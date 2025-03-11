Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
59 900 ₽ за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
12 апр в 10:00
19 апр в 10:00
85 900 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
1 мая в 10:00
4 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
29 дек в 10:00
89 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей11 марта 2025Тур организован на высоком уровне. В программу включены живописные локации, гид - профессионал в своем деле, проживание на комфортабельных базах со всеми удобствами в красивейших местах
- ААлла12 января 2025Все организовано было хорошо.
- ММария30 декабря 2024Приветствую всех влюблённых в путешествия! В этом году я посетила программу «Большой Алтай» (26–25.06.2024) вместе с «Большой Страной». У меня
- ММарина23 октября 2024Отличные впечатления. Красивые места. Посмотрели с комфортом почти все основные достопримечательности.
- ЛЛиана12 октября 2024Хочу выразить огромную благодарность принимающей стороне за организацию тура с 29 сентября - 8 октября, но еще большую благодарность хочу
- ММаргарита20 мая 2024Обалденная поездка!! Лучшая!!
- GGennady10 мая 2024Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
- ММарина8 мая 2024Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
- ААнастасия5 мая 2024Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
- ААнастасия1 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «На автобусе»
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