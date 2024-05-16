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Авторский тур
3 дня
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
«— и Сулакский каньон — по величию с ним может сравниться разве что Гранд-Каньон в Америке»
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Маршрут: Сулакский каньон — катание на катере — Форелевое хозяйство — Хунзах — водопады Тобот и Итлятляр — Гамсутль — Гуниб — Хучни — Дербент — крепость Нарын-Кала»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанские каникулы
Начало: г. Махачкала
«Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
«Каспийское море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения, а Сулакский каньон входит в топ 20 самых популярных природных достопримечательностей Дагестана»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
16 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССоловьева16 мая 2024Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.
- ЯЯна16 мая 2024Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.
- ЯЯна16 мая 2024Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!
- ССтепанова16 мая 2024Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
- LLarisa15 мая 2024От принимающей стороны была прекрасный и ответственный гид Евгения. Все было организовано и спланировано. Природа Дагестана неповторима. Хотелось бы более продолжительное путешествие.
- ННаталия13 мая 2024Тур очень понравился.
- ИИрина12 мая 2024Тур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населения.
- ЮЮлия12 мая 2024Дагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто "горный рай"😍 В Дербент ещё вернусь 100%. Еда на любителя конечно. Но познакомились с лезгинской, табасаранской кухней…. домой не хотелось уезжать!
- ААрина8 мая 2024Если хотите влюбится в Дагестан, обязательно отправляетесь туда туром. Очень красивая природа.
- ДДмитрий22 января 2024Зима в горах Дагестана. АвтотурИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Сулакский каньон»
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