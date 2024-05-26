Встречаемся и отправляемся в село Тюлюк. По пути остановимся на смотровой площадке, откуда открывается

впечатляющий пейзаж горных вершин Таганая. По прибытии разместимся на турбазе и пойдём исследовать окрестности — поднимемся на обзорную точку с видом на бескрайние уральские просторы и реку Юрюзань.

Всего за день проедем на авто 265 км, пройдём пешком 4 км.