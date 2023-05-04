1 день

Прибытие в Махачкалу. Сулакский каньон. Обед на форелевом хозяйстве

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета – до 11:30.

Вас встретит гид с табличкой с названием тура.

Наше знакомство с Дагестаном начнется с Сулакского каньона.

Смотровая площадка п. Дубки подарит шикарный вид на его бирюзовые воды.

Далее нас ждет вкусный обед на хозяйстве «Главрыба» из свежевыловленной форели.

После небольшого отдыха нам предстоит завораживающее приключение.

Посетим пещеру «Нохьо» – изюминка нашего тура (за дополнительную плату).

Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту.

В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сот метров. А еще, здесь можно увидеть Сулакский каньон с другого ракурса.

Далее наш путь лежит в село Забутли.

Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к каньону.

Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото.

Путешествие первого дня завершаться будет Чиркейской Гидроэлектростанцией, которую мы увидим по пути.

Переезд в Махачкалу.

Размещение в гостинице 3 *.

Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.

В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить катание на катере по Чиркейскому вдх.