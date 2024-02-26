Описание экскурсииЭкскурсия по Череповцу, древнему городу и промышленному центру России. Начнем с исторического центра города, Соборной горки. Именно с этим местом связана история основания Воскресенского монастыря. Это самое старое каменное строение Череповца, основанное преподобными Афанасием и Феодосием, ученикам Сергия Радонежского. Осмотрим парк и архитектурно-культурный комплекс, который, помимо Воскресенского собора, включает в себя памятник городскому голове Ивану Милютину. Чуть подальше, у самого подножия Горки, установлен памятник монахам-основателям города. Пройдем дальше и увидим первый панельный дом в СССР. Первый в России автомобильный вантовый мост — Октябрьский. И обязательно — центральную площадь Металлургов и памятник металлургам. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная горка
- Воскресенский монастырь
- Воскресенский собор
- Памятник Ивану Милютину
- Монахам-основателям города
- Мост Октябрьский
- Центральная площадь Металлургов и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надо признаться, что на экскурсию мы шли с некоторым недоверием - что можно показать в промышленном городе? только комбинат? Но, с помощью экскурсовода Валентины Николаевны, получили, насколько это возможно за
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А
Экскурсию проводила Евгения Львовна.
Евгения Львовна - энтузиаст своего дела, знающий и стремящийся поделиться своими знаниями профессионал. Увлекла нашу мини группу, путешествующую на двух машинах, историей Череповца и жизнью города в
Евгения Львовна - энтузиаст своего дела, знающий и стремящийся поделиться своими знаниями профессионал. Увлекла нашу мини группу, путешествующую на двух машинах, историей Череповца и жизнью города в
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В
Спасибо большое за чудесную автопрогулку! Все понравилось! И гид, и маршрут, и то, как преподносилась информация.
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О
Валентина Вячеславовна прекрасна!
Экскурсия прошла отлично)
Всем рекомендую)
Экскурсия прошла отлично)
Всем рекомендую)
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С
Все было интересно, красиво, информативно!!!
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М
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