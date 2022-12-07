8 день

Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря

Завтрак.

Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря.

Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.

Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду.

В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре – белка, по озерам – ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж.

Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые.

Короткое лето тундры полно звуков живой природы.

Обед.

Отъезд в Диксон.

Размещение в гостинице.

Ужин.