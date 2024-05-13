Майские выходные на Алтае

Приглашаем в незабываемое путешествие на майские праздники по цветущему Алтаю.

Красивейший Чуйский тракт, горные перевалы, цветение маральника, Телецкое озеро, водопады и многое другое.

Тур с комфортом – небольшая группа, удобный микроавтобус, в сопровождении профессионального гида, проживание в уютных туркомплексах.
5
3 отзыва
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Ближайшие даты:
5
мая7
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд на Телецкое озеро

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайск с 8:00 до 11:00.

Гости, которые приезжают с других городов или заранее, то Ваш личный менеджер скоординирует где и когда Вас заберут в тур.

Переезжаем до Телецкого озера.

Путь предстоит от г. Горно-Алтайск до нашего местопребывания примерно 3 часа.

Но, чтобы его скрасить, остановимся в пейзажных местах, сделаем фото, полюбуемся местной красотой.

Удивит и встреча с местными жителями - северными алтайцами.

Вас встретят по-алтайски, проведут обряд благопожелания с огнем.

Конечно же, угостят вкусными национальными блюдами и уже через 20 мин мы будем в отеле.

Размещаемся и отдых.

Отель комфортный, находится на берегу р. Бия.

Очень красивое место!

По желанию можно заказать баньку и вечерком посидеть в беседке на берегу реки - обговорим детали тура, познакомимся и приятно проведем вечер.

Сварим глинтвейн на огне!

Встреча. Переезд на Телецкое озероВстреча. Переезд на Телецкое озероВстреча. Переезд на Телецкое озеро
2 день

Прогулка по Телецкому озеру

После завтрака мы отправимся на прогулку по Телецкому озеру, во время которой посетим пять самых красивых мест на его берегах.

Алтайцы издревле называют его Алтын-Коль, что означает “Золотое озеро”.

Даже на фоне других красот Алтая это место уникально.

Телецкое озеро внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и его прекрасные водопады порадуют наших гостей.

Гид расскажет об этом удивительном месте и о тайнах и легендах, связанных с ним.

Экскурсия по озеру продлится около трех часов, и у нас будет возможность посетить три водопада, вход на которые оплачивается отдельно.

После обеда у нас будет свободное время.

Наши гости обычно любят прогуляться по окрестностям, посетить сувенирные лавки или прокатиться на лошадях.

По желанию, мы можем организовать для вас легкий сплав по реке Бия.

Прогулка по Телецкому озеруПрогулка по Телецкому озеру
3 день

Переезд до берега Катуни. Национальный музей

После завтрака мы предлагаем прогуляться по тропе здоровья “Третья речка”.

Это прекрасная возможность насладиться красотой природы, сделать красивые фотографии и зарядиться энергией.

По пути к водопаду установлены скамейки, где можно отдохнуть и насладиться видом на горы и реку.

Затем мы отправимся в отель на берегу реки Катунь.

В городе Горно-Алтайске мы посетим Национальный музей, который удивит вас своими интересными экспонатами и историями о родном крае.

В отеле мы разместимся примерно к 17:00, и у вас будет время отдохнуть и насладиться баней с бассейном на территории отеля (если вы заранее забронируете эту услугу).

Переезд до берега Катуни. Национальный музейПереезд до берега Катуни. Национальный музей
4 день

Великолепный Чуйский тракт

Отправляемся в Глубокий Горный Алтай после завтрака.

В этот день предстоит познакомиться с красивейшим Чуйским трактом, проедем через два горных перевала, побываем на слиянии рек, полюбуемся шикарными пейзажами настоящего Алтая.

Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты.

Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду.

Наши гости всегда восхищаются в таких программах.

Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика.

Мы Вас познакомим с необыкновенными местами.

Остановимся на берегу средней Катуни.

Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками.

Первоцветы повсюду и, конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами.

Конечно же, по пути посетим водопад Ширлак и кульминацией этого дня будет Гейзерное озеро.

Это уникальное небольшое озеро удивляет своей красотой.

С экскурсии возвращаемся в отель, отдых.

Дополнительно: вход на Гейзерное озеро - 200 руб.

Великолепный Чуйский трактВеликолепный Чуйский трактВеликолепный Чуйский трактВеликолепный Чуйский тракт
5 день

Долина Духов и цветущие горы

Завтрак и отправляемся лицезреть цветущие горы.

Будем путешествовать по долине р. Катунь – это главная река Алтая.

Весной она особо бурная, т. к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р. Бия.

