота наших гидов сделает отдых комфортным.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Челябинск - п. Зюраткуль
10:00 Встреча группы в аэропорту или железнодорожном вокзале Челябинска.
Переезд до национального парка Зюраткуль (в пути обязательно остановимся на обед).
Для начала нас ждет знакомство друг с другом и с разными животными в эко-парке «Ноев ковчег». Здесь в прекрасных условиях содержится целая разношерстная семья братьев наших меньших. Это и индийский дикобраз, и многочисленные кролики, которые свободно гуляют по территории фермы, и олени, и косули, и умный говорящий ворон, и южно-американская альпака.
Проведя время с животными, доедем до поселка Зюраткуль, где разместимся на базе отдыха.
После небольшого отдыха – вкусный ужин, веселые игры и подарки. Каждый юный турист получит сегодня в подарок специальный дневник, где сможет записывать или зарисовывать свои впечатления о путешествии.
- Автобус: 220 км
- Проживание: база отдыха
- Питание: ужин
Хребет Зюраткуль
После плотного завтрака нам предстоит подъем на хребет Зюраткуль, откуда открываются отличные виды на ближайшие горы Южного Урала и на одноименное озеро. Первую часть пути мы пройдем по специально оборудованной экологической тропе, а дальше нас ждет настоящее испытание в виде каменистой дорожки, уводящей туристов все выше и выше.
По возвращении в поселок желающие могут испытать свои силы и ловкость в веревочном парке – здесь найдутся трассы и для взрослых, и для детей любого возраста.
Ну и, конечно, все вместе мы прогуляемся по берегу красивейшего озера Зюраткуль – жемчужины Южного Урала.
- Пешком: 12 км налегке с набором высоты 600 метров
- Проживание: база отдыха
- Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин
Зюраткуль - центральная усадьба национального парка «Таганай» - приют Белый ключ
После завтрака собираем вещи и отправляемся в следующую локацию – в национальный парк «Таганай».
Пока дети проводят время на свежем воздухе, приготовим обед, а подкрепившись, погрузим наше походное снаряжение на квадроцикл и устремимся к приюту Белый ключ.
С рюкзаками за спиной мы преодолеем 6 км, а прибыв на место стоянки, установим палатки. Сегодня нас ждет ужин с запахом костра и уютный вечер в кругу друзей.
- Автобус: 70 км
- Пешком с рюкзаком: 6 км
- Проживание: палатки
- Питание: завтрак, обед, ужин.
Приют Белый ключ - г. Двуглавая сопка - смотровая площадка Черная скала - озеро Тургояк
Утром всех желающих мы приглашаем подняться на Двуглавую сопку – это 2 км с набором высоты 300 метров. С самой высокой точки горы в хорошую погоду открывается вид на Златоуст, на скалы Перья и Бараньи Лбы, мощную стену Откликного гребня и Большую каменную реку у подножия хребта.
Спустившись после очередного испытания, собираем вещи и идем к автобусу. Еще одна смотровая площадка сегодня – Черная скала. Она гораздо более доступная, чем Двуглавая сопка, но с нее также открываются отличные виды на весь хребет Таганай.
Переедем на базу отдыха на берегу озера Тургояк и устроим вечер настольных игр.
- Автобус: 60 км
- Пешком с рюкзаком: 6 км
- Пешком налегке: 2 км
- Проживание: база отдыха
- Питание: завтрак, обед, ужин.
Озеро Тургояк
Тургояк — второе по прозрачности воды озеро в России после Байкала. Как перламутровая жемчужина в грубой раковине, кристально чистое озеро окружено горными хребтами.
Сегодня мы проведем на озере весь день: будем купаться, загорать и кататься на сап-бордах. А вечером соберемся все вместе, чтобы поделиться впечатлениями и от сегодняшнего дня, и от всего путешествия в целом.
- Проживание: база отдыха
- Питание: завтрак, обед, ужин
Озеро Тургояк - Челябинск
Сегодня завершающий день нашего путешествия. Переедем в город Челябинск и попрощаемся с участниками похода, которые стали нам почти родными.
- Автобус: 140 км
- Питание: завтрак
Прибытие в Челябинск – около 14:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 2 ночи на базе отдыха в поселке Зюраткуль (домики, семейные номера);
- 1 ночь в палатках в нацпарке Таганай;
- 2 ночи на базе отдыха на берегу озера Тургояк (домики, семейные номера).
Стоимость тура:
- для взрослого – 47 500 руб.
- для детей до 12 лет включительно – 40 000 руб.
- для детей до 7 лет включительно – 34 000 руб.
Варианты проживания
«Эко-парк Зюраткуль» 3
Размещение в домиках (семейные номера).
3-4-местные палатки
Золотой пляж
Размещение в домиках (семейные номера).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все переезды по программе на комфортабельном микроавтобусе
- Проживание в поселке Зюраткуль на базе отдыха 2 ночи (домики, семейные номера)
- Проживание на базе отдыха на озере Тургояк 2 ночи (домики, семейные номера)
- Проживание в палатках в нацпарке Таганай
- Питание (кроме питания в кафе в первый и последний день тура): 5 завтраков, 1 перекус, 3 обеда, 5 ужинов
- Разрешение на посещение национальных парков Зюраткуль и Таганай
- Посещение мини-зоопарка в Зюраткуле
- Инструкторское сопровождение
- Прокат туристического снаряжения (палатки, коврики, спальники)
- Доставка туристического снаряжения к приюту Белый ключ
- Прокат сапбордов
- Групповая аптечка
- Настольные игры и другие развлечения для детей разных возрастов
- Дневник впечатлений каждому ребенку
- Фирменный бафф
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Челябинск и обратно
- Обеды в кафе в первый и последний день тура
- Посещение веревочного парка
- Страховка от н/с
- Место начала и завершения?
- Челябинск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак 60-70 л.;
- маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов;
- накидка на рюкзак от дождя;
- коврик туристический (при необходимости предоставляется);
- спальный мешок (при необходимости предоставляется);
- треккинговые палки;
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек;
- сидушка на резинке (хоба, поджопник).
Одежда и обувь:
- ботинки треккинговые либо хорошие кроссовки с рифленой подошвой (агрессивным протектором) и закрытым максимально непромокаемым верхом (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
- сандалии или сланцы;
- панама / бейсболка / бандана / баф;
- ветровка;
- штаны;
- дождевик;
- куртка или жилетка утепленная;
- кофта флисовая;
- комплект термобелья;
- 12 футболки;
- шорты;
- носки 2-3 пары синтетические;
- легкое полотенце+купальные принадлежности;
- яркое и легкое платье (для стильных фоточек) / family look.
Что еще взять:
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
- аптечка личная в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага и пр.);
- термос (0,5 -1 литр);
- бутылка для воды или гидратор;
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
- крем от загара spf 20-30;
- помада гигиеническая.
Документы:
- паспорт / свидетельство о рождении;
- медицинский полис;
- деньги на сувениры и дополнительные расходы.
Дополнительно:
- фотоаппарат (видеокамера);
- набор ниток с иголкой.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.