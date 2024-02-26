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Gidy Gorode Ваш гид в Череповце Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 9 отзывов 2 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия по Череповцу, древнему городу и промышленному центру России. Начнем с исторического центра города, Соборной горки. Именно с этим местом связана история основания Воскресенского монастыря. Это самое старое каменное строение Череповца, основанное преподобными Афанасием и Феодосием, ученикам Сергия Радонежского. Осмотрим парк и архитектурно-культурный комплекс, который, помимо Воскресенского собора, включает в себя памятник городскому голове Ивану Милютину. Чуть подальше, у самого подножия Горки, установлен памятник монахам-основателям города. Пройдем дальше и увидим первый панельный дом в СССР. Первый в России автомобильный вантовый мост — Октябрьский. И обязательно — центральную площадь Металлургов и памятник металлургам. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Соборная горка

Воскресенский монастырь

Воскресенский собор

Памятник Ивану Милютину

Монахам-основателям города

Мост Октябрьский

Центральная площадь Металлургов и другие Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.