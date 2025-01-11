Зимний Алтай. Январские каникулы

Сказка, превратившаяся в реальность, позволяющая провести время на свежем, морозном воздухе, окунуться в ощущения детства любуясь заснеженными горами и деревьями.

Проживая в теплых, уютных номерах, Вы совершите увлекательные экскурсии на комфортном
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теплом микроавтобусе.

Во время тура Вы посетите такие интересные места как остров Патмос, окруженный ярко-бирюзовой водой Катуни на фоне ослепительно белого снега, Голубые озера, цвет которых на фоне кристально белого снега заворожит любого, а также другие интереснейшие места Горного Алтая.

5
3 отзыва
Зимний Алтай. Январские каникулы
Зимний Алтай. Январские каникулы
Зимний Алтай. Январские каникулы
Ближайшие даты:
1
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Музей имени А.Н. Анохина

Заезд.

Завтрак в кафе для тех, кто прибыл в "Таежник" до 10:45, для тех, кто прибыл позднее – обед в 13:00.

Обед в кафе эко-отеля "Таежник".

После обеда экскурсия в музей А. Н. Анохина в Горно-Алтайске, где представлена экспозиция места захоронение принцессы Укок, так же гости узнают историю Алтая.

В этот день возможна экскурсия на гору Тугая, которая находится в городе, к беседке зайсанов.

Эта экскурсия состоится при условии что согласны будут более половины участников группы и при наличии свободного времени в светлое время суток.

Переезд в отель на заселение.

Свободный вечер.

Музей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. Анохина
2 день

Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»

Завтрак в ресторане "Таежник".

После завтрака выезд на экскурсию.

Переезд до с. Барангол.

Пешая экскурсия на Камышлинский водопад, который даже под толстым слоем льда умудряется переливаться по скалам и искриться на ярком зимнем солнышке.

Сначала гостям предстоит пройти по пешеходному подвесному мосту над замерзшей Катунью, а затем гостей Алтая ждет пешая прогулка по лесной тропе к водопаду.

Вдоволь насладившись красотами зимнего леса и водопада группа возвращается к автобусу.

Обед в кафе.

После обеда путешественникам предстоит посещение территории всесезонного курорта "Манжерок", где на гондольном подъемнике вы подниметесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь и прилегающие горные хребты.

По окончании экскурсии туристы могут остаться на горнолыжном комплексе и попробовать свои силы в горных лыжах, сноуборде, покататься на плюшках или на снегоходах или принять участия в других видах активного отдыха, которые будут доступны на курорте.

Те, кто не захочет стать участником активностей могут вернуться к месту размещения и провести свободное время по своему усмотрению.

Услуги ВК "Манжерок", кроме одного экскурсионного подъёма, не включены в стоимость тура.

На территории ВК "Манжерок" доступна аренда любого снаряжения для занятий зимними видами спорта, представленных на территории курорта.

Возвращение в отель.

Протяженность: на авто 40 км, пешком 5 км.

Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»
3 день

Экскурсия по Чемал - горячее сердце Алтая

Завтрак.

Выезд на экскурсию.

Вас ожидает пешая прогулка на легендарные Голубые озера – глаза Катуни, которые открываются гостям Алтая со второй половины сентября по начало весны, где устраиваем небольшой пикник.

Озера находится на левом берегу реки Катунь в 4 км села Аскат.

Зимой в этом месте Катунь не замерзает, так как Голубые озера локализованы и подпитываются родниками.

Чистейшая вода позволяет рассмотреть дно озер и катунских обитателей.

Обед в виде пикника на берегу озера.

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.

Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, Зубы дракона, «козья тропка», ворота Сартакпая, храм на о. Патмос.

Возвращение в отель..

Протяженность: на авто 287 км.

Экскурсия по Чемал - горячее сердце АлтаяЭкскурсия по Чемал - горячее сердце АлтаяЭкскурсия по Чемал - горячее сердце АлтаяЭкскурсия по Чемал - горячее сердце Алтая
4 день

Лебединое озеро и Белокуриха

Завтрак в отеле.

Сегодня ваш путь приведет в соседний регион – Алтайский край, район предгорья славится своими достопримечательностями.

Первая остановка: Озеро Светлое – это охраняемый памятник природы Алтайского края.

Каждый год, поздней осенью на озеро прилетает белоснежная стая лебедей и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.

Для всех желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 м, откуда открывается живописная панорама озера.

Можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей с закрепленных на водной поверхности плотов-кормушек, позволяющий ближе рассмотреть этих прекрасных птиц.

