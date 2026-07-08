М Марина

Были с мужем на экскурсии 18.06.26! Потрясающая экскурсия! Понравилось всё: Валерия- прекрасный рассказчик, гид- профессионал с большой буквы! Узнали много нового и интересного о городе, получили ответы на все, интересующие нас, вопросы. Кроме этого, Валерия- очень приятный человек! Очень рекомендуем!!!