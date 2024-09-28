Пешие экскурсии-прогулки в Челябинске с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Челябинске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Были и небыли челябинского Арбата
Пешая
39 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 10:30
13 окт в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Услышать истории, которые хранит пешеходный проспект в центре города
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Во что бы то ни стало найти врачей и спасти город, а по пути увидеть знаковые достопримечательности
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    28 сентября 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    С нами был Александр - эрудированный, интеллигентный, находчивый и невероятно добрый профессионал своего дела. В неспешной прогулке обсудили сотню историй, с юмором и смехом. Одно удовольствие от такого знакомства с городом. Спасибо!
  • У
    Урванцева
    1 сентября 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Были на экскурсии с Александром, проводили для гостей города. Очень понравилась программа и особенно экскурсовод, погружение в историю города -
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    100%% от создания до наших дней!!! 1,5 часа пролетели интересно, а главное с пользой! А самое главное, что Александр с гордостью рассказывает про наш любимый город! Еще раз спасибо!

  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Очень познавательно. Экскурсия подходит для первого знакомства с городом.
  • П
    Павел
    19 августа 2024
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Прекрасная возможность познакомиться не только с центром города, но и с его историей в целом в разрезе общего развития России.
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    Нам с сыном очень понравилось! Это не (гнусаво):"посмотрите направо, посмотрите налево". Это - живое общение с интересным и заинтересованным своей темой человеком!)

  • В
    Виктория
    19 августа 2024
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Челябинск был для нас перевалочным пунктом и местом ночлега на пути из Екатеринбурга в Ульяновск, времени было немного, но мы
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    все равно решили погулять по городу в сопровождении гида. Выбор пал на предложение Сергея, так как его маршрут показался компактным и максимально наполненным. И мы ни минуты не пожалели о своём выборе! Сергей-историк по образованию и работает в этой сфере, его рассказ хронологически выстроен: от основания города до современности. Гид относится к молодому поколению представителей этой профессии, поэтому слушать его неутомительно, он не перегружает цифрами, датами и фактами, которые все равно запоминаются слабо. Мы прекрасно погуляли по Челябинской Кировке и великолепно провели время в формате дружеского общения и обмена впечатлениями! Спасибо, Сергей, и до новых встреч!

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  • Е
    Елена
    10 августа 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Светлана Геннадьевна прекрасный рассказчик. Все очень доходчиво и увлекательно. Обязательно рекомендуем!!!!
  • Д
    Дмитрий
    19 октября 2022
    Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
    супер
  • Н
    Николай
    18 сентября 2022
    Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
    Турпоход организованный вами по Южному Уралу (Таганай -Тургояк) прошел с инструктором Егором прекрасно и удачно! Сразу не смог вам сообщить,
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    поздно с работы возвращался, но в каждый выходной с удовольствием просматриваю свои фото, видео и фото, видео от ребят участников похода и словно снова путешествую по горам! Снимал сам неразборчиво, для меня в горах и на природе все интересно от простого камня и цветка до величественных пиков, гребней, бурлящих ручьев, рек, озер! Еще раз благодарю за увлекательный, отличный турпоход! Николай.

  • О
    Ольга
    29 июля 2022
    Поход по парку Зюраткуль и гора Иремель
    Организация безупречна
  • О
    Ольга
    29 июля 2022
    Пеший поход по парку Таганай и озеро Тургояк
    Прекрасный тур: сочетание интенсивного похода, восхождений и релакса на озере с потрясающей красоты природы Урала!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Челябинску в октябре 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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