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Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов

Индивидуальная обзорная экскурсия по древнему Череповцу
5
9 отзывов
Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов

Описание экскурсии

Экскурсия по Череповцу, древнему городу и промышленному центру России. Начнем с исторического центра города, Соборной горки. Именно с этим местом связана история основания Воскресенского монастыря. Это самое старое каменное строение Череповца, основанное преподобными Афанасием и Феодосием, ученикам Сергия Радонежского. Осмотрим парк и архитектурно-культурный комплекс, который, помимо Воскресенского собора, включает в себя памятник городскому голове Ивану Милютину. Чуть подальше, у самого подножия Горки, установлен памятник монахам-основателям города. Пройдем дальше и увидим первый панельный дом в СССР. Первый в России автомобильный вантовый мост — Октябрьский. И обязательно — центральную площадь Металлургов и памятник металлургам. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборная горка
  • Воскресенский монастырь
  • Воскресенский собор
  • Памятник Ивану Милютину
  • Монахам-основателям города
  • Мост Октябрьский
  • Центральная площадь Металлургов и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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3
2
1
Н
Надо признаться, что на экскурсию мы шли с некоторым недоверием - что можно показать в промышленном городе? только комбинат? Но, с помощью экскурсовода Валентины Николаевны, получили, насколько это возможно за
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2 часа, представление о жизни Череповца. Её рассказ был полон любви и личного отношения к городской истории.
Из окон автомобиля смогли осмотреть все районы города и мосты. На площади Милютина, в Криулях и на Вознесенском проспекте окунулись в дореволюционную часть экскурсии. На площади Металлургов в историю развития промышленности в городе.
Так же, огромное спасибо за экскурсоводу за помощь в организации посещения нами музея Верещагиных. Хоть это и не входило в её программу.

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А
Экскурсию проводила Евгения Львовна.
Евгения Львовна - энтузиаст своего дела, знающий и стремящийся поделиться своими знаниями профессионал. Увлекла нашу мини группу, путешествующую на двух машинах, историей Череповца и жизнью города в
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наши дни. Экскурсия однозначно превзошла все ожидания. Помимо экскурсионной программы, Евгения Львовна ответила на все наши вопросы и дала замечательные рекомендации для самостоятельного изучения города, а также по удобно расположенным уютным кафе и ресторанам. Рекомендуем Евгению Львовну всем, планирующим поездку в Череповец.

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В
Спасибо большое за чудесную автопрогулку! Все понравилось! И гид, и маршрут, и то, как преподносилась информация.
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О
Валентина Вячеславовна прекрасна!
Экскурсия прошла отлично)
Всем рекомендую)
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С
Все было интересно, красиво, информативно!!!
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М
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