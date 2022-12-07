Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон

Представьте себя исследователями, которые отправляются изучать новые земли

4.7
3 отзыва
Представьте себя исследователями, которые отправляются изучать новые земли.

В этом туре у вас будет возможность проплыть на теплоходе от Красноярска до Полярного круга, слетать на далекий и таинственный Диксон, а еще посетить знаменитое плато Путорана. Вы увидите реки, озера, водопады и даже залив Карского моря.

Вы попробуете местную кухню, поживете в рыбацком домике и интересно проведете время в авторском туре по Сибири.
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Ближайшие даты:
20
июл

Что вас ожидает 🤩

Закаты и рассветы с видом на Енисей
Закаты и рассветы с видом на Енисей
Проведем три дня на теплоходе и будем наслаждаться видами Сибири с палубы
«На плато Путорана затерялся наш след»
«На плато Путорана затерялся наш след»
Споем популярную песню про плато, погуляем и увидим полярную Рицу
Диксон и его окрестности
Диксон и его окрестности
Отправимся в северные края за полярным кругом

Программа тура по дням

1 день

Красноярск - пароход-музей Святитель Николай - мемориальный комплекс В.П. Астафьева

09:30 сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).

Обзорная экскурсия по г. Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обед.

Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем «Царь-рыба», набережная г. Дивногорска.

Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.

Возвращение в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.

Ужин.

Красноярск - пароход-музей Святитель Николай - мемориальный комплекс В.П. АстафьеваКрасноярск - пароход-музей Святитель Николай - мемориальный комплекс В.П. АстафьеваКрасноярск - пароход-музей Святитель Николай - мемориальный комплекс В.П. Астафьева
2 день

Красноярские Столбы

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».

Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».

В настоящее время его площадь — 47 219 га.

Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.

Возвращение в гостиницу.

Обед в гостинице «Красноярск».

Свободное время.

Ужин.

Красноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские Столбы
3 день

Начало круиза по Енисею

Ранний завтрак.

06:20 трансфер на речной вокзал г. Красноярска.

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход «В. Чкалов», размещение в 2-х местных каютах I класса.

Завтрак.

Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска).

Его длина 4км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.

Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.

Русло Енисея в пороге сужается до 350м, а судовой ход – до 70м.

Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости!

Порог зарождается у Каменного мыса.

Вода в Енисее шумит и пенится у камней.

Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.

У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.

Обед.

Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.

Ужин.

Прибытие в город Енисейск.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Продолжение пути.

Начало круиза по ЕнисеюНачало круиза по ЕнисеюНачало круиза по Енисею
4 день

Круиз по Енисею

Завтрак.

Остановка в п. Ярцево.

В 1605 году кетские казаки основали зимовье-острог вблизи устья реки Сым, на месте которого впоследствии образовалось село Ярцево.

Часть населения села – старообрядцы.

Обед.

Остановка в п. Ворогово – одно из самых южных поселений Туруханского района.

На пристанях местными жителями организованы маленькие рыночки.

Товары тут в основном из раздела «таёжная экзотика» – рыба, грибы, лесные ягода, медовуха и знаменитая черничная наливка.

Осиновский порог расположен в 40 км от устья реки Подкаменной Тунгуски (509-511 км от Красноярска).

Легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.

Проход через порог узок (700 м) и извилист.

Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

Порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.

Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.

Через 20 км от порога, за поворотом, возникают два островка.

Первый похож на корабль.

Покрытый редким леском и с единственной сосной на вершине, он так и называется «Остров Кораблик».

Он возвышается над водой на 50 м.

За ним в 150-200 м – остров Барочка.

Налево от Барочки высится большой каменный остров Монастырский, поросший мощными деревьями.

В старину сюда отправляли в ссылку беглых монахов Спасского монастыря.

Это одно из самых живописных мест на Енисее.

Сразу же за островом Енисей резко поворачивает налево и принимает воды Подкаменной Тунгуски.

Ужин.

Остановка в поселке Бор расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски.

Граница Центральносибирского заповедника находится от поселка Бор на расстоянии в 60 км, там же расположен первый опорный пункт, кордон Комса.

В поселке Бор находится администрация Центральносибирского биосферного заповедника.

Круиз по ЕнисеюКруиз по ЕнисеюКруиз по Енисею
5 день

Круиз по Енисею

Проходим: с. Чулково, В. Имбатское.

