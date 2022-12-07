Мы будем путешествовать по воде, суше и воздуху – на теплоходе, скоростном катере, вездеходах и самолете.
Нас ждут самые северные точки Евразии, таймырская тундра, самый холодный город на планете, а также великолепие озер и водопадов Плато Путорана, водные каналы Бреховских островов и многое другое.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Норильск - Дудинка
Прибытие в Норильск, встреча в а/п "Алыкель".
Трансфер в гостиницу в Дудинку.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Ужин.
Подготовка к поездке на Бреховские острова.
Отправление на Бреховские острова
Завтрак.
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на теплоход.
Размещение в 4-х местных каютах.
Отправление вниз по Енисею.
Путевая информация по ходу следования теплохода.
Обед на теплоходе.
Вечером прибытие на Бреховские острова.
В состав заказника, Бреховские острова, входят острова внутренней дельты реки Енисей и притоков, болота и озера.
Общая площадь заказника — 288,5 тыс. га.
На территории заказника запрещена любая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания.
На Бреховских островах обитают более 100 видов птиц.
Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая казарка, пискулька.
Устье Енисея — один из важных центров обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского осетра.
Ужин.
Экскурсия по водным каналам островов.
День на теплоходе. Прибытие в Дудинку
Завтрак.
В 07:00 отъезд в Дудинку на теплоходе.
Обед.
Ужин.
В 23:00 прибытие в Дудинку.
Трансфер в гостиницу в Дудинке.
Экскурсия к водопаду «Красные камни»
Завтрак.
Трансфер г. Норильск.
Размещение в гостинице "Талнах"
Экскурсия к водопаду "Красные камни".
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Водопад, украшающий ущелье, невелик, но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.
Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.
Обед в ресторане «Талнах».
16:00 Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.
17:00 Прогулка по смотровой площадке.
Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру. Здесь же располагается музей под открытым небом «НА-Гора». Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом. Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются.
19:00 Ужин.
Свободное время.
Плато Путорана
Ранний завтрак.
Трансфер на причал в 07:30, посадка на скоростной катер на р. Норилка.
Отъезд на катере в 08:00 на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.
Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.
Экскурсияна водопад "Южный Нералах".
Обед.
Экскурсия на водопады реки Витаминка.
Отъезд на катере в Норильск.
Размещение в отеле "Талнах".
Ужин.
Перелет в Диксон. Обзорная экскурсия по Диксону
Завтрак.
Трансфер в аэропорт «Алыкель».
Вылет в Диксон.
Прибытие, трансфер в гостиницу.
Обед.
Обзорная экскурсия по Диксону.
Экскурсия на грузовой терминал морского порта.
Ужин.
Отъезд в бухту Карского моря, берег Петра Чичагова
Завтрак.
Отъезд на турбазу на Карское море.
Размещение в рыбацких домиках.
Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.
Возвращение на базу.
Обед.
Фотосессия в заливе.
Ужин.
Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря
Завтрак.
Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря.
Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.
Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду.
В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре – белка, по озерам – ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж.
Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые.
Короткое лето тундры полно звуков живой природы.
Обед.
Отъезд в Диксон.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Экскурсия на острове Диксон
Завтрак.
Отъезд на теплоходе на остров Диксон.
Экскурсия на острове Диксон.
Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».
Обед на острове.
Возвращение в гостиницу в 17:00.
Ужин.
Перелет в Норильск
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон.
Вылет в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, на пассажирском теплоходе и в рыбацких домиках.
Доплата за одноместное размещение:
- в отеле «Талнах» (3 ночи) – 7 500 руб. /чел;
- в г. Дудинка (2 ночи) – 2 400 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Талнах»
Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».
Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.
В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.
Гостиница «Енисейские Огни»
Относится ко второму разряду гостиничного обслуживания, построена в советский период. Расположена в центре города Дудинка, с прекрасным видом на реку. Имеет широкий выбор услуг и возможностей для приятного отдыха и проведения досуга.
К услугам гостей 22 номера различного класса: 1-местный (кол-во 10), 2-местный (кол-во 10), люкс (кол-во 2). В числе удобств: душ, санузел, холодильник, телевизор, телефон. При гостинице есть ресторан.
Гостиница «Диксон»
3-х местное размещение в гостинице на острове Диксон.
Теплоход
Размещение в 4-х местных каютах.
Рыбацкие домики
Размещение в рыбацких домиках без удобств.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по программе
- Питание по программе
- 2-х местное размещение в гостинице: «Талнах», в гостинице в Дудинке, 3-х местное в гостинице «Диксон»
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Авиаперелет Норильск – Диксон – Норильск
- Речные билеты на т/х по Енисею
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Норильск и обратно
- Не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел: 4 000 руб.
- Трансфер из гостиницы «Норильск» в а/п Алыкель
- Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
- Место начала и завершения?
- Россия, Красноярский край, Норильск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак или сумка дорожная (в нее можно положить вещи для Плато Путорана, чтобы не везти с собой на о. Лама весь чемодан);
- удобную, не мнущуюся одежду;
- несколько теплых вещей (ветровка, теплая куртка, тонкая и теплая шапка, носки (2-3 пары простых и 1-2 пары теплых, теплый спортивный костюм (например, флисовый);
- термобелье или его аналог;
- плащ или непромокаемую куртку на случай дождя (зонт не брать, всегда ветер);
- перчатки;
- удобную спортивную обувь (сменная обувь – кроссовки);
- сланцы (чтобы можно было с шерстяными носками носить);
- на случай жаркой погоды – футболки (тельняшка, рубашка), шорты, легкие штаны, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, кепи (панама или бейсболка) (во время пребывания на о. Лама)
- средства личной гигиены;
- полотенце (на о. Лама);
- репелленты от насекомых;
- накомарник;
- нож;
- кружка и ложка (ОБЯЗАТЕЛЬНО – на Бреховские острова!!!)
- трекинговые ботинки;
- резиновые сапоги до колен с теплыми стельками (на Бреховские острова и на Диксон) – ОБЯЗАТЕЛЬНО! ;
- советуем взять с собой видео- и фототехнику, чтобы запечатлеть свой отдых;
- не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
- спутниковый телефон (по желанию).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Полезная информация
Перед отправлением в тур, убедительная просьба ознакомиться с погодными условиями территории.
Не брать с собой большие чемоданы (в гостиницах на Таймыре лифта нет: а именно в гостинице «Енисейские огни» (Дудинка),"Виктория" (Дудинка),"АрктикТуристик" (Дудинка), в отеле «Талнах»). Вещи должны быть первой необходимости, груз должен быть минимальным.
На территории Диксона сотовая связь только Билайн!
- Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.