По легенде это ее возлюбленный.

Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать.

Экскурсия пройдет по Долине Духов и остановимся в красивейших местах.

Кульминация дня – самое узкое место Катуни!

В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!

Возвращаемся на туркомплекс, отдых.

Конечно же, в этот день познакомимся с популярным туристическим местом.

Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал.

Наверняка, наслышаны об острове Патмос?

По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся далее до удивительно пейзажного места – Зубы Дракона.

Получаются прекрасные фото!

Обед и ужин в кафе (не входит в стоимость).

Разбавим путь эмоциональной прогулкой на моторафтах по реке Катунь до Камышлинского водопада.

До туркомплекса еще примерно 20 минут.

Свободное время.

Дополнительно: прогулка на моторафтах 1 200 руб. /чел.

Долина Духов и цветущие горыДолина Духов и цветущие горы
6 день

Отъезд

Самостоятельный выезд из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на двух туристических комплексах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Место в двухместном номере59 800
Одноместное размещение84 400
Дополнительное место 46 500

Ниже представлены возможные варианты размещения, точные уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Лайнер» или аналогичный

2 ночи

В деревянном отеле «Лайнер», расположенном на берегу озера. В отеле есть номера категории «стандарт».

Предлагается в заезд с 5 мая.

Отель «Лайнер» или аналогичныйОтель «Лайнер» или аналогичныйОтель «Лайнер» или аналогичныйОтель «Лайнер» или аналогичныйОтель «Лайнер» или аналогичный

Турбаза «Исток» или аналогичная

2 ночи

Турбаза находится в лесной зоне на берегу реки Бия.

Предлагается в заезд с 7 мая.

Турбаза «Исток» или аналогичная

Отель «Золотые пески» или аналогичный

3 ночи

Это новый гостиничный комплекс, расположился в живописном месте, на самом берегу реки Катунь, в окружении сосен и гор. База включает в себя большую территорию, трехэтажный корпус из кедрового бруса и палаточный городок.

Стандартные номера оформлены в мансарде, а если вы хотите более комфортабельный номер с балконом и видом на реку, то дополнительная стоимость составит 8 000 рублей с человека (в номере одна двухспальная кровать).

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение-гид
  • Экскурсионная программа
  • Размещение на туркомплексах
  • Питание: завтраки со второго дня, этноужин в первый день
Что не входит в цену
  • Авиа - билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание на маршруте (обеды, ужины, заезжаем в кафе)
  • Дополнительные услуги (конные прогулки, доп. экскурсии)
  • Входы на экскурсионные объекты
  • Моторафты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спортивные одежда и обувь, солнцезащитные препараты.
  • возьмите купальные принадлежности, если решите сходить в бассейн.
  • путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому нужно зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, водичку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Т
13 мая 2024
Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!
Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!
П
5 мая 2024
В полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своей красотой, в тур включены именно те места, что хотелось увидеть в первую очередь и конечно же незабываемое цветение гор! Огромное спасибо!
В полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своейВ полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своейВ полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своейВ полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своейВ полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своей
О
30 мая 2023
Все было круто, несмотря на то, что майский Алтай встретил нас снегом 😳 Ольга Борисовна очень хороший гид, добрая, веселая, с прекрасным голосом - слушать ее было одно удовольствие! Программа
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была составлена замечательно, мы посмотрели множество интересных мест, насладились необычайной природы алтайской земли, получили массу незабываемых впечатлений! Размещение на шикарной турбазе в живописном месте на берегу Катуни, просторный теплый и чистый номер, вкусная еда в ресторане и возможность заказать баню! В общем, это была прекрасная неделя. Алтай навсегда поселился в моем сердце ❤️

Все было круто, несмотря на то, что майский Алтай встретил нас снегом 😳 Ольга Борисовна оченьВсе было круто, несмотря на то, что майский Алтай встретил нас снегом 😳 Ольга Борисовна оченьВсе было круто, несмотря на то, что майский Алтай встретил нас снегом 😳 Ольга Борисовна оченьВсе было круто, несмотря на то, что майский Алтай встретил нас снегом 😳 Ольга Борисовна оченьВсе было круто, несмотря на то, что майский Алтай встретил нас снегом 😳 Ольга Борисовна оченьВсе было круто, несмотря на то, что майский Алтай встретил нас снегом 😳 Ольга Борисовна оченьВсе было круто, несмотря на то, что майский Алтай встретил нас снегом 😳 Ольга Борисовна очень

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