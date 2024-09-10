Авторские туры в Черкесске

Найдено 3 тура в Черкесске, цены от 31 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сказочная Карачаево-Черкесия. Национальный маршрут
5 дней
Сказочная Карачаево-Черкесия. Национальный маршрут
Начало: Г. Минеральные Воды
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
от 33 400 за человека
По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии
4 дня
По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии
Начало: Г. Минеральные Воды
22 авг в 10:00
26 сен в 10:00
от 31 500 за человека
По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии. Зимний тур
4 дня
По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии. Зимний тур
Начало: Г. Минеральные Воды
21 ноя в 10:00
19 дек в 10:00
от 31 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Черкесску

Самые популярные туры в Черкесске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сказочная Карачаево-Черкесия. Национальный маршрут
  2. По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии
  3. По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии. Зимний тур
Сколько стоит тур в Черкесске в августе 2024
Сейчас в Черкесске можно забронировать 3 тура от 31 500 до 33 400.
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