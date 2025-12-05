1 день

Знакомство с краем

По прилету в аэропорт Минеральные Воды, вас ожидает комфортабельный автомобиль, который доставит вас в гостеприимный Черкесск.

После размещения в отеле предлагаем поужинать и расслабиться после дороги, а также, если желаете, посетить термальный комплекс для полного расслабления (не входит в стоимость).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160