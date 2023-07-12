Выходные в Дагестане
Мы посетим Сулакский каньон, новую визитную карточку региона — пещеру «Нохъо», аул-призрак и горные селения, полетаем на катерах, окунемся в мир ласкового Каспия и древних крепостей.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Персиковый сад Салмановых, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище на катерах
Встречаемся в аэропорту Махачкалы до 11:00.
Если туристы приезжают заранее, то необходимо самостоятельно добраться до аэропорта.
Чтобы сразу почувствовать регион угощаемся приветственным сетом — здесь собраны самые вкусные местные угощения.
В первую очередь едем обедать в сад Салмановых — это место пропитано этникой и колоритом Дагестана.
Местная семья приглашает гостей: гулять в абрикосовом саду, собирать и пробовать свежие фрукты, отведать национальные блюда.
Нас угощают чуду и хинкалом — под абрикосовыми деревьями наслаждаемся трапезой и неповторимым вкусом чая из горного разнотравья.
Сытые и довольные отправляемся в пещеру «Нохъо», которая стала новой визитной карточкой Дагестана.
Отсюда видно, как река Сулак словно бирюзовая змея извивается между каменных отвесных скал, пересекаем ее по подвесному мосту и на другом берегу делаем фото в папахах.
Отправляемся к легендарному Чиркейскому водохранилищу.
Нам мало просто наблюдать всю эту красоту с берега, поэтому рассаживаемся по катерам и отправляемся на водную прогулку.
Едем в удивительное место, где мы проведем ближайшую ночь — глэмпинг «Горный ветер» в Гунибском ущелье.
К нашему приезду уже готов ужин.
Собираемся в обеденной зоне, наслаждаемся блюдами национальной кухни от шеф-повара глэмпинга и делимся своими впечатлениями о первом дне путешествия.
Уставшие, но довольные и сытые располагаемся в подготовленных для нас сафари-тентах.
Аул-призрак Гамсутль, аул Чох
Завтракаем в сердце Дагестана на свежем воздухе в окружении гор.
Нас ждёт восхождение в гору на 1500 м.
Вокруг — живописные пейзажи и приятная прохлада леса и даже неподготовленный к походам гость осилит путь.
Непростой путь приводит нас к заброшенному аулу-призраку Гамсутль, «дагестанскому Мачу-Пикчу».
Поднимаемся на вершину, гуляем по опустевшим улочкам аула, заглядываем в дома, где когда-то кипела жизнь.
Здесь обязательно нужно сделать три вещи:
- сделать глоток только что сваренного в турке кофе;
- найти послание последнего жителя аула;
- остаться наедине со своими мыслями.
Гид делится с нами местными легендами, рассказывает о том, почему и когда аул опустел.
На обед спускаемся в еще одно легендарное место — аул Чох.
Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность застройки придают вид Чоху средневекового восточного города.
Гуляем по улочкам аула.
Солнце играет в прятки и опускается за горы, а наш насыщенный день заканчивается в Дербенте.
В этом городе каждый уголок наполнен многовековой историей.
Мы размещаемся в местной гостинице, чтобы отдохнуть и немного перевести дух после сегодняшней прогулки.
Если силы еще остались, идем гулять по вечернему городу и смотреть на самый большой мультимедийный фонтан в России.
Экраноплан Лунь, сокровища Дербента и традиционная трапеза. Отъезд
Делаем зарядку на берегу Каспийского моря, завтракаем и едем исследовать экраноплан Лунь!
Сейчас когда-то строго засекреченный военный объект обрел вторую жизнь: все хотят сфотографироваться на фоне, а еще прикоснуться к объекту ушедшей эпохи.
От восхищения техникой возвращаемся к исследованиям древности: едем смотреть на драгоценный алмаз в сокровищнице дербентского наследия — цитадель «Нарын-кала».
Мы погружаемся в историю, играем в квест-кроссворд и отдыхаем за чашечкой кофе в уюте крепостных стен.
С крепости спускаемся в Старый город — вот где самая колоритная дербентская жизнь, а также древняя Джума-мечеть и тысячелетние платаны!
Джума-мечеть — самая древняя мечеть во всех странах бывшего союза.
Это сдержанное здание полно многовекового достоинства со скромным интерьером.
Наше путешествие завершаем вкусно и красиво за иммерсивной трапезой в Этнодоме.
Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.
Пробуем довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!
Учимся готовить чуду, знакомимся с местными жителями и делаем фото в роскошных национальных костюмах.
За чаепитием нас ждут приятные сюрпризы на память о путешествии.
