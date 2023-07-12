Выходные в Дагестане. Иммерсивный тур
Групповой тур в Дербенте

Выходные в Дагестане

5
3 отзыва
Короткое путешествие-погружение в Дагестан — край роскошных гор, вкусных угощений и добрых людей.

Мы посетим Сулакский каньон, новую визитную карточку региона — пещеру «Нохъо», аул-призрак и горные селения, полетаем на катерах, окунемся в мир ласкового Каспия и древних крепостей.
Выходные в Дагестане. Иммерсивный тур
Выходные в Дагестане. Иммерсивный тур
Выходные в Дагестане. Иммерсивный тур
Ближайшие даты:
1
сен

Что вас ожидает:

Обед в абрикосовом саду
Обед в абрикосовом саду
Под абрикосовыми деревьями насладимся трапезой и неповторимым вкусом чая из горного разнотравья
Водная прогулка
Водная прогулка
Прокатимся по живописному и сказочному Чиркейскому водохранилищу на мощных катерах
Прокачка физической формы
Прокачка физической формы
Совершим восхождение в гору на 1500 метров к заброшенному аулу-призраку Гамсутль
Национальный мастер-класс
Национальный мастер-класс
Научимся готовить Дагестанский чуду и познакомимся с местными жителями
Погружение в историю
Погружение в историю
Узнаем историю Дербента, играя в квест-кроссворд и отдыхая за чашечкой кофе в уюте крепостных стен
Единение с природой
Единение с природой
Одну ночь проведем в уютном глэмпинге, отдыхая в окружении гор и звёздного неба

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Персиковый сад Салмановых, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище на катерах

Встречаемся в аэропорту Махачкалы до 11:00.

Если туристы приезжают заранее, то необходимо самостоятельно добраться до аэропорта.

Чтобы сразу почувствовать регион угощаемся приветственным сетом — здесь собраны самые вкусные местные угощения.

В первую очередь едем обедать в сад Салмановых — это место пропитано этникой и колоритом Дагестана.

Местная семья приглашает гостей: гулять в абрикосовом саду, собирать и пробовать свежие фрукты, отведать национальные блюда.

Нас угощают чуду и хинкалом — под абрикосовыми деревьями наслаждаемся трапезой и неповторимым вкусом чая из горного разнотравья.

Сытые и довольные отправляемся в пещеру «Нохъо», которая стала новой визитной карточкой Дагестана.

Отсюда видно, как река Сулак словно бирюзовая змея извивается между каменных отвесных скал, пересекаем ее по подвесному мосту и на другом берегу делаем фото в папахах.

Отправляемся к легендарному Чиркейскому водохранилищу.

Нам мало просто наблюдать всю эту красоту с берега, поэтому рассаживаемся по катерам и отправляемся на водную прогулку.

Едем в удивительное место, где мы проведем ближайшую ночь — глэмпинг «Горный ветер» в Гунибском ущелье.

К нашему приезду уже готов ужин.

Собираемся в обеденной зоне, наслаждаемся блюдами национальной кухни от шеф-повара глэмпинга и делимся своими впечатлениями о первом дне путешествия.

Уставшие, но довольные и сытые располагаемся в подготовленных для нас сафари-тентах.

Встреча. Персиковый сад Салмановых, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище на катерахВстреча. Персиковый сад Салмановых, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище на катерахВстреча. Персиковый сад Салмановых, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище на катерахВстреча. Персиковый сад Салмановых, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище на катерах
2 день

Аул-призрак Гамсутль, аул Чох

Завтракаем в сердце Дагестана на свежем воздухе в окружении гор.

Нас ждёт восхождение в гору на 1500 м.

Вокруг — живописные пейзажи и приятная прохлада леса и даже неподготовленный к походам гость осилит путь.

Непростой путь приводит нас к заброшенному аулу-призраку Гамсутль, «дагестанскому Мачу-Пикчу».

Поднимаемся на вершину, гуляем по опустевшим улочкам аула, заглядываем в дома, где когда-то кипела жизнь.

