1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 10:30
13 окт в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Услышать истории, которые хранит пешеходный проспект в центре города
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Во что бы то ни стало найти врачей и спасти город, а по пути увидеть знаковые достопримечательности
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна28 сентября 2024С нами был Александр - эрудированный, интеллигентный, находчивый и невероятно добрый профессионал своего дела. В неспешной прогулке обсудили сотню историй, с юмором и смехом. Одно удовольствие от такого знакомства с городом. Спасибо!
- УУрванцева1 сентября 2024Были на экскурсии с Александром, проводили для гостей города. Очень понравилась программа и особенно экскурсовод, погружение в историю города -
- ТТатьяна27 августа 2024Очень познавательно. Экскурсия подходит для первого знакомства с городом.
- ППавел19 августа 2024Прекрасная возможность познакомиться не только с центром города, но и с его историей в целом в разрезе общего развития России.
- ВВиктория19 августа 2024Челябинск был для нас перевалочным пунктом и местом ночлега на пути из Екатеринбурга в Ульяновск, времени было немного, но мы
- ЕЕлена10 августа 2024Светлана Геннадьевна прекрасный рассказчик. Все очень доходчиво и увлекательно. Обязательно рекомендуем!!!!
- ДДмитрий19 октября 2022Поход по парку Зюраткуль и гора Иремельсупер
- ННиколай18 сентября 2022Пеший поход по парку Таганай и озеро ТургоякТурпоход организованный вами по Южному Уралу (Таганай -Тургояк) прошел с инструктором Егором прекрасно и удачно! Сразу не смог вам сообщить,
- ООльга29 июля 2022Поход по парку Зюраткуль и гора ИремельОрганизация безупречна
- ООльга29 июля 2022Пеший поход по парку Таганай и озеро ТургоякПрекрасный тур: сочетание интенсивного похода, восхождений и релакса на озере с потрясающей красоты природы Урала!
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Пешеходные»
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