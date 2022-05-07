Преимущества этого путешествия:
Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод в 01:00-02:00 часа ночи.
08:00 – 09:00 приезд на Чиркейскую ГЭС.
Завтрак (который взяли с собой из дома).
Спуск в Сулакский каньон (при благоприятной погоде).
При максимальной глубине в 1920 м. и длине 53 км, является самым большим, протяженным и глубоким ущельем России и занимает четвертое место по своим размерам в мире.
Особенно поражает туристов бирюзовый цвет воды, протекающей по каньону.
У вас будет возможность прокатиться на катере по реке Сулак (доп.плата).
12:00 – 13:00 Обед (доп.плата).
Форелевое хозяйство, ресторан «Главрыба» (доп. плата).
После обеда поднимаемся на смотровые площадки расположенные над Сулакским каньоном для того, чтобы полюбоваться бесподобными видами, открывающимися с высоты птичьего полета.
Выезд в г. Дербент.
Размещение в гостинице г. Дербента.
Отдых – можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу.
Ужин (доп.плата).
Ночь в гостинице г. Дербента.
09:00 Завтрак (входит в стоимость).
09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от г.Дербента).
Кубачи – это аул в горах Дагестана знаменитый своими мастерами, создающими уникальные ювелирные изделия.
Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.
Тюркское название «Кубачи» означает «кольчужники», а до XV века поселение называлось «Зирихгеран».
Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий.
По ходу экскурсии будет возможность приобрести в магазинах и у мастеров кубачинские изделия.
Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века, родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран (доп.плата).
При неблагоприятных погодных условиях поездка в а. Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию.
Возвращение в гостиницу г. Дербента.
Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).
Освобождение номеров.
9:00 Завтрак (входит в стоимость).
Выезд на экскурсию г. Дербент.
Крепость «Нарын-кала» – древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую Державу.
Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по старому городу: «Девичьи бани» и Джума-мечеть (доп.плата).
Обед в кафе города (доп.плата 300-400 руб./чел.)
По дороге, заглянем еще в одно интересное место.
Это знаменитый бархан Сары-Кум – уникальный природный памятник Дагестана (доп.плата).
Это единственная пустыня на территории России, своеобразный древний ботанический сад с редкими или исчезнувшими растениями.
Бархан официально признан геологами вторым по величине в мире.
Выше него только Большой Эрг в Сахаре.
Также бархан известен тем, что здесь проходили съёмки легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни».
Окончание программы около 17:00.
Возвращение на КМВ ночью с 24:00 – 02:00 ночи.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора:
г. Лермонтов, пр-т Лермонтова,"Оргстройпроект" в 23:00;
г. Кисловодск, пр-т Победы, 14 А остановка "Стадион" в 24:00;
г. Ессентуки, Центральный вход в курортный парк (площадь ж/д вокзала) в 00:30;
г. Железноводск, пл. Ленина в 00:30;
г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66 А "Рома Пицца" в 00:30, возможна встреча в аэропорту;
г. Пятигорск, пр-т Калинина, 102 остановка «Автовокзал" в 01:00;
Встреча туристов по данной программе за дополнительную плату возможна в аэропорту: г. Нальчик (02:30), г. Владикавказ (04:00), г. Махачкала (07:00).
Место и время окончания тура:
Возвращение в города КМВ ориентировочно в 01:00-02:00 часа ночи.
Высадка туристов осуществляется в местах сбора.