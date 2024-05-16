С Соловьева Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.

Я Яна Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные читать дальше Отдельное восхищение гидами и организаторами поездки – было сделано все для нашего комфорта! Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан! Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.

Я Яна Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!

С Степанова Дагестанские каникулы Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.

L Larisa Дагестанские каникулы От принимающей стороны была прекрасный и ответственный гид Евгения. Все было организовано и спланировано. Природа Дагестана неповторима. Хотелось бы более продолжительное путешествие.

Н Наталия Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней Тур очень понравился.

И Ирина Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней Тур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населения.

Ю Юлия Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней Дагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто "горный рай"😍 В Дербент ещё вернусь 100%. Еда на любителя конечно. Но познакомились с лезгинской, табасаранской кухней…. домой не хотелось уезжать!

А Арина Дагестанские каникулы Если хотите влюбится в Дагестан, обязательно отправляетесь туда туром. Очень красивая природа.