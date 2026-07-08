Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Череповец
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8900 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Непровинциальный Череповец
Начало: Россия, Вологодская область, Череповец, Социалисти...
3150 ₽
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Экскурсия очень понравилась всей нашей семье - и увлекательно и познавательно. Экскурсовод Валерия эрудированная и обаятельная девушка с хорошей грамотной
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М
Были с мужем на экскурсии 18.06.26! Потрясающая экскурсия! Понравилось всё: Валерия- прекрасный рассказчик, гид- профессионал с большой буквы! Узнали много нового и интересного о городе, получили ответы на все, интересующие нас, вопросы. Кроме этого, Валерия- очень приятный человек! Очень рекомендуем!!!
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К
Большое спасибо Валерии за чудесную экскурсию и ответы на наши многочисленные вопросы
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Классическая экскурсия по основным достопримечательностям города.
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Ю
Спасибо огромное Валерии за экскурсию-знакомство с Череповцом. Очень лёгкое и увлекательное изложение, много интересных фактов о городе, время от времени рассказ-интерактив 😉 Час экскурсии пролетел незаметно, было крайне познавательно.
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Е
Экскурсовод Валерия познакомила нас с городом. Мы увидели и узнали чем и как живет город, основные его достопримечательности и знаковые
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От всей души благодарим Валерию за углубленное знакомство с г. Череповец. Нам всем было о чень интересно и время, запланированнное
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Л
Валерия, благодарю за замечательную экскурсию, любовь к родным местам и душевное отношение к людям.
Экскурсию рекомендую!
Получила огромное удовольствие от прогулки по центральной части города. Узнали много интересных фактов, историй и легенд.
Экскурсию рекомендую!
Получила огромное удовольствие от прогулки по центральной части города. Узнали много интересных фактов, историй и легенд.
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Л
Приехали на экскурсию в Музей металлургической промышленности и на комбинат. Заодно решили посмотреть и город. Были приятно удивлены. Двухчасовая пешеходная экскурсия не утомила. Маршрут построен грамотно. Материал интересный, охватывает историю города и судьбы местных жителей. Спасибо большое!
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Экскурсия очень понравилась. Спасибо Валерии за познавательный экскурс по городу. Интересно и со знанием дела рассказали об этом городе. Заметили, что экскурсовод любит и гордится своим городом!
+1
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Всего 62 отзыва в Череповце
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Ответы на вопросы от путешественников по Череповцу
Самые популярные экскурсии в Череповце
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Череповцу в августе 2026
Сейчас в Череповце можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 8900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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