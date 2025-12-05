Вы увидите 4 горных ущелья с изумительной природой, природные, культурные и научные достопримечательности, яркие локации для фото и наслаждения горные курорты
Программа тура по дням
Знакомство с краем
По прилету в аэропорт Минеральные Воды, вас ожидает комфортабельный автомобиль, который доставит вас в гостеприимный Черкесск.
После размещения в отеле предлагаем поужинать и расслабиться после дороги, а также, если желаете, посетить термальный комплекс для полного расслабления (не входит в стоимость).
Исследование Черкесска
Начнем день с вкусного завтрака, после чего отправимся на обзорную экскурсию по городу с посещением этнографического музея, чтобы узнать о культуре и истории региона.
Обедаем (не входит в стоимость), а далее нас ждёт увлекательная экскурсия к башне Адиюх.
Завершение дня – возвращение в отель и отдых.
Открытие Архыза
После завтрака отправляемся исследовать Архыз – посетим обсерваторию САО РАН, заглянем в прошлое, исследуя Аланское городище.
После обеда (не входит в стоимость) нас ждет переезд в Карачаевск и размещение в туристическом комплексе Aydin_EL.
Время для отдыха.
Приключения в Домбае
С новыми силами после завтрака отправляемся в Домбай.
Подъем по канатной дороге подарит вам потрясающие виды, а обед у подножия гор добавит эмоций (не входит в стоимость).
Путешествие продолжится поездкой к озеру Туманлы-Кель, после чего мы возвращаемся в отель для отдыха.
Кубанское ущелье и Учкулан
Этот день мы начнем с завтрака, после чего отправимся к Кубанскому ущелью – одному из самых живописных мест региона.
Обед в Учкулане пройдет в национальном стиле, позволяя вам окунуться в атмосферу местной культуры.
Возвращение в отель и отдых.
Историческое наследие
После завтрака, нас ожидает поездка к Шоанинскому храму и визит в Красногорский музей, где вы узнаете больше об истории края.
Обед в Черкесске (не входит в стоимость), после чего мы организуем трансфер в аэропорт Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Варианты проживания
Парк отель города Черкесска
Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Гостиница «Park-Hotel» расположен в небольшом городе Черкесск на улице Космонавтов. На всей территории работает беспроводной интернет.
Туристический комплекс Айдин Эль
Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Свежий ремонт, качественная мебель и техника сделают отдых комфортным.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Питание: завтраки, приветственный ужин, обед в Кубанском ущелье
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Подъемы по канатным дорогам
- Экологические сборы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- удобную одежду по сезону;
- удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов! Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).