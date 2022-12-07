09:30 сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).
Обзорная экскурсия по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем «Царь-рыба», набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».
Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».
В настоящее время его площадь — 47 219 га.
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу.
Обед в гостинице «Красноярск».
Свободное время.
Ужин.
Ранний завтрак.
06:20 трансфер на речной вокзал г. Красноярска.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход «В. Чкалов», размещение в 2-х местных каютах I класса.
Завтрак.
Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска).
Его длина 4км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.
Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.
Русло Енисея в пороге сужается до 350м, а судовой ход – до 70м.
Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости!
Порог зарождается у Каменного мыса.
Вода в Енисее шумит и пенится у камней.
Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.
У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.
Обед.
Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.
Ужин.
Прибытие в город Енисейск.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Продолжение пути.
Завтрак.
Остановка в п. Ярцево.
В 1605 году кетские казаки основали зимовье-острог вблизи устья реки Сым, на месте которого впоследствии образовалось село Ярцево.
Часть населения села – старообрядцы.
Обед.
Остановка в п. Ворогово – одно из самых южных поселений Туруханского района.
На пристанях местными жителями организованы маленькие рыночки.
Товары тут в основном из раздела «таёжная экзотика» – рыба, грибы, лесные ягода, медовуха и знаменитая черничная наливка.
Осиновский порог расположен в 40 км от устья реки Подкаменной Тунгуски (509-511 км от Красноярска).
Легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.
Проход через порог узок (700 м) и извилист.
Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.
Порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.
Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.
Через 20 км от порога, за поворотом, возникают два островка.
Первый похож на корабль.
Покрытый редким леском и с единственной сосной на вершине, он так и называется «Остров Кораблик».
Он возвышается над водой на 50 м.
За ним в 150-200 м – остров Барочка.
Налево от Барочки высится большой каменный остров Монастырский, поросший мощными деревьями.
В старину сюда отправляли в ссылку беглых монахов Спасского монастыря.
Это одно из самых живописных мест на Енисее.
Сразу же за островом Енисей резко поворачивает налево и принимает воды Подкаменной Тунгуски.
Ужин.
Остановка в поселке Бор расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски.
Граница Центральносибирского заповедника находится от поселка Бор на расстоянии в 60 км, там же расположен первый опорный пункт, кордон Комса.
В поселке Бор находится администрация Центральносибирского биосферного заповедника.
Проходим: с. Чулково, В. Имбатское.
Завтрак.
Проходим: с. Сургутиху, с. Верещагино.
Обед.
Проходим: с. Костино.
Ужин.
Вечером остановка в Туруханске.
Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.
Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 – начало 19 в.).
В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.
Ночью переход Полярного круга (р. Курейка).
Завтрак.
Прибытие в г. Игарку – город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска.
Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.
Получил свое название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, – по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку».
Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива, есть также Аэропорт Игарка, используемый для перевозки грузов и рабочих вахт на нефтяные месторождения.
Обед.
21:00 Прибытие в Дудинку.
Трансфер в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».
Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.
И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки).
Отъезд в Норильск, размещение в гостинице «Талнах».
Обед в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу Норильску.
Ужин.
Ранний завтрак.
07:30 Трансфер на причал, посадка на скоростной катер на р. Норилка.
08:00 Отъезд на катере на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).
Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
Длина – 57 км.
Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».
Озёра Мелкое, Лама, Кета, Глубокое, Собачье, Накомякен и многочисленные небольшие озёра в тундре играют регулирующую роль в водном режиме реки, сглаживая паводки.
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.
Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.
Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км.
Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.
Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.
Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы.
Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет.
Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» – море, большая вода.
Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.
Экскурсия на водопад «Южный Нералах».
Обед.
Экскурсия на водопады реки Витаминка.
На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.
Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.
В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.
Из-за её шума не слышно разговоров.
Отъезд на катере в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт «Алыкель».
Вылет в Диксон.
Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.
Прибытие, размещение в гостинице.
Обед.
Обзорная экскурсия по поселку.
Экскурсия на грузовой терминал морского порта.
В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.
Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.
Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».
В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд на турбазу на Карское море.
Размещение в рыбацких домиках.
Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.
Природа восточной части берега Чичагова более суровая.
Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников.
Плавание судов без помощи мощных ледоколов в этих местах возможно лишь в течение 2 – 3 летних месяцев.
Скудный разряженный растительный покров состоит преимущественно из многолетних растений. Преобладают мхи и лишайники, стелящиеся формы кустарников, есть немного трав.
Берега высокие и обрывистые. Каменные изваяния поражают своей красотой.
В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.
Возвращение на базу.
Обед.
Фотосессия в заливе.
Ужин.
Завтрак.
Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря.
Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.
Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду.
В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре – белка, по озерам – ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж.
Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые.
Короткое лето тундры полно звуков живой природы.
Краем незакатного солнца называют таймырскую тундру летом.
Обед.
Отъезд в Диксон.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд на теплоходе на остров Диксон.
Экскурсия на острове Диксон.
Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».
Поселок Диксон – единственный населенный пункт на территории Красноярского края, где проходили боевые действия. 27 августа 1942 года немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» подошел к берегу и открыл огонь по порту и рабочему поселку.
В обороне Диксона приняло участие все население острова. «Адмирал Шеер» был вынужден отказаться от высадки десанта и повернул назад.
В 1915 г. специалистами русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов была установлена радиостанция мощностью 15 киловатт.
Здесь же были установлены метеорологические приборы: флюгер, дождемер и английская психометрическая будка.
Обед на острове.
17:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон.
Вылет в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Обед.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Тур предусматривает размещение в гостиницах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах,:
Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».
Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.
В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.
Расположена в центре г. Красноярск, на Театральной площади, с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Гостям предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки – в лобби-баре.
Размещение в 2-х местных каютах I класса (в каюте умывальник с горячей и холодной водой, мягкие диваны, шкаф для одежды. Удобства: душ и туалетная комната на палубе.
Размещение в 2-х местных номерах.
Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.)
Проживание в гостевом доме с общей кухней и санузлом. Размещение по 3 человека в комнате.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы. Более точную информацию уточняйте при бронировании.