Завтрак.

Проходим: с. Сургутиху, с. Верещагино.

Обед.

Проходим: с. Костино.

Ужин.

Вечером остановка в Туруханске.

Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.

Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 – начало 19 в.).

В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.

Ночью переход Полярного круга (р. Курейка).

Круиз по ЕнисеюКруиз по ЕнисеюКруиз по Енисею
6 день

Круиз по Енисею - прибытие в Дудинку

Завтрак.

Прибытие в г. Игарку – город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска.

Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.

Получил свое название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, – по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку».

Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива, есть также Аэропорт Игарка, используемый для перевозки грузов и рабочих вахт на нефтяные месторождения.

Обед.

21:00 Прибытие в Дудинку.

Трансфер в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.

Ужин.

Круиз по Енисею - прибытие в ДудинкуКруиз по Енисею - прибытие в ДудинкуКруиз по Енисею - прибытие в Дудинку
7 день

Дудинка - Норильск

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».

Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.

И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.

По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки).

Отъезд в Норильск, размещение в гостинице «Талнах».

Обед в гостинице.

Обзорная экскурсия по городу Норильску.

Ужин.

Дудинка - НорильскДудинка - НорильскДудинка - НорильскДудинка - Норильск
8 день

Плато Путорана

Ранний завтрак.

07:30 Трансфер на причал, посадка на скоростной катер на р. Норилка.

08:00 Отъезд на катере на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).

Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

Длина – 57 км.

Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».

Озёра Мелкое, Лама, Кета, Глубокое, Собачье, Накомякен и многочисленные небольшие озёра в тундре играют регулирующую роль в водном режиме реки, сглаживая паводки.

Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.

Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.

Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км.

Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.

Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.

Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы.

Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет.

Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» – море, большая вода.

Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.

Экскурсия на водопад «Южный Нералах».

Обед.

Экскурсия на водопады реки Витаминка.

На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.

Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.

В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.

Из-за её шума не слышно разговоров.

Отъезд на катере в Норильск.

Размещение в отеле «Талнах».

Ужин.

Плато ПуторанаПлато ПуторанаПлато ПуторанаПлато Путорана
9 день

Диксон

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт «Алыкель».

Вылет в Диксон.

Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.

Прибытие, размещение в гостинице.

Обед.

Обзорная экскурсия по поселку.

Экскурсия на грузовой терминал морского порта.

В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.

Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.

Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».

В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.

Ужин.

ДиксонДиксонДиксонДиксон
10 день

Отъезд на турбазу на Карское море

Завтрак.

Отъезд на турбазу на Карское море.

Размещение в рыбацких домиках.

Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.

Природа восточной части берега Чичагова более суровая.

Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников.

Плавание судов без помощи мощных ледоколов в этих местах возможно лишь в течение 2 – 3 летних месяцев.

Скудный разряженный растительный покров состоит преимущественно из многолетних растений. Преобладают мхи и лишайники, стелящиеся формы кустарников, есть немного трав.

Берега высокие и обрывистые. Каменные изваяния поражают своей красотой.

В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.

Возвращение на базу.

Обед.

Фотосессия в заливе.

Ужин.

Отъезд на турбазу на Карское мореОтъезд на турбазу на Карское мореОтъезд на турбазу на Карское море
11 день

Экскурсия по бухтам Карского моря

Завтрак.

Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря.

Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.

Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду.

В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре – белка, по озерам – ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж.

Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые.

Короткое лето тундры полно звуков живой природы.

Краем незакатного солнца называют таймырскую тундру летом.

Обед.

Отъезд в Диксон.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Экскурсия по бухтам Карского моряЭкскурсия по бухтам Карского моряЭкскурсия по бухтам Карского моряЭкскурсия по бухтам Карского моряЭкскурсия по бухтам Карского моряЭкскурсия по бухтам Карского моря
12 день

Экскурсия на острове Диксон

Завтрак.

Отъезд на теплоходе на остров Диксон.

Экскурсия на острове Диксон.

Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».

Поселок Диксон – единственный населенный пункт на территории Красноярского края, где проходили боевые действия. 27 августа 1942 года немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» подошел к берегу и открыл огонь по порту и рабочему поселку.

В обороне Диксона приняло участие все население острова. «Адмирал Шеер» был вынужден отказаться от высадки десанта и повернул назад.

В 1915 г. специалистами русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов была установлена радиостанция мощностью 15 киловатт.

Здесь же были установлены метеорологические приборы: флюгер, дождемер и английская психометрическая будка.

Обед на острове.

17:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Экскурсия на острове ДиксонЭкскурсия на острове ДиксонЭкскурсия на острове Диксон
13 день

Возвращение в Норильск

Завтрак.

Трансфер в а/п Диксон.

Вылет в Норильск.

Размещение в отеле «Талнах».

Обед.

Ужин.

Возвращение в НорильскВозвращение в НорильскВозвращение в Норильск
14 день

Возвращение домой

Завтрак.

Освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах,:

  • в отеле Талнах (3 ночи) – 7 500 руб. /чел;
  • в г. Красноярск (3 ночи) – 3 700 руб. /чел.;
  • в Дудинке (1 день) – 1 200 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Талнах»

3 ночи

Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».

Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.

В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.

Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»

Гостиница «Красноярск»

3 ночи

Расположена в центре г. Красноярск, на Театральной площади, с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

Гостям предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки – в лобби-баре.

Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»

Теплоход «В. Чкалов»

3 ночи

Размещение в 2-х местных каютах I класса (в каюте умывальник с горячей и холодной водой, мягкие диваны, шкаф для одежды. Удобства: душ и туалетная комната на палубе.

Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»

Гостиница в Дудинке

1 ночь

Размещение в 2-х местных номерах.

Гостиница в Дудинке

Рыбацкие домики на острове Диксон

1 ночь

Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.)

Рыбацкие домики на острове ДиксонРыбацкие домики на острове ДиксонРыбацкие домики на острове ДиксонРыбацкие домики на острове Диксон

Гостевой дом в Диксоне

3 ночи

Проживание в гостевом доме с общей кухней и санузлом. Размещение по 3 человека в комнате.

Гостевой дом в ДиксонеГостевой дом в ДиксонеГостевой дом в ДиксонеГостевой дом в Диксоне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Одно/двухместное размещение на теплоходе в каюте I класса
  • 2-х, 3-х местное размещение в гостиницах
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Авиабилет Норильск-Диксон-Норильск
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно из г. Норильск
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал в первый и последний день тура
  • Доплата за одноместное размещение: в отеле Талнах (3 ночи) – 7 500 руб. /чел в г. Красноярск (3 ночи) – 3 700 руб. /чел. в Дудинке (1 день) – 1 200 руб. /чел.
  • В отеле Талнах (3 ночи) – 7 500 руб. /чел
  • В г. Красноярск (3 ночи) – 3 700 руб. /чел.
  • В Дудинке (1 день) – 1 200 руб. /чел.
  • Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел: 4 000 руб.
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
  • удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды);
  • спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  • головной убор: кепка, панама (с козырьком);
  • купальный костюм;
  • средства личной гигиены;
  • полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно!);
    • очки солнцезащитные.
  • для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы. Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
7 дек 2022
В целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так увлеченно рассказывают о своем крае, городе, музее!!! Спасибо им большое! Некоторые вещи приятно удивили. Например, мой групповой тур оказался … индивидуальным - группа на даты моего тура не набралась, но тур не отменили. В этом были свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - индивидуальный экскурсовод, индивидуальный водитель. Из минусов - переезд Красноярск - Енисейск и обратно на рейсовом междугороднем автобусе (вместо туристического) - это "удовольсвие" ниже среднего. Он едет 6 часов (со всеми остановками), в нем тесно, особенно в холодное время года. Жесть… Так же есть куда улучшаться организаторам в области наполнения тура. Было пару вечеров, когда абсолютно не было чем заняться. Например, в Енисейске во второй половине дня. Весь город исхожен вдоль и поперек, музеи осмотрены, делать нечего, даже пообщаться особо не скем (я в гостинице был единственным гостем). Со скуки съездил на "монастырское" озеро (название точно не помню) - зря потраченные деньги. Видимо, не стоило это делать в это время года. Далее, не совсем понял, почему столько доплачивал за одиночное проживание? И в Красноярске, и в Енисейске в гостиницах есть одноместные номера / тарифы, которые практически ничем не отличаются от тарифов двухместного размещения. Ну да ладно, буду считать это платой за индивидуальное экскурсионное обслуживание))) А в целом, я доволен! Рекомендую!
Г
21 сен 2022
Общение с сотрудниками Большой страны успешное
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.

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