Наполненные эмоциями и чувством свободы едем в аэропорт и разлетаемся по домам.
Проживание
Тур предусматривает размещение в глэмпинге «Горный ветер» и в гостинице г. Дербент.
Ниже указаны возможные варианты размещения. В г. Дербент возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Горный ветер
Глэмпинг находится в Гунибском ущелье в окружении гор. Это место соединения кавказского гостеприимства, сладкого свежего воздуха, шикарных горных видов и солнечных витаминов.
На территории глэмпинга расположены:
- Шатер-ресторан, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны
- Сафари-тенты, рассчитанные на двух-трех человек. В каждом из них — три односпальные кровати с постельным бельем и полотенцами, теплые одеяла, обогреватель и собственная терраса. Туалета и душа внутри домиков нет. На территории глэмпинга в шаговой доступности от домиков размещены 8 душевых и 11 биотуалетов.
- Барнхаусы — однокомнатные удобные и теплые домики для отдыха с семьей или друзьями с видом на горы. В каждом из них — две односпальные кровати с постельным бельем и полотенцами, дополнительные спальные места — раскладной диван, обогреватель, теплые одеяла, собственная терраса, туалет и душ.
- Восемь душевых и одиннадцать биотуалетов на территории глэмпинга в шаговой доступности от домиков.
- Костровая поляна.
Апельсин
Отель «Апельсин» расположен в городе Дербент.
К услугам гостей номера с собственным балконом.
На территории отеля обустроена детская игровая площадка.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.
Номера с рабочим столом и шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, микроволновой печью и чайником.
В собственной ванной комнате с душем можно воспользоваться феном.
В отеле «Апельсин» предлагают завтрак по меню.
Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Safiya
Отель Safiya расположен в городе Дербент, в 300 м от пляжа Дербент.
К услугам гостей номера с кондиционером.
К услугам гостей бесплатная частная парковка.
В номерах отеля предоставляется чайник.
Во всех номерах отеля Safiya есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
В отеле подают завтрак по меню.
Весна
Мини-отель «Весна» находится в Дербенте. Этот мини-отель расположен в центре города.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для гостей доступны: библиотека, организация трансфера по запросу, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги.
Персонал мини-отеля говорит на русском языке.
Номер обставлен и оснащён, имеется телевизор и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина
- Проживание 2 ночи (одну ночь вы проведете в комфортном глэмпинге на берегу горной реки, а вторую - в отеле в Дербенте)
- Трансфер по маршруту программы (начиная и заканчивая аэропортом Махачкалы)
- Сопровождение гидом
- Все активности по программе
- Входные билеты на достопримечательности
- Конкурсы и подарки от организаторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Сувениры, алкоголь
- Доплата за одноместное размещение при наличии мест в отелях - 7 000 руб
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое будет питание в туре?
В стоимость программы входят 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина.
Вы попробуете все виды чуду, шашлык, шах-плов, пахлаву, исито, долму, довгу, речную форель, хинкал, сезонные фрукты и овощи, травяные чаи и кофе в турке.
Во всех путешествиях мы заранее уточняем про особенности питания и по возможности учитываем это при заказе еды. В любом случае не оставим голодным никого.
Какие рейсы рекомендуются для тура?
Встреча группы будет в аэропорту г. Махачкалы. Необходимо прилететь в день начала тура до 11:00.
Если туристы приезжают заранее, то необходимо самостоятельно добраться до аэропорта.
За дополнительную плату можем организовать трансфер (ориентировочная стоимость 500 руб. с человека).
Удобные рейсы для прилета:
Расписание лето:
Москва 06:45 (ДМЕ) - 09:40 (Махачкала) Уральские авиа
07:35 (СВО) - 11:00 (Махачкала) Аэрофлот
08:00 (ДМЕ) - 11:00 (Махачкала) S7
08:10 (ВНК) - 11:10 (Махачкала) Победа
Сургут 05:05 (Сур) - 07:00 (Махачкала) Победа
Билеты на обратный самолет лучше брать на самолеты, которые отправляются после 18:00.
Расписание лето:
16:40 (Махачк) - 19:40 Мск (ДМЕ) Урал. авиа.
17:15 (Махачк) - 20:25 Мск (ДМЕ) S7
18:55 (Махачк) - 22:15 Мск (СВО) Аэрофлот
19:45 (Махачк) - 22:45 Мск (СВО) Аэрофлот
20:20 (Махачк) - 23:40 Мск (СВО) Победа
21:20 (Махачк) - 00:50 Мск (СВО) Север. ветер