1 день

Прибытие в Минеральные Воды, экоферма в ущелье реки

Мы встречаем вас в аэропорту Минеральных Вод или на ж/д вокзале в 13:00.

Наша конечная цель — уединенная экоферма в урочище реки Мара и, если погодные условия сложились великолепно, мы выберем потрясающий маршрут через высокогорный перевал Гум-Баши, чтобы насладиться впечатляющими видами Кавказских гор.

Если же небесная канцелярия в этот день распорядится по другому, то мы проложим маршрут через столицу Карачаево-Черкесии, величественный город — Черкесск!

По прибытии на экоферму мы разместимся в уютных номерах и начнем знакомство с инструктором, который проведет инструктаж по технике безопасности и даст несколько уроков верховой езды.

Вечером, после вкусного ужина, нас ждет свободный вечер у камина.

Тайминг дня:

13:00 трансфер в Айдин Эль;

16:00 прибытие на базу;

19:00 ужин.

Проживание: Айдин Эль.

Питание: ужин в гостинице.