Здесь обязательно нужно сделать три вещи:

  • сделать глоток только что сваренного в турке кофе;
  • найти послание последнего жителя аула;
  • остаться наедине со своими мыслями.

Гид делится с нами местными легендами, рассказывает о том, почему и когда аул опустел.

На обед спускаемся в еще одно легендарное место — аул Чох.

Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность застройки придают вид Чоху средневекового восточного города.

Гуляем по улочкам аула.

Солнце играет в прятки и опускается за горы, а наш насыщенный день заканчивается в Дербенте.

В этом городе каждый уголок наполнен многовековой историей.

Мы размещаемся в местной гостинице, чтобы отдохнуть и немного перевести дух после сегодняшней прогулки.

Если силы еще остались, идем гулять по вечернему городу и смотреть на самый большой мультимедийный фонтан в России.

Аул-призрак Гамсутль, аул ЧохАул-призрак Гамсутль, аул ЧохАул-призрак Гамсутль, аул ЧохАул-призрак Гамсутль, аул Чох
3 день

Экраноплан Лунь, сокровища Дербента и традиционная трапеза. Отъезд

Делаем зарядку на берегу Каспийского моря, завтракаем и едем исследовать экраноплан Лунь!

Сейчас когда-то строго засекреченный военный объект обрел вторую жизнь: все хотят сфотографироваться на фоне, а еще прикоснуться к объекту ушедшей эпохи.

От восхищения техникой возвращаемся к исследованиям древности: едем смотреть на драгоценный алмаз в сокровищнице дербентского наследия — цитадель «Нарын-кала».

Мы погружаемся в историю, играем в квест-кроссворд и отдыхаем за чашечкой кофе в уюте крепостных стен.

С крепости спускаемся в Старый город — вот где самая колоритная дербентская жизнь, а также древняя Джума-мечеть и тысячелетние платаны!

Джума-мечеть — самая древняя мечеть во всех странах бывшего союза.

Это сдержанное здание полно многовекового достоинства со скромным интерьером.

Наше путешествие завершаем вкусно и красиво за иммерсивной трапезой в Этнодоме.

Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.

Пробуем довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!

Учимся готовить чуду, знакомимся с местными жителями и делаем фото в роскошных национальных костюмах.

За чаепитием нас ждут приятные сюрпризы на память о путешествии.

Наполненные эмоциями и чувством свободы едем в аэропорт и разлетаемся по домам.

Экраноплан Лунь, сокровища Дербента и традиционная трапеза. ОтъездЭкраноплан Лунь, сокровища Дербента и традиционная трапеза. ОтъездЭкраноплан Лунь, сокровища Дербента и традиционная трапеза. ОтъездЭкраноплан Лунь, сокровища Дербента и традиционная трапеза. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в глэмпинге «Горный ветер» и в гостинице г. Дербент.

Ниже указаны возможные варианты размещения. В г. Дербент возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Горный ветер

1 ночь

Глэмпинг находится в Гунибском ущелье в окружении гор. Это место соединения кавказского гостеприимства, сладкого свежего воздуха, шикарных горных видов и солнечных витаминов.

На территории глэмпинга расположены:

  • Шатер-ресторан, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны
  • Сафари-тенты, рассчитанные на двух-трех человек. В каждом из них — три односпальные кровати с постельным бельем и полотенцами, теплые одеяла, обогреватель и собственная терраса. Туалета и душа внутри домиков нет. На территории глэмпинга в шаговой доступности от домиков размещены 8 душевых и 11 биотуалетов.
  • Барнхаусы — однокомнатные удобные и теплые домики для отдыха с семьей или друзьями с видом на горы. В каждом из них — две односпальные кровати с постельным бельем и полотенцами, дополнительные спальные места — раскладной диван, обогреватель, теплые одеяла, собственная терраса, туалет и душ.
  • Восемь душевых и одиннадцать биотуалетов на территории глэмпинга в шаговой доступности от домиков.
  • Костровая поляна.
Горный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветер

Апельсин

1 ночь

Отель «Апельсин» расположен в городе Дербент.

