1 день

Встреча. Переезд на Телецкое озеро

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайск с 8:00 до 11:00.

Гости, которые приезжают с других городов или заранее, то Ваш личный менеджер скоординирует где и когда Вас заберут в тур.

Переезжаем до Телецкого озера.

Путь предстоит от г. Горно-Алтайск до нашего местопребывания примерно 3 часа.

Но, чтобы его скрасить, остановимся в пейзажных местах, сделаем фото, полюбуемся местной красотой.

Удивит и встреча с местными жителями - северными алтайцами.

Вас встретят по-алтайски, проведут обряд благопожелания с огнем.

Конечно же, угостят вкусными национальными блюдами и уже через 20 мин мы будем в отеле.

Размещаемся и отдых.

Отель комфортный, находится на берегу р. Бия.

Очень красивое место!

По желанию можно заказать баньку и вечерком посидеть в беседке на берегу реки - обговорим детали тура, познакомимся и приятно проведем вечер.

Сварим глинтвейн на огне!