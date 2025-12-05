Мои заказы

Горное сердце Кавказа. Этнотур

Горное сердце Кавказа
Шесть насыщенных экскурсиями дней в самом красивом уголке Северного Кавказа.

Вы увидите 4 горных ущелья с изумительной природой, природные, культурные и научные достопримечательности, яркие локации для фото и наслаждения горные курорты
Домбай и Архыз, старые аулы, Главный Кавказский Хребет, горные озера, быстрые реки с крутыми берегами, звездная обсерватория, храмы с тысячелетней историей музеи.

Мы вложили сердце в создание этого тура, выбирая только значимые места и важные события чтобы каждый день путешествия оставлял яркие воспоминания в вашей памяти на долгие годы.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с краем

По прилету в аэропорт Минеральные Воды, вас ожидает комфортабельный автомобиль, который доставит вас в гостеприимный Черкесск.

После размещения в отеле предлагаем поужинать и расслабиться после дороги, а также, если желаете, посетить термальный комплекс для полного расслабления (не входит в стоимость).

Знакомство с краемЗнакомство с краемЗнакомство с краем
2 день

Исследование Черкесска

Начнем день с вкусного завтрака, после чего отправимся на обзорную экскурсию по городу с посещением этнографического музея, чтобы узнать о культуре и истории региона.

Обедаем (не входит в стоимость), а далее нас ждёт увлекательная экскурсия к башне Адиюх.

Завершение дня – возвращение в отель и отдых.

Исследование ЧеркесскаИсследование ЧеркесскаИсследование Черкесска
3 день

Открытие Архыза

После завтрака отправляемся исследовать Архыз – посетим обсерваторию САО РАН, заглянем в прошлое, исследуя Аланское городище.

После обеда (не входит в стоимость) нас ждет переезд в Карачаевск и размещение в туристическом комплексе Aydin_EL.

Время для отдыха.

Открытие АрхызаОткрытие АрхызаОткрытие АрхызаОткрытие Архыза
4 день

Приключения в Домбае

С новыми силами после завтрака отправляемся в Домбай.

Подъем по канатной дороге подарит вам потрясающие виды, а обед у подножия гор добавит эмоций (не входит в стоимость).

Путешествие продолжится поездкой к озеру Туманлы-Кель, после чего мы возвращаемся в отель для отдыха.

Приключения в ДомбаеПриключения в ДомбаеПриключения в ДомбаеПриключения в Домбае
5 день

Кубанское ущелье и Учкулан

Этот день мы начнем с завтрака, после чего отправимся к Кубанскому ущелью – одному из самых живописных мест региона.

Обед в Учкулане пройдет в национальном стиле, позволяя вам окунуться в атмосферу местной культуры.

Возвращение в отель и отдых.

Кубанское ущелье и УчкуланКубанское ущелье и УчкуланКубанское ущелье и УчкуланКубанское ущелье и Учкулан
6 день

Историческое наследие

После завтрака, нас ожидает поездка к Шоанинскому храму и визит в Красногорский музей, где вы узнаете больше об истории края.

Обед в Черкесске (не входит в стоимость), после чего мы организуем трансфер в аэропорт Минеральные Воды.

Историческое наследие
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Варианты проживания

Парк отель города Черкесска

2 ночи

Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Гостиница «Park-Hotel» расположен в небольшом городе Черкесск на улице Космонавтов. На всей территории работает беспроводной интернет.

Парк отель города ЧеркесскаПарк отель города ЧеркесскаПарк отель города ЧеркесскаПарк отель города ЧеркесскаПарк отель города Черкесска
Туристический комплекс Айдин Эль

3 ночи

Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Свежий ремонт, качественная мебель и техника сделают отдых комфортным.

Туристический комплекс Айдин ЭльТуристический комплекс Айдин ЭльТуристический комплекс Айдин ЭльТуристический комплекс Айдин ЭльТуристический комплекс Айдин Эль
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки, приветственный ужин, обед в Кубанском ущелье
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Экологические сборы
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда!
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов! Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