К услугам гостей номера с собственным балконом.

На территории отеля обустроена детская игровая площадка.

Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.

Номера с рабочим столом и шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, микроволновой печью и чайником.

В собственной ванной комнате с душем можно воспользоваться феном.

В отеле «Апельсин» предлагают завтрак по меню.

Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.

АпельсинАпельсинАпельсинАпельсинАпельсин

Safiya

1 ночь

Отель Safiya расположен в городе Дербент, в 300 м от пляжа Дербент.

К услугам гостей номера с кондиционером.

К услугам гостей бесплатная частная парковка.

В номерах отеля предоставляется чайник.

Во всех номерах отеля Safiya есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

В отеле подают завтрак по меню.

SafiyaSafiyaSafiyaSafiyaSafiya

Весна

1 ночь

Мини-отель «Весна» находится в Дербенте. Этот мини-отель расположен в центре города.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для гостей доступны: библиотека, организация трансфера по запросу, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги.

Персонал мини-отеля говорит на русском языке.

Номер обставлен и оснащён, имеется телевизор и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

ВеснаВеснаВеснаВеснаВесна

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина
  • Проживание 2 ночи (одну ночь вы проведете в комфортном глэмпинге на берегу горной реки, а вторую - в отеле в Дербенте)
  • Трансфер по маршруту программы (начиная и заканчивая аэропортом Махачкалы)
  • Сопровождение гидом
  • Все активности по программе
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Конкурсы и подарки от организаторов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
  • Сувениры, алкоголь
  • Доплата за одноместное размещение при наличии мест в отелях - 7 000 руб
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое будет питание в туре?

В стоимость программы входят 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина.

Вы попробуете все виды чуду, шашлык, шах-плов, пахлаву, исито, долму, довгу, речную форель, хинкал, сезонные фрукты и овощи, травяные чаи и кофе в турке.

Во всех путешествиях мы заранее уточняем про особенности питания и по возможности учитываем это при заказе еды. В любом случае не оставим голодным никого.

Какие рейсы рекомендуются для тура?

Встреча группы будет в аэропорту г. Махачкалы. Необходимо прилететь в день начала тура до 11:00.

Если туристы приезжают заранее, то необходимо самостоятельно добраться до аэропорта.

За дополнительную плату можем организовать трансфер (ориентировочная стоимость 500 руб. с человека).

Удобные рейсы для прилета:

Расписание лето:

Москва 06:45 (ДМЕ) - 09:40 (Махачкала) Уральские авиа
07:35 (СВО) - 11:00 (Махачкала) Аэрофлот
08:00 (ДМЕ) - 11:00 (Махачкала) S7
08:10 (ВНК) - 11:10 (Махачкала) Победа
Сургут 05:05 (Сур) - 07:00 (Махачкала) Победа

Билеты на обратный самолет лучше брать на самолеты, которые отправляются после 18:00.

Расписание лето:

16:40 (Махачк) - 19:40 Мск (ДМЕ) Урал. авиа.
17:15 (Махачк) - 20:25 Мск (ДМЕ) S7
18:55 (Махачк) - 22:15 Мск (СВО) Аэрофлот
19:45 (Махачк) - 22:45 Мск (СВО) Аэрофлот
20:20 (Махачк) - 23:40 Мск (СВО) Победа
21:20 (Махачк) - 00:50 Мск (СВО) Север. ветер

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
12 июля 2023
Все супер! Огромную благодарность хотим выразить гиду Расулу! Без него тур был бы не так прекрасен!
В
13 мар 2024
Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда,
К
17 янв 2024
Оценка говорит сама за себя =)
Оценка говорит сама за себя =)

Тур входит в следующие категории Дербента

ПешеходныеВсе туры3-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Дербента

Большой тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой тур по Дагестану
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
2 мая
16 мая
30 мая
13 июня
63 000 за человека
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
г. Махачкала
7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
от 19 900 за человека
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам
г. Махачкала
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 24 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дербенте
Все туры из Дербента
All Airlines
ХорошоТам