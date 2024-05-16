Туры в Сулакский каньон из Дербента

Найдено 4 тура в категории «Сулакский каньон» в Дербенте, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны древнего Дербента
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
«— и Сулакский каньон — по величию с ним может сравниться разве что Гранд-Каньон в Америке»
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500 за человека
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Маршрут: Сулакский каньон — катание на катере — Форелевое хозяйство — Хунзах — водопады Тобот и Итлятляр — Гамсутль — Гуниб — Хучни — Дербент — крепость Нарын-Кала»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Дагестанские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестанские каникулы
Начало: г. Махачкала
«Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
«Каспийское море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения, а Сулакский каньон входит в топ 20 самых популярных природных достопримечательностей Дагестана»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
16 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Соловьева
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.
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  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.
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    Отдельное восхищение гидами и организаторами поездки – было сделано все для нашего комфорта! Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!

    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!
  • С
    Степанова
    16 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
  • L
    Larisa
    15 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    От принимающей стороны была прекрасный и ответственный гид Евгения. Все было организовано и спланировано. Природа Дагестана неповторима. Хотелось бы более продолжительное путешествие.
  • Н
    Наталия
    13 мая 2024
    Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
    Тур очень понравился.
    Тур очень понравился
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
    Тур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населения.
    Тур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населения
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
    Дагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто "горный рай"😍 В Дербент ещё вернусь 100%. Еда на любителя конечно. Но познакомились с лезгинской, табасаранской кухней…. домой не хотелось уезжать!
    Дагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 В
  • А
    Арина
    8 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    Если хотите влюбится в Дагестан, обязательно отправляетесь туда туром. Очень красивая природа.
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Зима в горах Дагестана. Автотур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Сулакский каньон»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тайны древнего Дербента
  2. Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
  3. Дагестанские каникулы
  4. Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
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  1. Экраноплан «Лунь»
  2. Сулакский каньон
  3. Бархан Сарыкум
  4. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит тур в Дербенте в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Сулакский каньон" можно забронировать 4 тура от 16 900 до 37 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте тур в Дербенте на 2024 год по теме «Сулакский каньон», 12 ⭐ отзывов, цены от 16900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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