Красивейший Чуйский тракт, горные перевалы, цветение маральника, Телецкое озеро, водопады и многое другое.
Тур с комфортом – небольшая группа, удобный микроавтобус, в сопровождении профессионального гида, проживание в уютных туркомплексах.
Программа тура по дням
Встреча. Переезд на Телецкое озеро
Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайск с 8:00 до 11:00.
Гости, которые приезжают с других городов или заранее, то Ваш личный менеджер скоординирует где и когда Вас заберут в тур.
Переезжаем до Телецкого озера.
Путь предстоит от г. Горно-Алтайск до нашего местопребывания примерно 3 часа.
Но, чтобы его скрасить, остановимся в пейзажных местах, сделаем фото, полюбуемся местной красотой.
Удивит и встреча с местными жителями - северными алтайцами.
Вас встретят по-алтайски, проведут обряд благопожелания с огнем.
Конечно же, угостят вкусными национальными блюдами и уже через 20 мин мы будем в отеле.
Размещаемся и отдых.
Отель комфортный, находится на берегу р. Бия.
Очень красивое место!
По желанию можно заказать баньку и вечерком посидеть в беседке на берегу реки - обговорим детали тура, познакомимся и приятно проведем вечер.
Сварим глинтвейн на огне!
Прогулка по Телецкому озеру
После завтрака мы отправимся на прогулку по Телецкому озеру, во время которой посетим пять самых красивых мест на его берегах.
Алтайцы издревле называют его Алтын-Коль, что означает “Золотое озеро”.
Даже на фоне других красот Алтая это место уникально.
Телецкое озеро внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и его прекрасные водопады порадуют наших гостей.
Гид расскажет об этом удивительном месте и о тайнах и легендах, связанных с ним.
Экскурсия по озеру продлится около трех часов, и у нас будет возможность посетить три водопада, вход на которые оплачивается отдельно.
После обеда у нас будет свободное время.
Наши гости обычно любят прогуляться по окрестностям, посетить сувенирные лавки или прокатиться на лошадях.
По желанию, мы можем организовать для вас легкий сплав по реке Бия.
Переезд до берега Катуни. Национальный музей
После завтрака мы предлагаем прогуляться по тропе здоровья “Третья речка”.
Это прекрасная возможность насладиться красотой природы, сделать красивые фотографии и зарядиться энергией.
По пути к водопаду установлены скамейки, где можно отдохнуть и насладиться видом на горы и реку.
Затем мы отправимся в отель на берегу реки Катунь.
В городе Горно-Алтайске мы посетим Национальный музей, который удивит вас своими интересными экспонатами и историями о родном крае.
В отеле мы разместимся примерно к 17:00, и у вас будет время отдохнуть и насладиться баней с бассейном на территории отеля (если вы заранее забронируете эту услугу).
Великолепный Чуйский тракт
Отправляемся в Глубокий Горный Алтай после завтрака.
В этот день предстоит познакомиться с красивейшим Чуйским трактом, проедем через два горных перевала, побываем на слиянии рек, полюбуемся шикарными пейзажами настоящего Алтая.
Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты.
Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду.
Наши гости всегда восхищаются в таких программах.
Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика.
Мы Вас познакомим с необыкновенными местами.
Остановимся на берегу средней Катуни.
Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками.
Первоцветы повсюду и, конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами.
Конечно же, по пути посетим водопад Ширлак и кульминацией этого дня будет Гейзерное озеро.
Это уникальное небольшое озеро удивляет своей красотой.
С экскурсии возвращаемся в отель, отдых.
Дополнительно: вход на Гейзерное озеро - 200 руб.
Долина Духов и цветущие горы
Завтрак и отправляемся лицезреть цветущие горы.
Будем путешествовать по долине р. Катунь – это главная река Алтая.
Весной она особо бурная, т. к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р. Бия.
По легенде это ее возлюбленный.
Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать.
Экскурсия пройдет по Долине Духов и остановимся в красивейших местах.
Кульминация дня – самое узкое место Катуни!
В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!
Возвращаемся на туркомплекс, отдых.
Конечно же, в этот день познакомимся с популярным туристическим местом.
Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал.
Наверняка, наслышаны об острове Патмос?
По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся далее до удивительно пейзажного места – Зубы Дракона.
Получаются прекрасные фото!
Обед и ужин в кафе (не входит в стоимость).
Разбавим путь эмоциональной прогулкой на моторафтах по реке Катунь до Камышлинского водопада.
До туркомплекса еще примерно 20 минут.
Свободное время.
Дополнительно: прогулка на моторафтах 1 200 руб. /чел.
Отъезд
Самостоятельный выезд из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на двух туристических комплексах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Место в двухместном номере
|59 800
|Одноместное размещение
|84 400
|Дополнительное место
|46 500
Ниже представлены возможные варианты размещения, точные уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Лайнер» или аналогичный
В деревянном отеле «Лайнер», расположенном на берегу озера. В отеле есть номера категории «стандарт».
Предлагается в заезд с 5 мая.
Турбаза «Исток» или аналогичная
Турбаза находится в лесной зоне на берегу реки Бия.
Предлагается в заезд с 7 мая.
Отель «Золотые пески» или аналогичный
Это новый гостиничный комплекс, расположился в живописном месте, на самом берегу реки Катунь, в окружении сосен и гор. База включает в себя большую территорию, трехэтажный корпус из кедрового бруса и палаточный городок.
Стандартные номера оформлены в мансарде, а если вы хотите более комфортабельный номер с балконом и видом на реку, то дополнительная стоимость составит 8 000 рублей с человека (в номере одна двухспальная кровать).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Сопровождение-гид
- Экскурсионная программа
- Размещение на туркомплексах
- Питание: завтраки со второго дня, этноужин в первый день
Что не входит в цену
- Авиа - билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание на маршруте (обеды, ужины, заезжаем в кафе)
- Дополнительные услуги (конные прогулки, доп. экскурсии)
- Входы на экскурсионные объекты
- Моторафты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спортивные одежда и обувь, солнцезащитные препараты.
- возьмите купальные принадлежности, если решите сходить в бассейн.
- путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому нужно зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, водичку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.