Переезд в город-курорт "Белокуриха".

В Белокурихе классическая сибирская зима, но климат мягче и морозы переносятся комфортнее.

Остановка на обед в кафе.

После обеда желающие могут подняться на канатной дороге к горе Церковка или пройтись по эко-тропе.

Встреча в 16:30 у автобуса, переезд в отель

Лебединое озеро и БелокурихаЛебединое озеро и БелокурихаЛебединое озеро и Белокуриха
5 день

Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни

Ранний завтрак.

08:30 Выезд на экскурсию.

Экскурсия по Чуйскому тракту-это крупнейшая федеральная трасса, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.

Группу ожидают остановки на знаменитых горных перевалах Семинский и Чике-Таман, остановка в Каракольской долине и прогулка к памятнику Суслика, панорама с видом на Катунские терассы, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.

Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.

На протяжении всего пути группе то и дело будут открываться белоснежные горные цепи.

Обед предусмотрен в придорожном кафе.

Возвращение в отель.

Протяженность: на авто 510 км.

Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни
6 день

Отъезд

Завтраки в отеле с 7:00 до 10:30.

До аэропорта Горно-Алтайска ехать 15 минут.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Игман в г. Горно-Алтайске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

1-местное2-местное
80 00061 000

Варианты проживания

Гостиница «Игман» 3

5 ночей

Современный комфортабельный отель "Игман" расположен недалеко от автовокзала в Горно-Алтайске.

Предлагает гостиница своим гостям уютные номера различной ценовой категории. В каждом есть телевизор, большинство оснащено собственной ванной комнатой.

Оснащение номера и мебель: площадь 15 кв. м., телефон, шкаф/гардероб, ванная комната, собственный санузел, тапочки, туалетно-косметические принадлежности, душ, фен, кухня, холодильник, чайник, электроника и развлечения, телевизор, WiFi.

Гостиница «Игман» 3Гостиница «Игман» 3Гостиница «Игман» 3Гостиница «Игман» 3Гостиница «Игман» 3Гостиница «Игман» 3Гостиница «Игман» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отапливаемых номерах с удобствами
  • Питание, указанное в программе: завтраки, обеды
  • Работа гида
  • Перевозки на комфортном микроавтобусе согласно программы тура
  • Входные билеты и рекреационные сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
  • Доставка из аэропорта ГА в групповом формате предоставляется бесплатно, любой другой вид доставки - за дополнительную плату, размер оплаты проезда устанавливается перевозчиком
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Доставка из любого места, или любым иным способом, кроме группового трансфера из/в аэропорт ГА
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу тура, включая услуги всесезонного курорта Манжерок, не по программе тура
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт и полис ОМС);
  • нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное);
  • носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар);
  • свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый);
  • штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки;
  • куртка утепленная или пуховик, можно горнолыжную куртку (на синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. Помните температура может опускаться до - 35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая);
  • обувь теплая и свободная (не летние кроссовки в сеточку);
  • шапка, шарф и перчатки (тёплые и не продуваемые, + капюшон);
  • одежда для дома и сна. (футболки\тельняшки, трико\леггинсы);
  • солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть);
  • гигиенические личные средства;
  • аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств);
  • видео- или фото- камера (с чехлом на прочном ремне и доп. веревке).
Входит ли доставка в стоимость тура?

Бесплатно предоставляется групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска.

Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.

Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.

Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Доставка в любой отель после окончания тура – за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.

Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика.

Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах.

Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.

Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика.

Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.

Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.).

Какие требования к подготовке и возрасту участников тура?

Для участия в туре не нужна серьезная подготовка и специальное снаряжение.

Возможно участие в туре с детьми от 6 лет.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

В каких кафе можно поужинать?

Так как ужин в стоимость не входит, можем порекомендовать следующие кафе и рестораны недалеко от отеля:

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
11 янв 2025
Новый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тура и отдельно нашего гида Ксению и водителя Николая. Профессионально, красиво и интересно! Обязательно вернемся вновь! ✨🎉 🔥
Новый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тураНовый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тураНовый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тураНовый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тураНовый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тураНовый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тураНовый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тураНовый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тураНовый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тураНовый год начали с невероятными эмоциями в классной компании! Хотим поблагодарить принимающую сторону за организацию тура
М
10 дек 2024
Было очень красиво, мне очень понравилось. Всем советую!
С
11 янв 2025
Все состыковано, нигде не ждали.

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