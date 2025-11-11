Мы пройдем вдоль ущелья реки к Сырным пещерам и нарзанному источнику Мара, по урочищу правого притока реки Мары — Арба-Къол по удивительным тропам в окружении первозданной природы горного Кавказа.
Программа тура по дням
Прибытие в Минеральные Воды, экоферма в ущелье реки
Мы встречаем вас в аэропорту Минеральных Вод или на ж/д вокзале в 13:00.
Наша конечная цель — уединенная экоферма в урочище реки Мара и, если погодные условия сложились великолепно, мы выберем потрясающий маршрут через высокогорный перевал Гум-Баши, чтобы насладиться впечатляющими видами Кавказских гор.
Если же небесная канцелярия в этот день распорядится по другому, то мы проложим маршрут через столицу Карачаево-Черкесии, величественный город — Черкесск!
По прибытии на экоферму мы разместимся в уютных номерах и начнем знакомство с инструктором, который проведет инструктаж по технике безопасности и даст несколько уроков верховой езды.
Вечером, после вкусного ужина, нас ждет свободный вечер у камина.
Тайминг дня:
- 13:00 трансфер в Айдин Эль;
- 16:00 прибытие на базу;
- 19:00 ужин.
Проживание: Айдин Эль.
Питание: ужин в гостинице.
Первый маршрут в урочище Арба-Къол
Сразу после завтрака мы выходим на свой первый конный маршрут.
Он будет пролегать по удивительным тропам в окружении первозданной природы горного Кавказа.
Оседлав лошадей, мы совершим конную прогулку по урочищу правого притока реки Мары — Арба-Къол, что в переводе с карачаевского означает «балка, куда можно въехать на арбе».
Пообедав на маршруте взятыми с собой припасами и вдоволь налюбовавшись великолепием окружающих нас гор, заполнив всю свободную память ваших фотоаппаратов потрясающими снимками, усталые, но довольные, мы возвращаемся на базу.
После вкусного кавказского ужина отдыхаем и делимся впечатлениями.
Тайминг дня:
- 09:00 завтрак;
- 10:00 выход на маршрут;
- 13:00 обед на маршруте;
- 17:00 возвращение на базу;
- 19:00 ужин.
Проживание: Айдин Эль.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, сух паек на маршруте.
Конная прогулка вдоль ущелья реки к Сырным пещерам и нарзанному источнику Мара. Отъезд
Сегодня, плотно позавтракав, вам предстоит закрепить навыки верховой езды, освоить виды конного шага.
Наш небольшой караван лихих всадников на красивых выносливых лошадях отправляется на конную прогулку вдоль ущелья реки к Сырным пещерам и нарзанному источнику Мара.
После маршрута — обед, сборы домой и трансфер в Минеральные Воды.
Групповой трансфер в 15:00 от места размещения, ориентировочное время прибытия в Минеральные Воды около 18:00.
Тайминг дня:
- 09:00 завтрак;
- 10:00 выход на маршрут;
- 14:00 обед;
- 15:00 трансфер в аэропорт или на ж/д.
Проживание: Айдин Эль.
Питание: завтрак и обед в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание на экоферме Aydin El в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за 1-местное размещение — 6 000руб. /весь период тура.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Aydin El
Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.
В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.
Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Медицинская аптечка
- Питание: завтраки, ужины, сухой паек на маршрутах
- Проживание в семейном фермерском хозяйстве «Aуdin El» в 2-, 3-местных комнатах со всеми удобствами
- Прокат лошадей
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: Минеральные Воды - «Aуdin El» - Минеральные Воды
- Услуги инструктора-проводника по конному туризму
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Доплата за 1-местное размещение - 6 000 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:
- брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
- ветрозащитная непромокаемая куртка с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
- ёмкость для воды;
- походная кружка (по желанию);
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- теплая куртка;
- треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка»;
- эластичный бинт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, встреча в 13:00, трансфер: экоферма ущелье реки Мара (ориентировочно 3 часа).
Место и время завершения тура: экоферма ущелье Верхняя Мара, воскресенье, трансфер в г. Минеральные Воды в 15:00.
Рекомендованное время вылета — после 19:00 часов.
Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустим вес до 110 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).
Где и в какое время мы будем находиться?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
13:00 Встреча в аэропорту Минеральные Воды
16:00 Прибытие в Туристический комплекс Aydin El
|Туристический комплекс Aydin El
|Знакомство с инструктором, инструктаж по технике безопасности, несколько уроков верховой езды, приветственный ужин
|Автобус — 18/20 местный
10:00 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в туристический комплекс Aydin El
|Туристический комплекс Aydin El
|Конный поход в урочище Арба-къол, ужин в туристическом комплексе, сух паек на маршруте
|Кони/лошадь
10:00 Выход на маршрут
15:00 Трансфер в аэропорт/ на ж/д
|Выезд из туристического комплекс Aydin El
|Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и нарзанов, обед в туристическом комплексе
|Кони/лошадь, автобус —18/20 местный