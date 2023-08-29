1 день

Встреча в Челябинске, музей и трансфер в Национальный Парк

В 12:50 по местному времени встречаемся в Челябинске умузея.

Знакомимся с группой и гидами и отправляемся на экскурсию по историческому музею Южного Урала.

Затем грузимся в трансфер и едем в посёлок Зюраткуль, который станет нашей базой на ближайшие 2 ночи.

По дороге (ехать около 3 часов) общаемся, слушаем инструктаж от гида или досыпаем после перелёта.

В Зюраткуле размещаемся в комфортных домиках, в номерах по 2 человека.

В каждом номере есть душ и туалет, а на кроватях – постельное бельё.

Обедаем и ужинаем в кафе, а готовит нам повар.

Если останутся силы, прогуляемся на озеро Зюраткуль.

Само название на башкирском языке означает «озеро-сердце».

Спать ложимся пораньше, чтобы отдохнуть после долгой дороги и быстрее привыкнуть к новому часовому поясу.

Переезд на трансфере 200 км, прогулка на озеро примерно 1,5 км.

Размещение по 2 человека, в теплом доме с удобствами и электричеством.

Переезд 3 часа. Прогулка на озеро. Ночевка в гостевом доме.