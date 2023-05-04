Путешествуя, вы совершите знакомство с самыми топовыми локациями Республики Дагестан: природной жемчужиной Сулакский каньон, одним из самых древних городов – Дербент и знаменитым аулом-призраком Гамсутль.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу. Сулакский каньон. Обед на форелевом хозяйстве
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета – до 11:30.
Вас встретит гид с табличкой с названием тура.
Наше знакомство с Дагестаном начнется с Сулакского каньона.
Смотровая площадка п. Дубки подарит шикарный вид на его бирюзовые воды.
Далее нас ждет вкусный обед на хозяйстве «Главрыба» из свежевыловленной форели.
После небольшого отдыха нам предстоит завораживающее приключение.
Посетим пещеру «Нохьо» – изюминка нашего тура (за дополнительную плату).
Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту.
В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сот метров. А еще, здесь можно увидеть Сулакский каньон с другого ракурса.
Далее наш путь лежит в село Забутли.
Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к каньону.
Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото.
Путешествие первого дня завершаться будет Чиркейской Гидроэлектростанцией, которую мы увидим по пути.
Переезд в Махачкалу.
Размещение в гостинице 3 *.
Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.
В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить катание на катере по Чиркейскому вдх.
Гамсутль, Гуниб
Завтрак.
Освобождение номеров.
Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.
Гамсутль – знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного дня историей и красотой природы Гунибского района, мы переезжаем в Дербент.
Ночь в гостинице 3*.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Дербент
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Третий день нашего тура мы проведем в Дербенте – самом южном и древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города (Магалам) и посещение территории Джума мечети, построенной в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит вам приобрести подарки для себя и близких на память об этой земле. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этно-доме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Проводы группы в аэропорт.
Вылет после 18:00.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Проживание в двухместном номере
|19900
|Дополнительное место
|16110
|Проживание в одноместном номере
|24900
Варианты проживания
Гостиница в г. Махачкала
Гостиница в г. Дербент
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в гостиницах
- Питание по программе тура (HB – полупансион)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Катание на катере по каньону
- Страховка на время тура
- Что не входит
- Авиа-и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Экскурсия в пещеру «Нохьо» с подвесным мостом – 700 руб. /чел.
- Питание, не указанное в программе тура
- Сувениры.
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей.
Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как мы получим информацию по встрече?
Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида через групповой чат (накануне вечером в мессенджере Whats app с 18:00 до 20:00).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору