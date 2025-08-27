Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Череповец — древний северный город, который активно развивается. Его украшают старинные усадьбы и храмы, но всё же это современный металлургический центр. Вы увидите ключевые локации города, побываете в его прошлом и настоящем.



И узнаете, как широкие площади и прямые улицы сочетаются в нём с ухоженными скверами и деревянным зодчеством.