Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные

Дагестан уникальная и удивительная республика

4.7
3 отзыва
Дагестан уникальная и удивительная республика.

Каспийское море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения, а Сулакский каньон входит в топ 20 самых популярных природных достопримечательностей Дагестана.
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Ближайшие даты:
08
июл
22
июл
29
июл
05
авг
12
авг
26
авг
02
сен
Ещё
даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • самобытная культура – отправимся в древнейший аул Дагестана и познакомимся с уникальным искусством и укладом жизни местных жителей;
  • семейный отдых на Каспийском море – свободное время, чтобы посидеть на берегу и прогуляться по пляжу, а может быть устроить семейный пикник и любоваться закатом;
  • гастрономическое путешествие – на пути у нас будет возможность отведать свежую рыбу из форелевого хозяйства, выпить хорошего дагестанского вина, а также побывать на национальном обеде в гостях у семьи кубачинца.

Программа тура по дням

1 день
Сулакский каньон

Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод в 01:00-02:00 часа ночи.

08:00 – 09:00 приезд на Чиркейскую ГЭС.

Завтрак (который взяли с собой из дома).

Спуск в Сулакский каньон (при благоприятной погоде).

При максимальной глубине в 1920 м. и длине 53 км, является самым большим, протяженным и глубоким ущельем России и занимает четвертое место по своим размерам в мире.

Особенно поражает туристов бирюзовый цвет воды, протекающей по каньону.

У вас будет возможность прокатиться на катере по реке Сулак (доп.плата).

12:00 – 13:00 Обед (доп.плата).

Форелевое хозяйство, ресторан «Главрыба» (доп. плата).

После обеда поднимаемся на смотровые площадки расположенные над Сулакским каньоном для того, чтобы полюбоваться бесподобными видами, открывающимися с высоты птичьего полета.

Выезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента.

Отдых – можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу.

Ужин (доп.плата).

Ночь в гостинице г. Дербента.

Сулакский каньонСулакский каньон
2 день
Аул Кубачи

09:00 Завтрак (входит в стоимость).

09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от г.Дербента).

Кубачи – это аул в горах Дагестана знаменитый своими мастерами, создающими уникальные ювелирные изделия.

Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.

Тюркское название «Кубачи» означает «кольчужники», а до XV века поселение называлось «Зирихгеран».

Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий.

По ходу экскурсии будет возможность приобрести в магазинах и у мастеров кубачинские изделия.

Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века, родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран (доп.плата).

При неблагоприятных погодных условиях поездка в а. Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию.

Возвращение в гостиницу г. Дербента.

Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).

Аул КубачиАул КубачиАул Кубачи
3 день
Бархан Сары-Кум

Освобождение номеров.

9:00 Завтрак (входит в стоимость).

Выезд на экскурсию г. Дербент.

Крепость «Нарын-кала» – древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую Державу.

Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по старому городу: «Девичьи бани» и Джума-мечеть (доп.плата).

Обед в кафе города (доп.плата 300-400 руб./чел.)

По дороге, заглянем еще в одно интересное место.

Это знаменитый бархан Сары-Кум – уникальный природный памятник Дагестана (доп.плата).

Это единственная пустыня на территории России, своеобразный древний ботанический сад с редкими или исчезнувшими растениями.

Бархан официально признан геологами вторым по величине в мире.

Выше него только Большой Эрг в Сахаре.

Также бархан известен тем, что здесь проходили съёмки легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни».

Окончание программы около 17:00.

Возвращение на КМВ ночью с 24:00 – 02:00 ночи.

Бархан Сары-КумБархан Сары-Кум

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд микроавтобусом туристического класса
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание – 2 ночи в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды/Махачкалы и обратно
  • Питание: обеды и ужины – 300-600 руб. /чел.
  • Катание на катере по реке Сулак – 1 000 руб. /чел.
  • Входные билеты: г. Дербент – 500 руб. /чел. Аул Кубачи – 500 руб. /чел. Бархан Сары-Кум – 130 руб. /чел. .
  • Г. Дербент – 500 руб. /чел.
  • Аул Кубачи – 500 руб. /чел.
  • Бархан Сары-Кум – 130 руб. /чел.
Место начала и завершения?
г. Лермонтов
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
  • Защита от дождя и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Женщинам для посещения мечетей – платок;
  • Купальные принадлежности;
  • Маска медицинская и аптечка.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

Место и время сбора:

г. Лермонтов, пр-т Лермонтова,"Оргстройпроект" в 23:00;

г. Кисловодск, пр-т Победы, 14 А остановка "Стадион" в 24:00;

г. Ессентуки, Центральный вход в курортный парк (площадь ж/д вокзала) в 00:30;

г. Железноводск, пл. Ленина в 00:30;

г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66 А "Рома Пицца" в 00:30, возможна встреча в аэропорту;

г. Пятигорск, пр-т Калинина, 102 остановка «Автовокзал" в 01:00;

Встреча туристов по данной программе за дополнительную плату возможна в аэропорту: г. Нальчик (02:30), г. Владикавказ (04:00), г. Махачкала (07:00).

Место и время окончания тура:

Возвращение в города КМВ ориентировочно в 01:00-02:00 часа ночи.

Высадка туристов осуществляется в местах сбора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
7 мая 2022
Очень хороший тур, только есть нарекание по дороге в первый день тура, мне кажется, целесообразно начинать его из Махачкалы, так не тратишь время около 5 часов добирания и в ночь очень тяжело ехать. Гид очень классный и общительный, своими фильмами он скрасил всю поездку, ему прям 10 звёзд.
Е
19 апр 2022
Поездка в Дагестан на 3 дня. Всё понравилось, очень красивые места. Жили в гостевом доме на берегу Каспийского моря. Отдельная благодарность водителю Игорю за его сложную работу. Дагестан остался в нашем сердце, обязательно приедем ещё!
С
10 мар 2022
Поездка прошла отлично, по организации все четко, отель для остановки подобран очень классно, с видом у моря, не повезло немного с погодой, но это уже независящий фактор.

Поездкой остался доволен, разве что можно подобрать в последний день место для обеда более колоритное в г. Дербент перед отъездом в аэропорт, а так все супер, буду присматриваться к турам в другие регионы на сайте Большой Страны!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры3-дневные турыКаньоны🍀Природа и пейзажи🗻Сулакский каньон🗽Популярные места

Похожие туры в Дербенте

Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Амрах
Амрах
4.9
17 отзывов
Очень популярно сейчас
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Мы уедем за пределы больших городов и отправимся в путешествие по удивительным местам Дагестана. С нами вы побываете
8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон из Дербента
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии АЯ-Тур
АЯ-Тур
4.8
33 отзыва
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
3 500 за 1 человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
4.9
9 отзывов
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
3 500 за 1 человека
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Джэма
Джэма
5
5 отзывов
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Собрать коллекцию лучших видов Дагестана, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
19 500 за всё до 18 чел.
Уникальный "Сулакский каньон"‎ и бархан "Сарыкум"‎
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии АЯ-Тур
АЯ-Тур
Нет отзывов
Уникальный "Сулакский каньон"‎ и бархан "Сарыкум"‎
22 000 за всё до 7 чел.
Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии АЯ-Тур
АЯ-Тур
Нет отзывов
Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
Карадахская теснина - уникальный памятник природы республики Дагестан
27 июня
30 июня
4 июля
7 июля
3 000 за 1 человека
Путешествие в Южный Дагестан
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Амрах
Амрах
5
1 отзыв
Путешествие в Южный Дагестан
Приглашаем вас посетить Дагестанскую Швейцарию! Увидим потрясающие горные пейзажи Южного Дагестана, завораживающий вид
6 000 за всё до 4 чел.
Водопад Тобот: исландские пейзажи Дагестана
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Джэма
Джэма
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Водопад Тобот: исландские пейзажи Дагестана
Впечатлиться панорамами каньона, исследовать каменный лабиринт и попробовать национальную кухню
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
7 999 за всё до 15 чел.
Южный Дагестан - за один день
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
2 отзыва
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
17 000 за всё до 5 чел.
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии АЯ-Тур
АЯ-Тур
5
1 отзыв
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
17 000 за всё до 4 чел.
Гастро-тур по Дербенту от рассвета до заката
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
Нет отзывов
Гастро-тур по Дербенту от рассвета до заката
Погружение в мир вкусов и ароматов национальной кухни с посещением крепости и экраноплана «Лунь»
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
5 000 за 1 человека
Колоритная Чеченская Республика. Грозный, Шали, Аргун
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии АЯ-Тур
АЯ-Тур
4.5
2 отзыва
Колоритная Чеченская Республика. Грозный, Шали, Аргун
26 июня
29 июня
3 июля
6 июля
3 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дербенте
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