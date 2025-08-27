Череповец — древний северный город, который активно развивается. Его украшают старинные усадьбы и храмы, но всё же это современный металлургический центр. Вы увидите ключевые локации города, побываете в его прошлом и настоящем.
И узнаете, как широкие площади и прямые улицы сочетаются в нём с ухоженными скверами и деревянным зодчеством.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Соборная горка. Вы прогуляетесь по парку и архитектурно-культурному комплексу, увидите памятники инокам Феодосию и Афанасию, городскому голове Ивану Милютину, а также множество деревянных скульптур.
- Воскресенский собор — самое старое каменное строение в Череповце. Внутри богато украшен фресками и росписями.
- Октябрьский мост через Шексну — первый вантовый мост России и визитная карточка города.
- Площадь Металлургов и памятник «Преемственность поколений».
- Глобус города. Этот необычный памятник представляет собой шарообразный план Череповца.
- Первый панельный дом в СССР. Экспериментальное здание собрали меньше чем за месяц.
- Старинные городские усадьбы и дореволюционная застройка исторического центра.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Дополнительно мы можем посетить музей Верещагиных: билет — 150 ₽ за чел., экскурсия по музею до 5 человек — 350 ₽.
- Можем организовать экскурсию для большего количества участников, обсудите это в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Череповце
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
27 авг 2025
Все отлично
Дарья
5 апр 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое нашему гиду. Экскурсия была преимущественно для школьников, но она смогла заинтересовать и маленького ребёнка) Наталья прекрасно знает город и историю его возникновения. Однозначно рекомендую!
