Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Будем совершать несложные треккинги и неспешно прогуливаться по тропам природных парков, а жить — на уютной турбазе и в гостевом доме. Поднимемся на самую высокую местную гору Большой Иремель и полюбуемся Айскими притёсами. Также вас ждут знакомство с древними традициями, герои сказок П. П. Бажова и экскурсия по Златоусту — столице оружейного дела.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Переезд до села Тюлюк, прогулка
Встречаемся и отправляемся в село Тюлюк. По пути остановимся на смотровой площадке, откуда открывается
впечатляющий пейзаж горных вершин Таганая. По прибытии разместимся на турбазе и пойдём исследовать окрестности — поднимемся на обзорную точку с видом на бескрайние уральские просторы и реку Юрюзань.
Всего за день проедем на авто 265 км, пройдём пешком 4 км.
Треккинг по парку «Иремель», подъём на Большой Иремель
Позавтракав, на целый день отправимся в поход по природному парку «Иремель». Будем гулять по лесным тропинкам и поднимемся на вершину горы Большой Иремель, одну из самых высоких на Южном Урале. По дороге понаблюдаем за сменой пейзажей: от густых лесов до тундры и земель, покрытых курумником. Поднявшись, поддержим традицию всех, кто сюда добирается, и завяжем ленточки на удачу — Иремель в башкирской культуре считается священным местом.
Всего за день проедем на авто 14 км, пройдём пешком 15 км.
Треккинг по парку «Зигальга»
Сегодня будем гулять по ещё одному национальному парку — «Зигальга». Пройдём по экотропе сначала по берёзовому, затем по хвойному лесу, мимо курумов. Посмотрим на гольцы и скалы-останцы, если повезёт, сможем увидеть зайцев, лосей и косуль. Вечером вернёмся на турбазу.
Всего за день пройдём пешком 16 км.
Посёлок Межевой, Айские притёсы и урочище Пороги, прогулка по Сатке
Утром едем по направлению к небольшому городу Сатка. Посетим посёлок Межевой, где сохранились обжиговые печи, построенные в 60-е годы 20-го века, и посмотрим на близлежащие природные достопримечательности. Побываем на живописных Айских притёсах, где отвесная скальная стена примыкает к реке Ай. Заглянем в урочище Пороги и увидим одну из старейших в России ГЭС, запущенную в 1910 году и проработавшую до 2017-го.
Прогуляемся и по самому городку Сатка и посмотрим на местный средневековый замок. Во второй половине дня прибудем в национальный парк «Зюраткуль»: разместимся на турбазе и полюбуемся закатом над озером.
Всего за день проедем на авто 171 км, пройдём пешком 2 км.
Прогулка по национальному парку «Зюраткуль», свободное время
В этот день познакомимся с национальным парком «Зюраткуль». Будем гулять в окружении реликтовых деревьев, гор и быстрых рек. Если повезёт, встретим лося, которые живут здесь в большом количестве. Поднимемся на одноимённый хребет и полюбуемся озером.
Вечер можно провести на своё усмотрение: покататься на лодке или сапах по озеру Зюраткуль (оплачивается дополнительно) или прогуляться по окрестностям гостевого дома. После ужина желающие смогут посетить баню.
Всего за день пройдём 11 км.
Подъём на гору Большой Уван
Утром поедем в посёлок Сибирка, а оттуда — на кордон «У трёх вершин». Вы посмотрите на обитателей местного Дома лося, а затем направимся вверх по тропе, бегущей вдоль рек и ручейков, суровых курумников и зелёных рябиновых рощ. Покорим вершину Большого Увана и к вечеру вернёмся в гостевой дом в Зюраткуле, попаримся в бане с пихтовыми вениками.
Всего за день проедем на авто 70 км, пройдём пешком 16 км.
Экскурсия по Златоусту, возвращение в Челябинск
С утра прогуляемся по Златоусту — оружейной столице Урала. Заглянем в музей клинков, прогуляемся по центральным улицам и пройдём по сказочному парку Бажова, где можно будет подняться на смотровую башню. Затем, примерно к 17:00, вернёмся в Челябинск и доедем до аэропорта.
Всего за день проедем на авто 210 км, пройдём пешком 4 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: в аэропорту Челябинска (CEK) в 12:00 и в центре Челябинска у ТЦ «Урал» в 12:30Завершение: Челябинск, аэропорт, около 17:00. Рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.